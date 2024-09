Atentátnik alebo terorista? Cintula už streľbu na Fica neľutuje. Vyšetrovatelia súd nepresvedčili, že plánoval teroristický útok

Od atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer) uplynuli takmer štyri mesiace. Hoci bol útočník zadržaný ihneď po tom, čo minimálne štyrikrát vystrelil a okolnosti zachytili aj televízne kamery, závery vyšetrovania stále nie sú známe. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) už má na stole správu, no tá sa podľa informácií Pravdy týka len postupu ochranky a nie samotného vyšetrovania atentátu. Rezort sa k téme zatiaľ bližšie vyjadrovať nechce. Niektoré detaily však prezrádza uznesenie súdu, ktorý prednedávnom odmietol prepustiť na slobodu atentátnika Juraja Cintulu, ktorý na svoj čin zmenil názor.

Predseda vlády Robert Fico (Smer) absolvoval prvý výjazd do Handlovej od spáchania atentátu.

Policajti vykonali desiatky výsluchov a znaleckých posudkov, zaistená bola aj súkromná korešpondencia strelca. Vyšetrovateľmi predložené dôkazové materiály však zatiaľ nepresvedčili sudcu, že v prípade atentátu na premiéra išlo o akt terorizmu.

Fico navštívil Handlovú po prvý raz od atentátu. Mám traumu, uviedol Video Zdroj: TV Pravda

Cintula žiadal o prepustenie

Cintula spáchal atentát na premiéra 15. mája a o tri dni súd rozhodol, že bude stíhaný väzobne. Jeho psychický stav však stále nie je dobrý, preto je aktuálne hospitalizovaný v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Pravda ešte koncom júna informovala, že po prevoze do nemocnice sa Cintula kvôli zlému zdravotnému stavu dostal do rúk psychiatrov, ktorí o jeho zdravotnom stave sfinalizovali posudok.

Kamery regionálnej televízie zachytili atentát na Roberta Fica Video

Jeho advokát Branislav Šuba vtedy jeho zdravotný stav nekomentoval. „Vo veci som vypovedal plnomocenstvo a naďalej sa k veci vyjadrovať nebudem,“ uviedol. Cintula na súde povedal, že nebol nikdy liečený na psychiatrii. V nemocnici však bol sledovaný 24 hodín denne, aby si neublížil.

Koncom augusta sa Cintula pokúsil dostať na slobodu, no sudca pre prípravné konanie Michal Truban jeho žiadosť zamietol a neschválil ani dohľad probačného a mediačného úradníka. Atentátnik mal možnosť sudcu presvedčiť, prečo sa chce na slobodu dostať, no výsluch využil len na to, aby povedal, že na žiadosti trvá. Dodal, že doma ho čaká manželka. „Snívalo sa jej, že v noci chodí po byte, že leží v posteli. Manželka plače, má 76 rokov,“ odôvodnil svoju žiadosť Cintula.

Obhajca obvineného zdôraznil, že jeho klient je staršou, doposiaľ netrestanou osobu. Preto sa nepredpokladá, že by sa Cintula pokúsil znova spáchať podobný trestný čin. Okrem toho advokát pripomína, že Cintulovi vzali zbraň, s ktorou strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer), a ku všetkému sa priznal.

Útok by mohol smerovať aj na iné osoby

Začiatkom júla bol z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy skutok prekvalifikovaný na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Prokurátorka preto navrhla dôvody väzby rozšíriť. Cintulov obhajca to namietal. Argumentoval, že neexistuje dostatok dôkazov, ktoré by hovorili v prospech teroristického či­nu.

Medzi dôkazmi vo vyšetrovacom spise je aj zaistená korešpondencia, ktorú Cintula adresoval z väzby svojej manželke. „Jednoznačne z nej vyplýva, že útok viedol na vysokého ústavného činiteľa z dôvodu nesúhlasu s celkovou vládnou politikou, s cieľom zastaviť jeho pôsobenie, tým pádom zastaviť pôsobenie celej vlády, znefunkčniť ju,“ uviedla na súde prokurátorka. Vypracovaný bol aj znalecký, psychologický posudok, v ktorom znalkyňa konštatovala, že obvinený má tendenciu na konfliktné, stresové situácie a na frustráciu reagovať „agresivitou, ktorá je u neho prevažujúcim obranným mechanizmom osobnosti“.

Sudca Truban s rozšírením dôvodov väzby súhlasil. U obvineného totiž existuje obava, že bude v politicky motivovanej trestnej činnosti pokračovať. „Spáchanie skutku neľutuje,“ skonštatoval sudca Truban. Tri dni po atentáte však pred sudcom, ktorý rozhodoval o jeho väzobnom stíhaní, pritom tvrdil opak. „Jeho názorové presvedčenie, vrátane odhodlania pomstiť sa predstaviteľom vládnej moci, je naďalej prítomné,“ uviedol. Okrem toho existuje aj obava, že ak by sa Cintula dostal na slobodu, vyhýbal by sa trestnému stíhaniu a svoj čin by mohol dokonať.

„Obvinený má hlboko negatívny vzťah nielen k osobe poškodeného, ale aj k súčasnej vláde, mohol by nasmerovať svoj útok aj prípadne na iné osoby, ako členov vlády Slovenskej republiky, prípadne iné osoby majúce k súčasnej vláde vzťah,“ odôvodnil Truban.

Sudca pochybuje, či ide o terorizmus

Minister vnútra Šutaj Eštok spolu s ministrom obrany Robertom Kaliňák (Smer) krátko po atentáte naznačovali, že útočník mohol mať komplicov, nič také však zatiaľ z uznesenia nevyplýva. O prekvalifikovaní skutku hovoril už od začiatku generálny prokurátor Maroš Žilinka. Rozhodol o tom začiatkom júla a streľba na premiéra odvtedy sa vyšetruje ako teroristický čin. Za teroristický útok Trestný zákon predpokladá uloženie doživotia. Za pokus o úkladnú vraždu atentátnikovi hrozilo 25 rokov väzenia alebo doživotie.

Fico o svojom zdravotnom stave a rehabilitácii po atentáte Video Zdroj: FB

Sudca Truban však nie je presvedčený o tom, že išlo o terorizmus. V tomto štádiu konania sa podľa neho „javí zmena právnej kvalifikácie ako čiastočne dôvodná“. „V súčasnom štádiu konania nie je možné prijať definitívny záver o tom, či uvedená právna kvalifikácia konania obvineného zodpovedá,“ uviedol Truban. Obvinenie z terorizmu je podľa sudcu udržateľné len vtedy, ak sa polícii podarí preukázať, že úmyslom konania obvineného nebolo len zastaviť pôsobenie premiéra, ale zastaviť pôsobenie celej vlády.

Podľa uznesenia nie je stále jasný ani rozsah Ficových zranení. Cintula vystrelil na premiéra minimálne štyrikrát do oblasti trupu a brušnej dutiny. „V dôsledku čoho došlo k doposiaľ presne bližšie nešpecifikovaným vážnym strelným poraneniam u poškodeného,“ uvádza sa v uznesení s tým, že sa doposiaľ nezistili ani následky či doba liečenia.

Štefunko: Odmietame, že by sa Cintula radikalizoval na našich protestoch, vždy boli slušné Video Zdroj: TV Pravda

Fica previezli dva týždne po atentáte z nemocnice v Banskej Bystrici domov, kde absolvoval domácu liečbu a rehabilitácie. Na verejnosti sa prvýkrát objavil vo videu pred eurovoľbami. Začiatkom júla absolvoval prvé rokovanie vlády, na ktoré prišiel s barlou, pričom deň predtým sa ukázal v Slovenskej Novej Vsi na žatve. Koncom júla barlu symbolicky zlomil a plne sa zapája do svojich pracovných povinností. Kaliňák ešte pred Ficovým návratom hovoril o doživotných následkoch.

Premiér sa podľa vlastných slov v najbližšej dobe stretne so znalcom, ktorý posúdi jeho zranenia. „Nebudem sa opozícii ospravedlňovať, že mám dobrú fyzickú kondíciu, chcel som sa rýchlo vrátiť,“ reagoval Fico počas prvej návštevy Handlovej po atentáte na tvrdenia, že dôsledky útoku neboli také vážne, keďže sa zotavil rýchlo.

Desiatky výsluchov a dôkazov

Verejnosti zatiaľ neboli prezentované bližšie okolnosti vyšetrovania. Minister vnútra Šutaj Eštok už má mať na stole správu, s ktorou sa oboznamuje, no zatiaľ nie je jasné, kedy s ňou oboznámi aj verejnosť. Správa sa však netýka samotného vyšetrovania atentátu, ale ide o správu Úradu pre ochranu ústavných činiteľov zo zásahu ochranky, ktoré má v gescii inšpekcia polície. „V súvislosti s atentátom stále prebieha vyšetrovanie, prípadné personálne zmeny alebo disciplinárne rozhodnutia voči policajtom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR sa budú odvíjať od jeho záverov,“ uviedol pre Pravdu hovorca rezortu Matej Neumann. Čo sa týka samotného vyšetrovania, to rezort nekomentuje.

Postup ochranky bol už od začiatku spochybnený. Fico bezprostredne po útoku prepadol cez lavičku a niekoľko sekúnd ležal na zemi bez akéhokoľvek krytia. Viacerí odborníci popisovali, že Fico nemal ísť ako prvý k plotu podať si ruky s priaznivcami, že ochrankári nepreverili, či je situácia bezpečná a zhodli sa aj na tom, že zákrok ochranky nebol primerane rýchly. Minister vnútra však stál plne za šéfom ochranky Pavlom Krejčím, ktorého do funkcie dosadil Hlas a postup ochranky obhajoval ešte pred začatím vyšetrovania. „Odmietam, aby sa zodpovednosť premietala na ochranku,“ hovoril Šutaj Eštok. Zdôrazňoval, že keď sa nejaký človek individuálne rozhodne zaútočiť, tak aj zaútočí.

„Je to niečo, čo sa stalo, ale určite nebudem súhlasiť, aby sme sa ako prvou správou zaoberali tým, či ochranca zlyhal, alebo nezlyhal. Problém je inde. Bol tu nejaký motív, niekto niečo urobil na základe niečoho a my bez zaváhania tvrdíme, že to je opozičný aktivista, ktorý konal na základe systematicky šírenej nenávisti,“ reagoval na margo vyšetrovania Fico. Premiér ďalej bez dôkazov tvrdil, že útočník bol priamo napojený na jednu z opozičných strán a že treba preveriť, s kým komunikoval. Atentátnika viackrát označil za aktivistu a predĺženú ruku opozície. Podľa uznesenia bola preverená komunikácia s manželkou, opozícia sa v uznesení nespomína.

Foto: TASR, Ján Krošlák Robert Fico, Handlová Predseda vlády SR Robert Fico (Smer) absolvoval regionálny výjazd v Handlovej prvýkrát od atentátu.

Z uznesenia, ktoré získala Pravda cez infozákon, je jasné, že boli vykonané desiatky úkonov. „Po vzatí obvineného do väzby boli realizované najmä výsluchy obvineného, výsluch poškodeného, 106 výsluchov svedkov, zadržanie a otvorenie zásielky, prehliadky tela, bolo zabezpečených 18 znaleckých posudkov a odborných vyjadrení,“ píše sa v uznesení.

Spracovaných bolo 54 žiadostí o bankové údaje, ďalej ide o množstvo previerok podaní od občanov, analýz zaistených dát, zabezpečených údajov či operatívnych previerok. Do zahraničia bolo zaslaných šesť žiadostí kvôli urýchlenému uchovaniu údajov z počítačov, jedna žiadosť o právnu pomoc bola zaslaná do Spojených štátov a boli vydané aj dva Európske vyšetrovacie príkazy do Českej republiky a Švédskeho kráľovstva. „Vo veci sú vykonávané úkony prípravného konania zo strany OČTK priebežne a v ich postupe prieťahy zistené neboli,“ konštatoval sudca Truban po výsluchoch a preštudovaní vyšetrovacieho spisu s tým, že vyšetrovanie pokračuje v súlade so zákonom.

Generálna prokuratúra, ktorá prípad dozoruje, na margo vyšetrovania uviedla, že stále prebieha prípravné konanie. „Je neverejné, pretože prioritným je zistenie a zaistenie dôkazov slúžiacich na objasnenie veci a spravodlivé potrestanie páchateľa,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová s tým, že čiastkové informácie by mohli zmariť alebo sťažiť vyšetrovanie. GP SR na prípad uvalila informačné embargo.