Nebolo by ani férové ani čestné zašívať sa v parlamente, cítim, že by som nepodal plný výkon. Aj takto zdôvodnil Richard Sulík svoje rozhodnutie vzdať sa poslaneckého mandátu a dať si oddych v politike. Uviedol to v relácii Téma dňa Petra Bielika v televízii ta3.