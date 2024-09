Podľa Fica to vyzerá tak, že buď bude šéfom parlamentu Danko, alebo ostane Žiga

Situácia s obsadením postu predsedu Národnej rady (NR) SR sa môže dostať až tak ďaleko, že buď sa stane novým predsedom šéf SNS Andrej Danko, alebo bude parlament do konca volebného obdobia viesť naďalej podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas). Skonštatoval to premiér Robert Fico (Smer) v diskusnej relácii Rádia Slovensko Sobotné dialógy.

Fico podporuje Danka na tento post, no k voľbe v parlamente nedôjde, kým v koalícii nebude stopercentná dohoda, že sa predsedu podarí zvoliť. Premiér potvrdil, že nový šéf parlamentu sa na septembrovej schôdzi voliť nebude.

„Vyzerá to tak, že buď bude predsedom Národnej rady Andrej Danko, alebo Peter Žiga zostane až do konca tohto volebného obdobia povereným predsedom NR SR. Možno až tak ďaleko sa dostaneme v nejakom okamihu,“ vyhlásil Fico. Nevidí dôvod na rekonštrukciu vlády v záujme dohody na novom predsedovi NR SR.

Fico podporuje kandidatúru Danka, ale len vtedy, ak bude dohoda. Parlament bude podľa neho voliť predsedu NR SR len vtedy, ak bude „krvou podpísaná“ dohoda. „Ak sa dohodne SNS s Hlasom na nejakých podmienkach, že to bude niekto iný ako Andrej Danko, budem takúto dohodu rešpektovať,“ povedal.

Predseda vlády zopakoval, že podporuje myšlienku, aby bol predsedom parlamentu šéf koaličnej strany, teda Danko. Zdôraznil, že Peter Pellegrini bol za prezidenta zvolený ako kandidát vládnej koalície. Rešpektuje aj to, čo píše koaličná zmluva.

Časové ultimátum v otázke voľby šéfa NR SR Fico koalícii nedáva. „Táto téma pre mňa v tomto okamihu neexistuje,“ povedal s tým, že treba riešiť najprv konsolidáciu či prípravu štátneho rozpočtu. Zdôraznil, že chod parlamentu je zabezpečený.

Bez poslancov NR SR za Hlas sa nedá otvoriť rokovanie parlamentu o odvolávaní podpredsedu NR SR Michala Šimečku (PS) z funkcie, tvrdí premiér Fico. V diskusnej relácii dodal, že všetko má v rukách Hlas. Koalícia totiž nemá bez Hlasu dosť poslancov na to, aby sa schôdza otvorila.

„Hlas musí povedať, či chce, aby Šimečka odišiel z funkcie,“ povedal Fico s tým, že Hlas zatiaľ vytvára na Šimečku tlak, aby odstúpil sám bez odvolávania v parlamente. Keďže šéf PS sa odísť nechystá, Hlas sa podľa premiéra bude musieť rozhodnúť. „Je v rukách Hlasu, či Šimečka padne alebo nepadne,“ doplnil. „Čakáme, či Hlas otvorí schôdzu a potom, ako sa postaví k samotnému hlasovaniu,“ skonštatoval s tým, že Smer má v parlamente 42 poslancov a SNS desať poslancov a potrebujú spolu 76 poslancov.

Fico zároveň odmietol, že by už bol pripravený legislatívny balík lex atentát 2. „Môžu byť rôzne úvahy, čo by tam malo byť. Ale môžem potvrdiť, že neexistuje žiadny koncept návrhu zákona. Dokonca neexistuje ani legislatívny zámer takéhoto zákona, preto je príliš predčasné o tomto návrhu čokoľvek povedať,“ ozrejmil. Prednosť majú podľa neho iné priority. Nemyslí si, že by boli schopní návrh predložiť v krátkom čase.