Živil sa krádežami. Recidivistu, ktorý okradol Strmeňa, dobre poznajú: Využil „cirkus“ okolo SNP

Len deň po veľkolepých oslavách sa v médiách objavila správa, že dom 96-ročného vojnového veterána Vladimíra Strmeňa vykradli. Recidivista využil „cirkus“ okolo osláv, vošiel do domu cez otvorenú bránu, lebo si údajne myslel, že je prázdny. Napriek tomu, že svoj čin ľutuje, jeho minulosť plná trestných činov a sedemtisícový lup zo Strmeňovho domu nedal sudcovi na výber. Na rozsudok si obvinený 30-ročný muž počká vo väzbe.

Polícia muža zadržala a obvinila hneď deň po oslavách. To, že niečo v dome chýba, si všimla vnučka vojnového veterána, ktorá sa vrátila domov skôr po nabíjačku.

Recidivista ide do väzby

Sudkyňa pre prípravné konanie Barbora Hollá Sopková vzala obvineného 30-ročného L. S. do väzby v Banskej Bystrici a nenahradila ju ani dohľadom mediačného a probačného pracovníka. Muža zadržali okolo pol piatej poobede 30. augusta. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie a vzniesol obvinenie pre prečin krádeže a prečin porušovania domovej slobody.

Obvinený muž je minimálne dva roky bez práce a nemá žiadny mesačný príjem. „Obvinený bol opakovane odsúdený za majetkovú trestnú činnosť, o čom svedči register trestov,“ konštatoval súd s tým, že aktuálne voči nemu prebieha viacero trestných konaní za krádeže, ktorých sa mal dopustiť od minulého roka.

„Je tu teda obava, že obvinený bude pokračovať v trestnej činnosti,“ píše sa v uznesení. „Sudca pre prípravné konanie dospel k záveru, že návrh prokurátora je v plnom rozsahu dôvodný a existujú formálne i materiálne podmienky pre jeho vzatie do väzby,“ skonštatoval súd.

Strmeň a jeho vnučka polícii uviedli, že sa v deň krádeže nenachádzali doma. Po oslavách však prišla vnučka skôr domov a hľadala nabíjačku. V tom si všimla, že jej chýba zlatý prsteň, parfum, finančná hotovosť a aj pamätná minca z 80. výročia SNP. Keď sa domov vrátil aj vojnový veterán, zistil, že chýba aj mnoho ďalších vecí.

„Vykradli mojej vnučke veci. Ona je tu na dovolenke do nedele. Prišli sme z oslavy a boli sme prekvapení z toho všetkého. Videl nás na obrazovke v televízii tak mal čas. Prehliadol celý dom,“ opísal partizán pre noviny.sk s tým, že to bol šok. Muža, ktorý mal skutok urobiť, dobre pozná a orodovať bol za neho aj jeho otec. Súčasťou spisu je aj kamerový záznam, ktorý monitoroval pohyb obvineného v blízkosti domu. Práve vďaka nim sa policajtom podarilo recidivistu stotožniť a do pár hodín zadržať.

Viacerí politici vrátane prezidenta Petra Pellegriniho krádež odsúdili a označili to za hyenizmus a hnusný zločin. „To nie je len okradnutie starého 96-ročného človeka, to je pľuvanec do tváre tej najlepšej časti slovenskej histórie,“ vyhlásil Pellegrini. Počas osláv sa podľa prezidenta našli aj „hyeny“, ktoré využili prítomnosť Strmeňa na celodennom programe.

Ako lúpež prebehla?

Muž vstúpil na pozemok domu cez vstupnú bráničku, ktorá nebola uzamknutá, okolo pol dvanástej doobeda. Do domu vošiel cez neuzamknuté vchodové dvere na prvom poschodí. Rodinný dom údajne považoval za opustený a neobývaný. „Vedel, že v meste je cirkus okolo osláv SNP, tak sa rozhodol isť pozrieť do domu,“ uvádza sa v uznesení.

Chodníkom prešiel popri dome a zistil, že prvé dvere boli zamknutí. K druhým dverám sa dostal po murovaných schodoch a zistil, za zamknuté neboli. V jeho pláne vykradnúť dom ho neodradil ani pes, ktorý bol v dome. Poobzeral sa, prezrel každú miestnosť a bral, čo ho zaujalo. „V jednej izbe našiel čiernu cestovnú tašku, do ktorej si ukladal veci, pričom si pamätá, že zobral nejaké vojenské vyznamenania, pamätné mince, plakety či medaily,“ konštatuje súd v uznesení.

V prvej izbe prezeral zásuvky sekretára a v ďalšej nazrel aj do skríň. „V jednej z izieb bola pravdepodobne žena, našiel tam dámsku voňavku a aj prsteň. V tej väčšej miestnosti našiel na stolíku ešte hotovosť vo výške 150 eur,“ uviedol obvinený. Po tom, čo prezrel všetky izby na poschodí, zišiel po vnútornom schodisku na prízemie, kde vzal ďalšie veci. „V dome sa zdržal asi hodinu a odišiel aj s ukradnutými vecami dverami, ktorými vošiel,“ povedal pred súdom.

Tašku s lupom si hodil cez plece a išiel k bicyklu, ktorý nechal na cintoríne. Z izieb odcudzil desiatky vecí vrátane pamätných mincí, manžetových gombíkov, notebooku, zlatého prsteňa či parfumov v hodnote sedemtisíc eur. „Týmto konaním spôsobil poškodenému škodu krádežou vo výške 1 900 eur a poškodenej vo výške 5 100 eur,“ uviedla sudkyňa.

Na súde svoj čin oľutoval. „Celá vec ho mrzí a aj to že pánovi spôsobil stres. Aj touto cestou by sa chcel ospravedlniť,“ píše sa v uznesení. „Nedokáže to vrátiť už späť. Veľmi ho to mrzí,“ povedal na súde. Obvinený sa priznal a veci, ktoré ukradol, dobrovoľne vrátil.

Živil sa krádežami, basa ho nenapravila

Hlavným dôvodom okrem priznania muža je aj to, ako čin spáchal a aj to, že sa podobnej činnosti „venuje“ už roky a v súčasnosti čelí viacerým trestným konaniam za rovnakú trestnú činnosť. Súd preto predpokladá, že by sa na slobode k podobnej činnosti znova vrátil. „V minulosti bol už sedemkrát súdom potrestaný, naposledy vykonal nepodmienečný trest odňatia slobody dňa 25. 4. 2021. V roku 2023 opakovane páchal priestupky proti majetku (štyrikrát) a v jednom prípade viedol motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia. Obvinený je nezamestnaný, aktuálne ani nie je vedený evidencii uchádzačov o zamestnanie,“ uviedol súd.

Okrem toho je obvinený aj pre podozrenie zo spáchania ďalšej krádeže, tak je to lepšie, o ktorej ešte nebolo právoplatne rozhodnuté. V apríli sa vlámal do predajne s bicyklami a ukradol tovar za viac ako 13-tisíc eur. Koncom mája ukradol na stene prichytenú fotopascu za takmer 200 eur a na prelome rokov ukradol aj bronzovú sochu patriacu Banskej Bystrici, čím vznikla škoda za 18-tisíc eur.

Muž čelí aj návrhu na podanie obžaloby rovnako pre krádeže a vlámanie. Recidivista si podľa súdu práve krádežami zabezpečuje prostriedky na svoje živobytie. „Intenzita a aj počet skutkov počas posledných dvoch rokov stúpa, nemá opačnú tendenciu. Doteraz uložené tresty a sankcie tak zrejme na obvineného žiadny vplyv nemali,“ skonštatoval súd. „Spôsobom svojho života neposkytuje žiadnu záruku, že ho je možno zastihnúť, doručiť mu akúkoľvek listinu či zabrániť mu v pokračovaní v trestnej činnosti,“ dodal.