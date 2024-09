Post šéfa NR SR pre SNS? Politológ: Je to záchranná operácia pre Danka, Smer žmurká aj na jej voličov

T. Taraba: A. Danko odmietol post predsedu NRSR výmenou za niektorý z rezortov Video Zdroj: tasr

Danko dostal ponuku podľa Taraba ešte minulý týždeň „Včera (v utorok, poz. red.) sme rokovali s Andrejom Dankom a som rád, že túto ponuku neprijal,“ vyjadril sa Taraba s tým, že Dankovo rozhodnutie považuje za definitívne. Zdôraznil, že SNS nebude viesť žiadnu debatu o výmene ministerstiev za post predsedu parlamentu. „Žiadnu,“ zdôraznil. Neskôr dodal, že ak by Danko na výmenu prikývol, v strane to budú rešpektovať. Debata by podľa neho nemala byť o výmene postov, ale priznaní si, že Peter Pellegrini sa dostal do prezidentského paláca aj s pomocou strany SNS a jej voličov.

„Nemáme čo vymeniť. Máme rezorty, v ktorých máme pokročilú agendu,“ zhrnul šéf envirorezortu. Odmietol tiež, že by malo dôjsť k rošádam vo vedení ministerstiev SNS. „Pre nás je táto otázka uzavretá,“ dodal s tým, že strana sa teraz bude zaoberať konsolidačným balíkom.

Kandidát Hlasu na post šéfa parlamentu Richard Raši potvrdil, že k dohode v koalícii ešte nedošlo a stále je „na čakačke“. Pripustil, že ako adept do čela Národnej rady ešte nejaký čas zotrvá na svojom ministerskom poste. Strana si však stojí za tým, čo je v koaličnej zmluve. Raši však nevie, kedy k finálnej dohode dôjde. „Ak má vláda fungovať, musí sa koaličná zmluva dodržiavať či z hľadiska postov, alebo predkladania zákonov,“ uviedol v stredu. Dohoda podľa neho nie je ani na konsolidačných opatreniach.

Minister pôdohospodárstva z vládneho Smeru Richard Takáč nevidí problém v tom, ak k dohode nedôjde ešte pred začiatkom septembrovej schôdze parlamentu. „Vnímam to tak, že sa to v septembri má vyriešiť," zhrnul Takáč.

Smer žmurká na voličov SNS aj Hlasu

Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík si myslí, že pre Hlas je mimoriadne dôležité ukázať v rámci koalície svoju silu. „Ak by prehral bitku so SNS, stratil by zmysel svojej existencie. Znamenalo by to, že v koalícii je dôležitejšia strana s minimálnou podporou vo verejnosti. Navyše, Andrej Danko na čele slovenského parlamentu fakt nemá čo hľadať. Nemá na to mentálnu ani mravnú výbavu a nemá pre to ani oprávnenie od občanov,“ uviedol pre Pravdu politológ.

Patália okolo šéfa NR SR je podľa politológa Michala Cirnera z Prešovskej univerzity pre Danka iba záchrannou operáciou po nevydarených prezidentských a eurovoľbách. „Preferencie SNS sú pod hranicou zvoliteľnosti a pán Danko sa upol na to, že ako predseda parlamentu by bol viac v médiách a zvýšil jeho osobnú popularitu aj popularitu SNS. Avšak, má na to prislabé politické karty,“ povedal pre Pravdu. Nie je podľa neho žiaden logický dôvod, aby Hlas prenechal malej SNS post na čele NR SR. Nemyslí si, že by Hlas post SNS prepustil.

Argument, že SNS pomohla Pellegrinimu do paláca Štefančík nepovažuje za dostatočný, pretože je to práve Danko, kto je vo vládnej koalícii vďaka Hlasu, ktorý si parlamentných voľbách mohol vybrať z inej alternatívy. „Peter Pellegrini nezvíťazil v prezidentských voľbách vďaka SNS, ale napriek spolupráci so SNS. V tej istej súťaži, v ktorej pohorel Andrej Danko. To, že koalícia existuje vďaka SNS nestačí,“ skonštatoval.

Politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč si myslí, že ustúpiť strane pod hranicou zvoliteľnosti by znamenalo stratu rešpektu u voličov. Ak o nich Hlas nebude chcieť prísť, musí si stáť za tým, čo mu patrí.

Za pseudoargumenty považuje pomoc SNS Pellegrinimu aj Cirner. „Strana, ktorá v parlamente poslancov, ktorí sú aj skutočne členmi SNS spočítate na jednej ruke. Takáto strana má mať predsedu parlamentu? Môžu byť radi, že si v koalícii presadili aspoň podpredsedu parlamentu,“ podotkol prešovský politológ, podľa ktorého sa šéf SNS bude zrejme musieť zmieriť s tým, že sa predsedom parlamentu nestane.

Foto: Pravda, Ivan Majerský, Ivan Majerský danko, pellegrini, fico Spoločné vyhlásenie lídra SNS Andreja Danka, šéfa Smeru Roberta Fica a predsedu Hlasu Petra Pellegriniho.

Koaliční politici si podľa Štefančíka dobre uvedomujú riziko sporov a pamätajú si, čo môže pre nich znamenať ak sa na jedno volebné obdobie dostanú do opozície. Pre SNS by to mohlo znamenať, že po ďalších voľbách sa do parlamentu nedostane. Vyriešiť spor by tak malo byť aj v záujme Smeru. „Premiér sa nestabilite koalícii určite nemôže tešiť. Mať skroteného Andreja Danka je určite lepšie, ako Danka v pozícii neriadenej strely. Ale aj neriadená strela si musí uvedomiť, že sú určité limity, za ktoré nemôže ísť,“ skonštatoval politológ.

Naopak, Cirner si nemyslí, že by bolo v záujme Smeru urovnať spor. „Je im to jedno, Smer žmurká na voličov SNS ako aj na voličov Hlasu. Keď sa sporia SNS i Hlas, pokiaľ to neohrozuje koalíciu, tak to je to pre Smer výhodné. Hlavne neustále rýpanie SNS do Hlasu. Smer iba koordinuje, aby to nepresiahlo určitú mieru,“ domnieva sa Cirner.

Podľa politológa Lenča nebolo spočiatku v záujme Smeru spor urovnať, pretože celá agenda spochybňovania nároku Hlasu na post šéfa parlamentu bola primárne súčasťou oslabovania jeho postavenia v koalícii a v očiach voličov. „Bola súčasťou agendy Roberta Fica ako sa vyrovnať so „zradcami“. Lež dnes sa im (mu) to vymklo z rúk, bo Andrej Danko sa nezmieril s tým, že nebude predsedom parlamentu a začína atakovať aj agendu ministrov Smeru. Dnes sa zdá, že aj Smer (Robert Fico) chce, aby sa tento spor urovnal,“ skonštatoval.