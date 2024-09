Aké občianske fóra nás priblížia k porozumeniu? A pôjde to, aj keď nás budú politici ignorovať?

Zapojte sa do tretej diskusie a nájdime ventily pre dýchateľnejšie spoločenské ovzdušie.

V čom spočíva konflikt?

Napriek tomu, že prebiehajúca diskusia beží na rozdielnych platformách (denník Pravda, Denník N), priebežné výsledky ukazujú výraznú zhodu – Potrebujeme férové procesy diskusie, ktoré nám pomôžu pochopiť nespokojnosť nejakej časti občanov, alebo odhalia demagógiu ich politických predstaviteľov. Každopádne, chceli by sme politikom ukázať, že ak sa nevedia vecne a slušne rozprávať oni, budeme sa tak rozprávať my občania.

Na čom sa ale nezhodneme? Najvýraznejšie názorové rozdiely vznikli najmä v otázke zmysluplnosti nových fór, na ktorých by sme spolu mohli debatovať. Nie sme si celkom istí, či dokážu dostatočne demonštrovať našu ochotu dohodnúť sa, a či majú význam aj bez podpory politikov.

Vypočutím proti eskalácii spoločenského napätia

Zhodujeme sa, že protesty v demokratickej krajine nesmú byť zakázané, a to aj tvárou v tvár tomu, že nemusíme rozumieť dôvodom, ktoré ľudí do ulíc vyháňajú. Napriek tomu, že odmietame niektoré prejavy, ktoré na protestoch zaznievajú. Zásadne však nesúhlasíme, ak sa štát snaží regulovať, čo sa na protestoch skanduje či pokrikuje.

Protesty však málokedy prinášajú komplexné riešenia, ktoré naša spoločnosť potrebuje. Hlbšia diskusia je podľa nás nie len potrebná a žiadaná, ale aj realizovateľná. Aj bez politikov?

Zhodneme sa, že ako občania vieme ukázať, že sa spolu dokážeme civilizovane rozprávať a nachádzať riešenia, ktoré budú prospievať nám všetkým. Férové diskusie nám zároveň môžu pomôcť určiť, čo je skutočná nespokojnosť a čo demagógia.

Presvedčí ich naša aktivita a záujem?

Väčšina z nás si myslí, že včasným vypočutím tej či onej strany by sme vedeli predísť eskalácii spoločenského napätia, no systém nám dnes neponúka dostatočné ventily na vyjadrenie nespokojnosti. Dobrou správou je, že sme ochotní testovať nové fóra a vstupovať do (facilitovaných) diskusií s názorovými oponentmi.

Podľa doterajších výsledkov diskusie sme teda presvedčení, že na nespokojnosť hromadiacu sa v našej spoločnosti musíme hľadať nové ventily. Chceme hľadať riešenia a debatovať s kýmkoľvek, kto má o debatu úprimný záujem. Kde je teda problém?

Nie sme si istí podobou fór, a váhame, či to má bez politikov zmysel. Nie je však najlepším spôsobom, ako politikov presvedčiť, práve naša aktivita a záujem?

O projekte

OZ DEMDIS inovatívnymi metódami nachádza zhody a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Aktuálna diskusia je súčasťou projektu „Zmierenie”, ktorého snahou je dostať sa pod povrch a hľadať nové spôsoby zmierňovania napätia v spoločnosti. Vytváranie mostov a priestoru pre férovú diskusiu podporilo slovenské zastúpenie Friedrich Ebert Stiftung. Viac informácií o DEMDIS a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.