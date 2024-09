Policajti protestovali pred rezortom vnútra, Šutajovi Eštokovi odovzdali petíciu. Kolaps nehrozí, tvrdí minister

Protest policajtov pred rezortom vnútra, stretli sa aj so Šutajom Eštokom Video

Rovnako avizoval, že medzi priority rezortu vnútra zaradí zvyšovanie platov policajtov. Nemyslí si, že hrozí kolaps v polícii.

Iniciátor petície, policajt Štefan Birmon, upozornil, že aktuálne podalo výpoveď približne 1100 policajtov s tým, že ich nemá kto nahradiť. Jednorazový 5000-eurový príspevok a 100-eurový príspevok na bývanie považuje Birmon za nedostatočné. Upozornil aj na to, že problém s nedostatkom policajtov pretrváva už niekoľko rokov. „Ono ani nie je veľmi problém v tom, koľko dalo výpovede, ale to, že neprišli za nich ďalší kolegovia, a toto trvá kontinuálne už niekoľko rokov,“ vysvetlil Birmon.

Najväčším problémom podľa jeho slov čelia policajti na základných útvaroch, kde majú priamy kontakt s verejnosťou.

S odvolaním sa na štatistiky minister ozrejmil, že v súčasnosti je odchod policajtov nižší ako medzi rokmi 2020 až 2023. V súvislosti s platovými podmienkami policajtov pripomenul, že od 1. septembra im bol zvýšený príspevok na bývanie o 100 eur.

Súčasná vládna koalícia je zodpovedná za rozklad a absolútnu decimáciu Policajného zboru. Na dnešnej tlačovej besede to povedal opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS). V septembri a októbri je totiž podľa neho možné očakávať masívny odchod policajtov zo zboru. V prípade, že by počet policajtov, ktorí odišli do civilu, bol príliš veľký, podľa Krúpu je možné, že by ich musela zastúpiť armáda.

„Toto je výsledok tohto vedenia Ministerstva vnútra SR,“ povedal Krúpa s tým, že s ministrom Matúšom Šutajom Eštokom chcela opozícia opakovane diskutovať o situácii v polícii, ale neúspešne. „Ale čo dokázali – rozložiť Národnú kriminálnu agentúru,“ skonštatoval Krúpa. Zároveň uviedol, že opoziční poslanci budú zbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu parlamentu, kam chcú ministra predvolať a prediskutovať celú situáciu.

Čítajte viac NAKA už nie je, vznikli nové útvary. Kto im bude šéfovať? Solák priznal zlú situáciu v polícii, v kríze chce povolať armádu

Minister vnútra na dnešnej tlačovej konferencii zdôraznil, že si nemyslí, že by hrozil kolaps Policajného zboru. „Tie čísla a štatistky, keď si porovnáte roky 2020 až 2023, vtedy ten odchod bol podstatne vyšší ako dnes,“ skonštatoval Šutaj Eštok. Ako ďalej uviedol, nikto si nezakrýva oči pred aktuálnou situáciou. „Ale nesedíme s vyloženými nohami v kancelárii a tú situáciu riešime,“ zdôraznil minister, pričom pripomenul vládou schválené opatrenia na stabilizáciu situácie v polícii. Zároveň sa spýtal opozície, ako situáciu riešili oni, keď v predošlých rokoch odchádzalo priemerne 2 000 policajtov. Na to totiž podľa vlastných slov upozorňoval už v roku 2022 ešte ako opozičný poslanec. „Tú situáciu je potrebné riešiť postupnými krokmi, a to robíme,“ dodal minister vnútra.