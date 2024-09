Slovensko by malo vypovedať dohovor o úprave štátneho občianstva

Slovenská republika by mala podľa Ministerstva vnútra vypovedať vyše 60 rokov starý dohovor o úprave niektorých otázok občianstva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou. Vyplýva to z materiálu, ktorý predložil rezort vnútra do medzirezortného pripomienkového konania.