Detaily uznesenia: Černák si na rozhodnutie musí počkať. Hrozia prieťahy v konaní? Jeden súd upozorňuje druhý

Ešte žiaden prípad žiadosti o podmienečné prepustenie na Slovensku nevzbudil taký rozruch a záujem, ako je tomu v prípade bývalého mafiánskeho bosa všetkých bosov Mikuláša Černáka. Na rozhodnutie si však verejnosť bude musieť počkať. Krajský súd (KS) v Trnave totiž zrušil uznesenie Okresného súdu (OS) Trnava, ktorým pribral do konania znalkyňu Máriu Gažiovú. Dôvodom bola podľa prokurátora možná zaujatosť znalkyne. Advokáti to odmietli a sťažovali sa na prieťahy v konaní. Krajský súd síce prokurátorovi vyhovel, no z iných dôvodov.

Ak by Černáka prepustili, išlo by o prvého na doživotie odsúdeného, ktorý by sa dostal na slobodu. Práve to vyvoláva mnoho diskusií aj vo verejnosti. Prečítajte si detaily z uznesenia súdu.

Po siedmich mesiacoch stále nič

Od podania žiadosti o prepustenie Černáka na slobodu, pod ktorú sa podpísalo Občianske združenie (OZ) Reštart – nový život, prešlo takmer sedem mesiacov. Odvtedy sa pred súdom bývalý bos objavil dvakrát. Koncom apríla, kedy sa malo konať prvé pojednávanie, však prokurátor Peter Repa uviedol, že sa mu návrh na prepustenie dostal do rúk až v ten deň ráno a nemal čas oboznámiť sa s ním. O Černákovom prepustení sa preto začalo rozhodovať až o týždeň 2. mája.

Aj keď pôvodne o prepustenie žiadať sám nechcel, Černák na súde prekvapil a uviedol, že k žiadosti OZ pridáva aj vlastnú žiadosť. Spravil tak kvôli tomu, aby vylúčil špekulácie o tom, že kalkuje s časom. Ak by súd návrh na prepustenie, ktoré podalo OZ, zamietol, žiadosť by mohli podať znova o rok. Ak zamietne Černákovo podanie, znova môže požiadať o tri roky.

Prokurátor Repa navrhol vypočuť aj riaditeľku OZ Reštart Adinu Ioanu Popu, ktorá doposiaľ vypočutá nebola. Sudca Peter Vrbjar po vypočutí pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), prokurátora, advokátov i samotného Černáka zasadnutie odročil na neurčito za účelom doručenia spisu z Prešova a vypracovania ďalších znaleckých posudkov z odboru psychológie a psychiatrie.

Okresný súd o necelé tri týždne po pojednávaní uznesením rozhodol o pribratí znalkyne Márie Gažiovej do konania, prokurátor však podal sťažnosť. Gažiová totiž vypracovala na Černáka posudky aj v rokoch 2006, 2009 a 2010. Prokurátor pochyboval o jej nezaujatosti, a aj o tom, či by vedela objektívne vypracovať znalecký posudok, ktorý by mohol byť v príkrom rozpore so závermi už ňou vyhotovených posudkov.

„Existujú dôvodné pochybnosti, či by pribratá znalkyňa takzvane išla proti svojim vlastným záverom, hoc vypracovaným v dávnejšie minulosti. V posudzovanej veci mal byť z objektívnych dôvodov z príslušného odboru a odvetvia do konania pribratý znalec, ktorý ešte na odsúdeného nevypracovával žiadny znalecký posudok,“ uviedol prokurátor. Jeho sťažnosť pristála na stole senátu KS v Trnave v zložení predsedníčka Katarína Batisová a sudcovia Pavol Macháč a Rudolf Botto. „Krajský súd v Trnave zrušil uznesenie Okresného súdu Trnava a vrátil vec na nové konanie a rozhodnutie okresnému súdu,“ informovala ešte v júli zástupkyňa hovorkyne KS v Trnave Katarína Lovasová.

Ako hodnotí rozhodnutie súdu Černák a jeho obhajcovia a či budú navrhovať vlastného znalca, jasné nie je. „Od klienta nemám súhlas, aby som v aktuálnom štádiu komentoval priebeh konania, takže sa k veci momentálne nebudem vyjadrovať,“ uviedol pre Pravdu Černákov advokát Erik Magál. Vo veci sme oslovili aj advokátsku kanceláriu Diany Messingerovej a Jána Gerega, ktorý zastupujú OZ Reštart, a Okresný súd v Trnave. Zatiaľ neodpovedali.

Súd prokurátorovi vyhovel, no z iných dôvodov

Podrobnosti vyšli najavo o mesiac neskôr po zverejnení uznesenia. Sudcovia síce sťažnosti prokurátora Repu vyhoveli, no mali na to iné dôvody, než aké predostrel. „Krajský súd zistil, že sťažnosť prokurátora je dôvodná, aj keď sčasti z iných dôvodov ako uviedol prokurátor,“ skonštatoval súd. Chyba nastala na strane prvostupňového sú­du.

Okresný súd si nesplnil povinnosť, keď pred vydaním napadnutého uznesenia nekontaktoval Gažiovú, aby zistil či bude schopná do zákonom stanovenej lehoty 60 dní vypracovať posudok. „Znalkyni neozrejmil obsah a rozsah znaleckého dokazovania ani druh znaleckého úkonu a nekonzultoval so znalkyňou správnosť zadaných úloh, keďže o takomto postupe v súdnom spise neexistuje žiadny záznam,“ uviedol krajský súd.

Podľa súdu je dôležité podmienku splniť aj preto, že sa ňou predchádza prieťahom v konaní, predlžovaniu lehôt na znalecké dokazovanie a „nezmyselnému priberaniu a následnému zrušeniu a priberaniu nových znalcov do konania“. „V tomto smere okresný súd nepostupoval v súlade so zákonom,“ skonštatoval KS. Okresný súd nevysvetlil ani to, prečo rozhodol o tom, že je nevyhnutné vypracovať nový posudok a nestačia tie predošlé. Aj preto považuje procesné pochybenia za zásadné.

Prvostupňový súd si tak bude musieť znova zvoliť konkrétneho znalca zo zoznamu, kontaktovať ho a zistiť, či stihne posudok vypracovať do 60 dní. Až potom rozhodne o pribratí znalca a určí otázky. Ak sa okresný súd znova rozhodne o pribratí znalca, ktorý už Černáka v minulosti posudzoval, súčasťou uznesenia musí byť aj vysporiadanie sa s námietkou prokurátora.

„Nateraz musí ale krajský súd dodať, že sťažnostné námietky prokurátora (bez ďalšieho) sa javia ako absolútne nenáležité, tak ako to správne poznamenala obhajoba v tomto konaní,“ uviedol KS v Trnave a upozornil okres, aby predmetnej veci venoval zvýšenú pozornosť. Súd zdôraznil, že návrh OZ bol okresného súdu doručený 23. Februára tohto roka, teda pred viac ako pol rokom. „Je potrebné urýchlene konať, aby vo veci nevznikali prieťahy v konaní,“ dodal súd.

Advokáti upozorňujú na prieťahy v konaní

OZ Reštart však vo svojom vyjadrení na neverejnom zasadnutí uviedlo, že prokurátor svoje dôvody nekonkretizoval s výnimkou toho, že znalkyňa už posudky v minulosti vypracovala a preto by mohla byť spochybnená jej objektívnosť. „V napadnutom uznesení zo dňa 31. 05. 2024 sú zapracované všetky otázky, ktoré žiadal prokurátor, aby boli položené znalcovi. Ak takto prokurátor urobil, tak potom niet dôvodu na vyvolávanie pochybností ohľadom odpovedí znalca, ktorý je viazaný zákonom,“ argumentovali právnici zastupujúci OZ. „Podanou sťažnosťou je spôsobený prieťah v konaní,“ uviedli s tým, že ide o fiktívny predpoklad prokurátora.

„K dnešnému dňu ubehlo od vypracovania znaleckého posudku znalkyňou nielen veľa rokov, ale rozhodne sa zmenil aj predmet konania,“ uviedli advokáti OZ. „Pri osobe odsúdeného je ešte potrebné konštatovať, že u neho by muselo byť vylúčených možno 80 percent znalcov pôsobiacich na území SR vzhľadom na trestné konania, ktoré boli vedené proti jeho osobe.“

Podľa Černákovej obhajoby sa tvrdenie prokurátora prieči ustálenej rozhodovacej praxi. Argumentujú napríklad znalcami Ivanom Andrém, Ľubomírou Izákovou a Dušanom Kešickým, ktorí Černáka v minulosti posudzovali viackrát v rôznych trestných veciach v rôznom období. „Znalci boli pritom do konaní pribratí uznesením rôznych vyšetrovateľov NAKA, kde takýto procesný postup nepredstavoval žiadnu prekážku v konaní a dokazovaní. O tieto znalecké posudky sa súd opieral ako o dôkaz pri rozhodovaní v dnes už právoplatne skončených trestných veciach vedených na Okresnom súde v Banskej Bystrici v rokoch 2019 a 2020,“ argumentoval obhajca.

Prekážkou pri pribratí znalca by mohlo byť jeho vlastné rozhodnutie či príbuzenský, priateľský alebo naopak nepriateľský vzťah k niektorej z procesných strán. „Z uvedeného jednoznačne analogicky vyplýva záver, že skutočnosť, že znalkyňa doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. v minulosti po predchádzajúcom znaleckom vyšetrení vypracovala na odsúdeného znalecké posudky automaticky nemôže za žiadnych okolností bez ďalších bližších konkrétnych dôvodov (ktoré prokurátor neuviedol) zakladať jej vylúčenie zo znaleckého dokazovania,“ skonštatoval Černákov obhajca a takisto zdôraznil, že posledný posudok vypracovala pred viac ako 14 rokmi.

OZ zastúpené Messingerovou a Geregom však skonštatovalo, že vypracovanie nového posudku je vzhľadom na stanovisko väznice v Leopoldove, ktoré ho navrhuje prepustiť, a vypočutie pracovníkov zbytočné. „Avšak vzhľadom na prejednávanú vec, a keďže ide o odsúdeného, rozumejú postupu a objektívnosti súdu, ktorý chcel v danej veci vykonať ‚naddokazovanieʻ,“ dodali advokáti OZ s tým, že Černák chce poskytnúť pribratému znalcovi maximálnu súčinnosť.

Ak by Černáka prepustili, bude mať skúšobnú dobu desať rokov a probačný dohľad päť rokov s prostriedkami na kontrolu. Bývalý bos bosov sa priznal k šestnástim vraždám, no pripisujú mu ich viac ako 30. Sám hovoril, že jeho obete by sa vošli do autobusu. Na májovom pojednávaní však svoje činy oľutoval. Hovoril o tom, že sa dostal do pavučiny podsvetia a ak by sa dostal na slobodu, chce pomáhať mladým, ale aj ďalším väzňom, ako sa vyvarovať trestnej činnosti. Vo väznici absolvoval niekoľko resocializačných programov vrátane Šance na návrat. Okrem toho má rozbehnuté aj podnikanie, o ktoré sa stará jeho snúbenica Monika Křivová. Zamestnanci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) sa zhodli na tom, že je pripravený začleniť sa do spoločnosti a odporúčanie na prepustenie mu dal aj riaditeľ väznice Leopoldove. Prokurátor Peter Repa však uviedol, že s viacerými, ktorí k tomuto záveru došli, nebol v priamom kontakte.