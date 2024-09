Premiér Fico navštívi Handlovú. V máji tam na neho bol spáchaný atentát

Fico sa v Handlovej zúčastní na slávnostnom prestrihnutí pásky pri otvorení zrekonštruovaných priestorov školy, neskôr navštívi výrobný závod na chov sladkovodných rýb, ktorý vznikol v rámci transformácie uhoľného regiónu a zamestnáva bývalých baníkov.

Atentát na premiéra Roberta Fica Video

Na záver návštevy sa premiér Fico stretne s primátorkou Handlovej Silviou Grúberovou. Po skončení stretnutia sa v priestoroch Podnikateľského inkubátora uskutoční tlačový brífing predsedu vlády, na ktorom bude informovať o jednotlivých bodoch regionálneho výjazdu, dodalo tlačové oddelenie Úradu vlády.

Na Roberta Fica bol v Handlovej spáchaný atentát 15. mája tohto roku, keď po výjazdovom rokovaní vlády vyšiel pred Kultúrným domom medzi ľudí. V momente, keď si išiel podať ruku s prvým človekom, v krátkom slede padlo päť výstrelov z pištole.

Čítajte viac VIDEO z atentátu na Fica: „Robo, poď sem,“ kričal útočník. Premiéra operovali hodiny, podľa Tarabu operácia dopadla dobre

Zasiahnutého a padajúceho Fica zachytili ochrankári, ktorí kráčali za ním. Zraneného ho naložili na zadné sedadlo vládneho vozidla a odviezli preč. Medzitým prítomná polícia a ostatní ochrankári odzbrojili a zadržali útočníka. Strelcom bol 71-ročný muž z Levíc Juraj Cintula.

Čítajte viac Fico o svojom zdraví: Guľka vám spôsobí v tele neuveriteľnú šarapatu. Pracovať môžem, ale závažia nie som schopný zdvíhať

Premiéra následne vo vážnom stave previezli vrtuľníkom do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Operovali ho niekoľko hodín. Fico naposledy k svojmu zdravotnému stavu koncom augusta uviedol, že ak „niekto do vás strelí deväťmilimetrovú guľu z jedného metra, okrem iných teda. To vám spôsobí neuveriteľnú šarapatu v tele, aj pre to bolo treba niekoľko operačných zákrokov, pretože som bol v ohrození života,“ povedal premiér.

„Dnes môžem skonštatovať, že po veľmi náročnej a tvrdej rehabilitácii som plus mínus pripravený chodiť do práce a pracovať, ale ani zďaleka to ešte nie je také, aké by to malo byť,“ poznamenal Fico.

Čítajte viac Cintula, ktorý strieľal na premiéra Fica, zostáva vo väzbe

Cintulu najskôr ho obvinili z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Na začiatku júla došlo k zmene právnej kvalifikácie, obvinený je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin teroristického ú­toku.

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu vo veci vražedného úroku na predsedu vlády 23. augusta zamietol žiadosť obvineného Juraja Cintulu o prepustenie z väzby na slobodu. Zároveň vyhovel návrhu prokurátorky Generálnej prokuratúry a rozšíril dôvody väzby obvineného.

„Sudca rozšíril dôvody väzby obvineného aj o dôvod v zmysle par. 71 ods. 2 Trestného poriadku, pretože je obvinený trestne stíhaný pre trestný čin teroristického útoku,“ spresnila Drobová.