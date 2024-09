Učitelia nahrádzajú pyrotechnikov. Zhoršenie bezpečnostnej situácie spôsobila vláda, tvrdí Gröhling

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) chce do projektu kamerového systému pre školy zapojiť aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Vyhlásil to v relácii STVR O 5 minút 12. Predseda SaS Branislav Gröhling opätovne vyhlásil, že zhoršenie bezpečnostnej situácie spôsobila vláda svojou politikou. Šutaj Eštok tiež doplnil, že Hlas bude akceptovať, ak sa situácia vyvinie tak, že parlament bude viesť do konca volebného obdobia podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas).

„Chceme, aby tie ‚velíny‘ obsluhovali ľudia so zdravotným znevýhodnením,“ povedal minister ku spolupráci s MPSVR. Zopakoval, že bombové hrozby sú vážnou témou a politici by si z nej nemali vytĺkať politický kapitál.

Polícia na vyšetrovaní bombových hrozieb voči školám či súdom podľa ministra pracuje aj so zapojením zahraničných bezpečnostných služieb. Ak by sa takýto útok opakoval a riziko by bolo nízke, cieľ útočníka by podľa neho nemusel byť naplnený. Šutaj Eštok tým reagoval na otázku o medializovaných zisteniach českých novinárov. Tí majú komunikovať s anonymom, ktorý tvrdí, že rozosiela e-mailové hrozby na Slovensku a v Českej republike. Médiám uviedol, že chce „aby v zime museli deti vyhnať na mráz“.

Podľa Gröhlinga na Slovensku učitelia suplujú pyrotechnikov. Odvolal sa pritom na medializovaný prípad, keď riaditeľka školy prehľadávala na údajný pokyn polície budovu sama so školníkom. Dodal, že poslanci za SaS v utorok (11. 9.) podajú návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, kde by mal prísť minister vnútra vysvetliť otázky o bezpečnosti. Šéf SaS tiež chce požiadať o spoločné rokovanie parlamentného branno-bezpečnostného výboru a výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.

Š. Eštok: Predstavím preventívne riešenie ochrany škôl pred bombovými hrozbami Video Zdroj: tasr

Šutaj Eštok zopakoval, že v otázke predsedu NR SR je pozícia Hlasu konzistentná a jediné, čo žiada, je dodržiavanie koaličnej zmluvy. Pripomenul, že vláda tu nie je na to, aby sa neustále hádala tak, ako sa to podľa neho dialo počas minulého volebného obdobia. „Ja ako predseda Hlasu urobím všetko preto, aby vláda takáto nebola,“ dodal.

„Nejdeme sa tu hádať o pozície, na pozícii predsedu parlamentu je poverený podpredseda Žiga, ak takáto situácia bude celé volebné obdobie, budeme to akceptovať,“ skonštatoval šéf Hlasu. Ak sa koalícia nedohodne na tom, že poslanci SNS podporia v hlasovaní na šéfa NR SR nominanta Hlasu, nie je to podľa Šutaja Eštoka ideálna situácia, ale kopíruje dohodu koalície, že pozícia je obsadená Hlasom. Pokiaľ neexistuje dohoda, tému chce dať bokom.

Gröhling povedal, že ešte v júni opozičným kolegom navrhoval postaviť vlastného kandidáta na šéfa parlamentu. Chcel by, aby za opozíciu kandidoval František Mikloško z KDH.