O šéfovi parlamentu sa má rozhodnúť za 14 dní. SNS má novú požiadavku: Aj Hlas má rešpektovať koaličnú zmluvu

SNS malo najväčší problém s tým, že Hlas má v koalícii nadpriemerné zastúpenie. Strana tak prišla s návrhom, aby sa ich partner vzdal jedného z postov podpredsedu vlády.

Nová požiadavka SNS

Po včerajšej koaličnej rade (4.9) zaznela len jedna oficiálna veta – koalícia sa dohodla na ďalšom postupe a prijala všetky rozhodnutia týkajúce sa nadchádzajúcej schôdze parlamentu. O šéfovi parlamentu sa nezmienila. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) ešte po rokovaní vlády pomerne obšírne informoval o postoji SNS a jej lídra Andreja Danka.

Potvrdil, že na stole bola ponuka Hlasu vymeniť šéfa parlamentu za jeden z rezortov SNS. „Som veľmi rád, že túto ponuku neprijal,“ uviedol. Podľa Tarabu nikdy nemalo ísť o výmenný obchod, ale o uvedomenie si reality, že Peter Pellegrini sa stal prezidentom vďaka hlasom Smeru, ale aj SNS. „SNS nebude viesť žiadnu debatu o výmene ministerstiev. Ak bola otázka len taká, či sa to dá vymeniť, alebo nie, tak je to uzavreté,“ povedal Taraba. Najviac sa v kuloároch hovorilo o zmene na poste ministerky kultúry.

Poslanec SNS Rudolf Huliak však uviedol, že debaty o šéfovi NR SR stále nie sú uzavreté. „Voľba predsedu nebude bod nasledujúcej schôdze,“ potvrdil Huliak. Podľa informácií Pravdy plynie 14-dňová lehota, počas ktorej majú v koalícii tento problém vyriešiť, a SNS prišla s novou požiadavkou. „Má sa rešpektovať koaličná dohoda. Vláda SR by teda mala mať troch podpredsedov, momentálne sú štyria. Očakávame, že sa to vyrovná a budú traja podpredsedovia,“ oznámila svoje stanovisko SNS pre Pravdu.

Znamená to teda, že jeden z podpredsedov vlády za Hlas by sa mal postu vzdať. Aktuálne je za Hlas podpredsedom vlády Peter Kmec, ktorý má na starosti plán obnovy, a Denisa Saková, ministerka hospodárstva. Taraba už včera na rokovaní vlády poznamenal, že Hlas má v koalícii „nadpriemerné zastúpenie“. „Majú dvoch podpredsedov vlády. Z akého dôvodu?“ pýtal sa.

Drucker zrejme ustúpil

Už teraz je jasné, že Hlas môže vyhratá bitka o predsedu parlamentu predsa len niečo stáť a SNS bude aj naďalej svojho koaličného partnera grilovať. Prvý ústupok pocítil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas). Na programe 19. schôdze sa totiž ocitla ním kritizovaná novela školského zákona, v rámci ktorej chce SNS zadefinovať pojem „netradičná sexuálna orientácia“ a zakázať propagáciu akejkoľvek agendy vrátane LGBTI+ na školách.

Minister školstva odkázal, že sa má každý starať o svoj rezort a po stretnutí s premiérom Robertom Ficom (Smer) navrhol univerzálne riešenie v podobe informovaného súhlasu od rodičov a aby akcie „nad rámec“ vzdelávacích osnov mohla schváliť školská rada. Taraba minulý týždeň hovoril, že budú hľadať kompromis tak, aby sa nezasahovalo do kompetencií Druckerovho rezortu. Napriek tomu bude počas septembrovej schôdze novela predložená bez akejkoľvek zmeny. Rezort školstva na otázky Pravdy, či minister Drucker v tejto otázke ustúpil,prípadne či rezort príde s vládnym návrhom alebo podá pozmeňujúci návrh cez poslancov, neodpovedal.

„Koaličná rada sa dohodla na postupe v prípade poslaneckých návrhov,“ uviedlo stručne pre Pravdu tlačové oddelenie ministerstva školstva. V programe sú aj všetky ďalšie zákony, ktoré SNS predložila na schôdzu bez toho, aby ich vopred prerokovala s partnermi, pričom zasahuje do ich ministerstiev, vrátane naviazania zvyšovania minimálneho dôchodku na zvyšovanie minimálnej mzdy, kvôli čomu sa dostali do sporu s ministrom práce Erikom Tomášom (Hlas).

Na muške znova aj Dolinková

Dohoda tak nie je nielen na šéfovi parlamentu, ale podľa ministra investícií Richarda Rašiho, ktorý je kandidátom Hlasu na predsedu NR SR, ani na konsolidačnom balíku. Huliak uviedol, že sa vytvoria expertné skupiny z každej koaličnej strany ku konsolidácii aj personálnym otázkam v koalícii. SNS síce berie situáciu na vedomie, no po Drukerovi si na mušku znova vzala aj ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas). „Budeme sa oveľa viac zameriavať na to, čo by mala byť úlohou SNS v tejto vláde, a to napríklad pri debate o konsolidačnom balíku,“ povedal Taraba.

Zdôraznil, že Dolinková je koaličnou ministerkou a vlastných si predsa vláda odvolávať nebude, no Taraba má množstvo otázok. „Minulý rok sme navyšovali zdravotníctvo o 800 miliónov eur. Bolo nám povedané, že po tejto dotácii sú všetky problémy zdravotníctva vyriešené a zrazu vidíme požiadavku na ďalších 600 miliónov,“ uviedol. „Keby sme mali za každým rohom novú nemocnicu, bavme sa o tom, ale snáď sa môžeme opýtať, či rezort, ktorý má 9 miliárd, sa nám uráči ukázať veci. Ja mám strašne veľa otázok,“ hovoril Taraba.

„Nikto nedal nikomu bianko zmenku, aby tu existoval jeden rezort, ktorý bude každý rok dostávať milióny a my sa na tomu budeme prizerať,“ uviedol s tým, že to vníma ako atómovú bombu. Požiadavkou SNS v rámci konsolidačného balíka je navýšenie obratu pre živnostníkov a malých podnikateľov na 100-tisíc eur, pričom daňová sadzba by ostala 15 percent, a zvýšenie objemu tovarov každodennej spotreby, napríklad potravín, ktoré pôjdu do nižšej sadzby DPH.

Tŕň v oku menom Šimečka

Tŕňom v oku národniarov je však aj to, že sa Hlas nepridal k návrhu na odvolanie lídra Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku z postu podpredsedu NR SR. Dôvodom jeho odvolania sú podľa koalície nadštandardné dotácie pre Nadáciu Milana Šimečku, pre partnerku lídra PS a ďalších jeho rodinných príslušníkov, čo Šimečka odmieta. Huliak potvrdil, že pod návrh sa podpísali len Smer a SNS.

„Vyzývam preto aj poslancov Hlasu, aj keď sa odmietli pripojiť k tejto iniciatíve, aby zahlasovali za jeho odvolanie. Pretože si myslím, že sme na rovnakej lodi, čo sa týka koalície,“ prihováral sa poslancom Hlasu. Huliak aj poslanec Smeru Tibor Gašpar dúfajú, že Hlas schôdzu otvorí. „Také podrazy si navzájom nerobíme,“ uviedol Huliak. „Bolo by pre mňa nanajvýš čudné, aby Hlas teraz neumožnil otvorenie tejto schôdze,“ uviedol. Gašpar nevie, ako sa poslanci Hlasu zachovajú pri hlasovaní, no účty budú skladať svojím voličom, ale aj koaličným partnerom.

Poslanec Hlasu Samuel Migaľ sa pre Hospodárske noviny vyjadril, že by bol rád, keby k takémuto hlasovaniu ani neprišlo. „Tie argumenty, ktoré sú aktuálne používané mňa osobne veľmi nepresvedčili. Navyše opozícia používa argument mňa a moje skúsenosti s občianskym sektorom. Pokiaľ to chceme strihať rovnakým metom, tak sa na to musíme takto pozerať a ja sa na to pozerám takto,“ uviedol.

„Ako budeme hlasovať, vám v tejto chvíli neviem povedať, pretože je to otázkou nášho predsedníctva,“ uviedol Migaľ. Bez poslancov Hlasu zvyšok koalície Šimečku zosadiť nedokáže. Líder SNS Danko je z vyjadrení kolegov v Hlase v „nemom úžase“. „Videl som vyhlásenie pána Migaľa, ktorý takisto v minulosti poberal dotácie. Pravdepodobne má s tým problém, ak takéto javy chce naša koalícia odstaviť,“ povedal. „Verím, že Hlas bude jednotný a podporí Smer a SNS,“ skonštatoval.

„Ak nie, potom by sa asi súvislosti, ktoré vidíme, najmä na ministerstve školstva potvrdili,“ uviedol. „Bolo by to možno len potvrdením toho, čo si vrabce čvirikajú, že na ministerstve školstva ďalej milujú slniečkarov,“ dodal. Na odvolanie Šimečku je potrebných 76 hlasov, Smer a SNS majú spolu len 52 poslancov. Politológ z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraj Marušiak je však zvedavý, ako sa zachová opozícia. „Predovšetkým KDH a bývalé OĽaNO. KDH má napríklad v otázkach progresívneho liberalizmu blízko k Smeru a OĽaNO môže využiť túto situáciu na pomstu progresívcom za to, že boli vylúčení zo spoločného postupu opozície,“ myslí si.

Ide o veľa

Čo sa týka vyjadrení koalície o šéfovi NR SR, Marušiak ich považuje za výrazne protichodné. „V tomto smere ponuka Dankovi, že sa má vzdať jedného ministerského kresla znamená marginlizáciu vplyvu SNS v rámci vlády, lebo by im ostali už len dvaja ministri. Myslím si, že Danko si to riadne zvážil,“ uviedol. Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner dodáva, že Hlas by tak získal najväčší počet kresiel vo vláde, viac ako Smer.

„Mať ministerstvo znamená obsadzovať svojimi nominantmi nielen ministerstvo, ale aj všetky pod neho spadajúce organizácie, takže stálo to pre Hlas za úvahu, ale požadovať od SNS ministerstvo bolo zároveň stratégiou, na ktorú SNS nemohla pristúpiť,“ zhodnotil. Podľa Cirnera ide o veľa, keďže sa rokuje o štátnom rozpočte, súčasťou ktorého je aj konsolidačný balík. „Každý si z neho chce utrhnúť čo najviac a zároveň musí byť realitou nepopulárny konsolidačný balík opatrení, ktorý bude znamenať určite mierny pokles preferencií vládnych strán, a tak tento horúci zemiak medzi sebou budú presadzovať,“ hovorí.

SNS sa podľa Cirnera v koalícii topí. „Má príliš slabé postavenie a veľa hráčov, ktorí hrajú na seba a nie sú členmi SNS, ale majú politickú váhu, lebo boli zvolení do parlamentu,“ myslí si. A práve Danko s tým chce niečo urobiť. „Ak bude nečinne sedieť, nielenže sa nedostane opäť SNS do parlamentu, ale preferencie SNS pohltí napríklad Smer či Republika. SNS musí byť v koalícii vidieť, a o to predovšetkým pánovi Dankovi ide,“ uviedol.

Čo sa týka odvolávania Šimečku, aj tu počuť podľa Marušiaka zo strany Hlasu protichodné vyjadrenia. „Mám pocit, že Hlas sa týmto nechce veľmi kompromitovať aj preto, že má stále záujem o spoluprácu s európskymi socialistami. Zároveň chce byť lojálny voči koalícii,“ myslí si. Napätie medzi Hlasom a SNS je síce veľké, no Marušiak nepredpokladá, že niektorá strana plánuje opustiť koalíciu.

„Zatiaľ je stále viac toho, čo ich spája ako toho, čo ich rozdeľuje. Táto koalícia môže pokojne dovládnuť už len preto, že aj SNS si je vedomá toho, že v inej konštelácii sa na vláde podieľať nebude a Hlas by naozaj takýto rozkol vo vnútri vládnej koalície, napríklad jeho odchod z nej, nemusel politicky prežiť,“ dodal politológ SAV. „Nič nenaznačuje, že by koalícia mala zásadné problémy. Funguje a uvidíme, aká bude dynamika vývoja najmä požiadaviek SNS a miešania sa do rezortov Hlasu,“ dodáva Cirner.