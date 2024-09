Návrh na odvolanie Šimečku podpíše Smer a SNS, potvrdil premiér Fico. Postoj Hlasu nechcel komentovať

Šimečka reaguje na Fica: Je to útok na moju rodinu Video

Fico opakovane vyčíta Šimečkovi prepojenie nadácií, ktoré získali peniaze od štátu, na jeho rodinných príslušníkov, ako sú strýko, mama či partnerka. V tejto súvislosti spomenul aj vyjadrenie rezortu spravodlivosti, ktorý v pondelok (2. 9.) informoval, že audit potvrdil manipulácie a porušenie zákona pri dotáciách v oblasti ľudských práv.

Čítajte viac Audit potvrdil porušenie zákona pri dotáciách v oblasti ľudských práv, tvrdí rezort spravodlivosti

Mimoriadna schôdza by sa mala konať do siedmich dní od podania návrhu. Návrh na odvolanie bude predkladať podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer). Hlasovať o návrhu by sa malo podľa Fica tajne. Premiér neozrejmil postoje Hlasu, ani ich nechcel komentovať. Povedal, že Smer a SNS má dosť poslancov, ktorí môžu podať potrebné podpisy.

Šimečkovi tiež premiér vyčíta, že zneužíva protesty proti ministrom, ktorí vedú rezorty kultúry či spravodlivosti. Sú to podľa Fica rezorty, v ktorých Šimečkova rodina „stráca finančné zázemie“.