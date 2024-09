Rizmanov incident: Glock má konštrukčné špecifikum, pištoľ môže nechcene vystreliť, vysvetľuje expert

„Pred rozobratím zbrane je potrebné uvoľniť predopnutý úderník, čo sa vykonáva stlačením spúšte. Ak však dôjde k zanedbaniu kontroly stavu zbrane, konkrétne ak nie je skontrolovaná neprítomnosť náboja v komore hlavne, môže to viesť k nechcenému výstrelu,“ vysvetlil Miklánek pre Pravdu. Doplnil, že nejde o konštrukčnú vadu, ale o špecifikum, s ktorým treba počítať.

BREN 2 je osvedčená a bojom preverená zbraň Video Rozhovor s generálnym riaditeľom Českej zbrojovky a.s. aj o tom kto je pre nich partnerom na Slovensku

„Správne vykonanie kontroly stavu zbrane je v princípe jednoduché a efektívne pri každej pištoli. Nechcené výstrely sú zväčša spôsobené neopatrnosťou alebo nedostatočnou koncentráciou strelca pri manipulácii so zbraňou,“ dodal Miklánek. Vysvetlil tiež, že vlastníci legálnych strelných zbraní, ako je aj Rizman, majú vedomosti o tom, ako s nimi zaobchádzať, no chyby sa občas vyskytnú.

„Žiadateľ o zbrojný preukaz musí v rámci skúšok odbornej spôsobilosti pred komisiou zloženou z príslušníkov polície a prokuratúry vždy preukázať, že zbraň ovláda,“ uviedol. V praxi to vyzerá tak, že žiadateľ dostane do rúk zbraň a musí predviesť skontrolovanie stavu zbrane, jej vybitie a uvedenie do bezpečného stavu. „Teda presne to, čo sa vykonáva napríklad aj pred čistením zbrane. Bez toho zbrojný preukaz nedostane,“ ozrejmil Miklánek. Podľa neho sa pri skúškach najčastejšie používa práve pištoľ značky Glock.

Čítajte aj V bratislavskom byte padol výstrel. Išlo o zbraň partnera exprezidentky Čaputovej. Rizman prehovoril

Juraj Rizman priznal pochybenie. „Včera vo večerných hodinách som pri čistení legálne držanej strelnej zbrane urobil chybu v postupe, ktorá viedla k náhodnému výstrelu. Aj napriek tomu, že nedošlo k žiadnym zraneniam som vec – presne podľa zákona – bezodkladne nahlásil na príslušnom policajnom útvare. Ten vec zadokumentoval a aktuálne skutok rieši ako priestupok. S políciou plne spolupracujem a som pripravený niesť za svoje pochybenie následky,“ uviedol na sociálnej sieti.