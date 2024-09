Pre dažde rušia víkendové podujatia, neodporúča sa chodiť do lesa. Do kedy na Slovensku potrvá extrémne počasie?

Svet aj Európa zažili tento rok najteplejšie leto od začiatku meraní. Experti to pripisujú klimatickej zmene aj javu El Niño, ktorý prináša teplé počasie z oblasti Tichého oceánu. Aj na Slovensku bolo leto 2024 rekordne teplé a horúčavy pokračovali aj v prvých septembrových dňoch. Od pondelka sa však ochladilo a cez víkend sa treba pripraviť na ďalší pokles teplôt. Odborníci však hovoria, že sa s teplým počasím nelúčime až do jari. Oteplenie by malo prísť ešte do konca septembra, no v zime sa treba pripraviť na množstvo zrážok.