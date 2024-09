Pellegrini čoskoro prijme predsedov koaličných strán, chce sa stretnúť aj s lídrami opozície. Prehovoril o kauze Pegasus

Jeseň a obdobie najbližšej schôdze Národnej rady (NR) SR by mohli ukázať stabilitu vládnej koalície v tom, či má väčšinu na to, aby jej prechádzali zákony. Myslí si to prezident Peter Pellegrini. V súvislosti s diskusiami o poste predsedu NR SR prezidenta mrzí, že chuť na osobnú ambíciu niekto povýši nad riešenie reálnych problémov alebo nad stabilitu koalície. Prezident tiež v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 informoval, že v budúcom týždni prijme predsedov koaličných strán a následne by sa mal stretnúť aj s predstaviteľmi opozičných parlamentných strán.

Prezident apeluje na vládnu koalíciu, aby vyriešila zvolenie šéfa NR SR Video

Pellegrini pripomenul, že zatiaľ všetky zákony vládnej koalícii v parlamente prešli. „Možno lakmusovým papierikom bude terajšia jeseň, schôdza, ktorá sa začína budúci týždeň, kedy sa uvidí, aká pevná je alebo nie je vládna koalícia, či má väčšinu na to, aby zákony prechádzali. Ak niekto predkladá v rozpore s koaličnou zmluvou do parlamentu zákony, musí si to riešiť koalícia,“ dodal.

„Veľmi ma mrzí, že často osobné ambície spôsobujú také obrovské napätie,“ povedal prezident v reakcii na debaty o poste šéfa NR SR. „Že chuť na nejakú konkrétnu funkciu sa postaví nad stabilitu krajiny, že sa osobná ambícia mať nejakú stoličku povýši nad to, že treba riešiť reálne problémy, alebo že to dokonca môže ohroziť stabilitu vládnej koalície. Pre mňa je to nemysliteľné,“ vyhlásil prezident s tým, že ľudia dali vláde dôveru, aby napĺňala programové vyhlásenie.

Hlava štátu odmieta zastrašovanie verejnosti v súvislosti s ohrozovaním ich súkromia zo strany tajnej služby. Obavy z možného obstarania sledovacieho systému Pegasus nepovažuje za relevantnú kauzu. „To, či ho máme alebo nie, je utajovaná skutočnosť. Tajná služba nemôže povedať Slovákom, ako to je,“ povedal o sledovacom systéme. Ľudia sa podľa neho nemusia obávať, že sa im bude Slovenská informačná služba „hrabať v mobiloch“.

Prezident verí, že Najvyšší súd SR rozhodne o dovolaní v prípade odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika čo najskôr, uviedol ďalej v diskusnej relácii. Dodal, že v demokratickej spoločnosti nemôže o vine alebo nevine rozhodovať politik.

Podanie dovolania v prípade Kováčika ministrom spravodlivosti Boriskom Suskom (Smer) bol podľa prezidenta krokom, ktorý vzbudil veľké vášne. „Ale ja si veľmi želám, aby Najvyšší súd rozhodol čo najskôr,“ povedal Pellegrini s tým, že vtedy sa ukáže pravda a všetci budú musieť rozhodnutie súdu rešpektovať. NS rozhodne o legálnom postupe ministra, no podľa Pellegriniho nemôže v demokratickej spoločnosti o vine alebo nevine rozhodovať politik a už vôbec nie minister. „Musí to byť vždy rozhodnutie súdov,“ dodal.

Prezident podľa svojich slov pozorne sledoval politickú situáciu počas leta. „Musel som veľmi zvažovať, kedy je ten moment, keď má prezident zasiahnuť do personálnych rozhodnutí ministra," vyjadril sa tak na margo situácie v rezorte kultúry po tom, ako ministerka Martina Šimkovičová (nom. SNS) odvolala riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mateja Drličku i riaditeľku Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandru Kusú. Nemyslí si, že je úlohou hlavy štátu komentovať personálne rozhodnutia ministrov.

Odvolaný riaditeľ SND je podľa jeho slov len jedným z riaditeľov kultúrnych inštitúcií, podotkol, že Drlička podľa neho už dlhšie vedel, že nemá dôveru ministerky. Pellegrini zdôraznil, že chápe rozhorčenie určitej časti spoločnosti. Pripomenul však, že podobné protesty nezaznamenal vtedy, keď Drlička prišiel o funkciu v dôsledku svojich výrokov o politikoch v časoch, keď bola ministerkou Natália Milanová (hnutie Slovensko). „Nemyslím si, že sa na Slovensku udiala obrovská tragédia, keď už pán Drlička nie je riaditeľom SND," myslí si prezident. Je toho názoru, že napätie v kultúrnej obci sa zbytočne udržiava.

Pellegrini bol pred zvolením za prezidenta predsedom NR SR, od jeho zvolenia na jar tohto roka je daná pozícia neobsadená. Podľa koaličnej zmluvy prináleží tento post strane Hlas, no dlhodobo oň prejavuje záujem predseda najmenšej koaličnej strany SNS Andrej Danko. Parlament zatiaľ vedie jeho podpredseda Peter Žiga (Hlas).