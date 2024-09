PS: Tibor Gašpar sa vo výhovorkách zamotáva, v iných dokumentoch, ktoré predkladal, nie je uvedený jeho syn

Poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Tibor Gašpar sa vo svojich výhovorkách zamotáva. Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) a zároveň naďalej žiada odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara za to, že práve on je autorom dokumentu na odvolanie predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu.

Návrh predkladá do parlamentu jeho otec a poslanec Tibor Gašpar, podľa vlastností dokumentu je však jeho autorom Pavol Gašpar. „Pozreli sme sa aj na iné dokumenty, ktoré Tibor Gašpar predkladal do Národnej rady SR. Konkrétne ide napríklad o čísla tlače 106, 293 alebo 364. Ak by platilo, čo dnes hovorí, aj tu by sme vo vlastnostiach videli jeho syna,“ poukazuje opozičné hnutie.

Pellegrini vymenoval Pavla Gašpara za šéfa SIS Video

Podľa Progresívneho Slovenska nesedí ani argument Tibora Gašpara, že meno jeho syna sa zobrazuje preto, že softvér kúpil. „Vo vlastnostiach dokumentu ukazuje meno konkrétneho používateľa, nie vlastníka licencie. A vôbec, čo je to za hlúposť, že by takéto dokumenty vznikali na súkromných počítačoch a rodinných licenciách?“ poukazuje PS a pýta sa, či poskytuje riaditeľ SIS aj ďalšie nepeňažné plnenia poslancom koalície a či zdieľa s otcom spoločný e-mail či úložisko dokumentov. „Táto situácia je tak absurdná a nebezpečná, že jeho syn, šéf SIS Pavol Gašpar po nej nemôže zostať na svojom mieste. Vyzývame ho, aby okamžite predložil dôkazy, že svoju funkciu nezneužíva. V opačnom prípade žiadame o jeho odvolanie,“ uzatvára PS.

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) na vyjadrenia Šimečku reagoval prostredníctvom videa na sociálnej sieti. „Šimečka prišiel so závažným odhalením. Zistil, že používam nie čierny nezákonný softvér, ale softvér, ktorý zakúpil môj syn pred niekoľkými rokmi, a ktorý má niekoľko inštalácií. Hovorím o softvére Microsoft Office," uviedol poslanec s tým, že to je súčasne dôvodom, prečo sa objavili v dokumente identifikačné údaje jeho syna. Voči obvineniam sa ohradil aj riaditeľ SIS Pavol Gašpar. Podľa neho sa Šimečka snaží touto pseudokauzou zakryť skutočné dôvody jeho odvolávania. „V rámci rodiny máme zakúpenú licenciu Microsoft Office, ktorá je určená na viac zariadení. Jedno z týchto zariadení používa môj otec Tibor Gašpar, ktorý je predkladateľom tohto návrhu. Je preto logické, že vo vlastnostiach dokumentu je ako autor uvedený vlastník licencie, čiže ja,“ uviedol.