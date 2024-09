Šimečka: Autorom dokumentu na moje odvolanie je Pavol Gapšar. Žiada okamžité odvolanie šéfa SIS

Autorom dokumentu na odvolanie Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu je šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar. Tvrdí to samotný podpredseda NR SR a líder PS, podľa ktorého to dokazujú vlastnosti dokumentu. Tvrdí, že ide o škandál a dôvod na okamžité odvolanie Pavla Gašpara.

Šimečka tvrdí, že ide o priame zapojenie tajnej služby do politického boja proti opozícii. „A úplne to dokresľuje výrok Pavla Gašpara, že chápe obavy opozície z jeho menovania do čela SIS. Ide o útok na deľbu moci v štáte a na samotné princípy demokracie. Pavol Gašpar na svojom mieste po tomto škandále nemôže zostať, a poslanci Smeru a SNS musia svoju spoluprácu na tomto čine vysvetliť,“ tvrdí líder PS.

Šimečka reaguje na Fica, ktorý ohlásil jeho odvolávanie Video

„Ako môžeme dôverovať SIS, že dokáže plniť svoju funkciu, keď jej šéf po sebe nedokáže ani len "zamiesť stopy“? dodáva Šimečka.

Foto: PS Pavol Gašpar

Poslanci Národnej rady za Smer a SNS podali vo štvrtok návrh na odvolanie šéfa PS Michala Šimečku z funkcie podpredsedu NR SR. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu by sa mala konať do siedmich dní od podania návrhu. Inicioval ho premiér Robert Fico (Smer).

Vyčíta Šimečkovi prepojenie nadácií, ktoré získali peniaze od štátu, na jeho rodinných príslušníkov, ako sú strýko, mama či partnerka. Šimečka vníma návrh na jeho odvolanie ako pomstu za dobrú opozičnú prácu.