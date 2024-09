Podrží Hlas Šimečku? Susko: S otvorením schôdze pomôže, hlasovanie bude tajné. Dobrý politický obchod, hodnotí Kolíková

Boris Susko: Hlas podporí otvorenie schôdze, hlasovanie bude slobodné Video

Smer a SNS podali návrh na odvolanie predsedu PS z funkcie podpredsedu parlamentu 5. septembra. Mimoriadna schôdza by sa mala uskutočniť do siedmich dní, teda najneskôr vo štvrtok.

Odvolávať ho chcú pre dotácie

Duo koaličných strán argumentuje, že Šimečka organizovaním opozičných protestov zakrýval tému poberania štátnych dotácií svojimi rodinnými príslušníkmi.

„V prvom rade ide o prijímanie štátnych dotácií blízkymi osobami Michala Šimečku, ktoré sú priamo v príbuzenskom pomere cez dve občianske združenia, v období 2020 až 2024, keď mal podľa nás priamy vplyv na poskytovanie dotácií týmto subjektom,“ uviedol počas týždňa podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer).

Tvrdí tiež, že existujú podozrenia z nezákonného postupu pri ovplyvňovaní procesu prideľovania dotácií. Gašpar, ale aj Susko včera, sa pritom odvolávajú na audit, ktorý prezentovalo ministerstvo spravodlivosti. Koalícia tvrdí, že rodina lídra PS v týchto rezortoch stráca finančné zázemie.

Dotácie získala na svoje projekty Šimečkova partnerka, umelkyňa a profesionálna tanečnica Soňa Ferienčíková, ale aj jeho mama Marta Šimečková, ktorá organizuje Stredoeurópske fórum. Líder PS hovorí, že iniciatíva na jeho odvolanie je len odvádzaním pozornosti od skutočných problémov Slovenska a že ide o pomstu za dobrú opozičnú prácu. Všetky nadácie a občianske združenia, na ktoré sa koalícia odvoláva, čerpali dotácie ešte predtým, ako Šimečka vôbec vstúpil do politiky a nemal dosah na prerozdeľovanie financií.

Správu z auditu, ktorý údajne preukázal porušenie zákona pri udeľovaní dotácií v oblasti ľudských práv, zverejní rezort spravodlivosti podľa Suska v priebehu jedného až dvoch týždňov. Podľa ministra dochádzalo pri hodnotení projektov k manipulácii. Podľa poslankyne SaS Márie Kolíkovej zo správy, ktorú má k dispozícii, nevyplývajú závery tak, ako ich prezentuje Susko, zároveň ho kritizovala, že o správe hovorí ešte predtým, ako bol audit riadne skončený.

Ako sa zachová Hlas?

Na koaličného partnera viac ako Smer tlačí SNS. Poslanec Rudolf Huliak (nom. SNS), ktorý návrh na odvolanie podal spolu s Gašparom, verí, že poslanci Hlasu návrh podporia, aj keď neprispeli svojimi podpismi. Predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka za to kritizoval aj šéf SNS Andrej Danko. Poslanec Hlasu Samuel Migaľ sa totiž vyjadril, že by bol najradšej, aby sa o Šimečkovom odvolaní nehlasovalo, a že argumenty Smeru a SNS ho zatiaľ nepresvedčili. Danko však verí, že Hlas bude jednotný.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) hovorí, že Hlas bude nápomocný aspoň čiastočne. „Podľa mojich informácií by mali otvorenie tejto schôdze podporiť,“ uviedol minister v nedeľu pre Pravdu.

V prípade samotného hlasovania o odvolaní Šimečku Susko argumentuje ústavou, konkrétne tým, že hlasovanie o podpredsedoch Národnej rady – voľba aj odvolávanie – je tajné. „Uvidíme, každý sa bude môcť slobodne rozhodnúť,“ dodal. Potvrdil, že Smer ako predkladateľ návrhu trvá na odvolaní lídra PS a bude hlasovať za jeho odvolanie. „Nemáme žiadne záväzné stanovisko zo strany Hlasu, akým spôsobom sa zachová k hlasovaniu,“ uzavrel.

Odvolávaniu bude čeliť aj sám Susko.

Odvolávaniu bude čeliť aj sám Susko. „Mám pripravenú argumentáciu na moje odvolávanie. Považujem ten dôvod využitia zákonného oprávnenia za absurdný a smiešny, ale budeme to vysvetľovať ľuďom a zdôvodňovať,“ uviedol v nedeľu v ta3 minister.

„Domnievam sa, že Hlas využíva tento priestor na dobrý politický obchod,“ uviedla na margo zdržanlivého postoja Hlasu pri odvolávaní Šimečku poslankyňa SaS Mária Kolíková. Ako potvrdila, SaS si aj naďalej stojí za svojím návrhom, ktorý prezentoval predseda strany Branislav Gröhling, aby sa opoziční poslanci po odvolaní Šimečku všetci vzdali svojich funkcií v parlamente. Domnieva sa, že je to nevyhnutné spraviť.

Odvolanie Šimečku by podľa nej znamenalo ďalšie prekročenie čiary. „Je to len potvrdením toho, že táto koalícia nemá žiadnu mieru. Prirovnávať to k valcu je už málo. Chce sa udržať pri moci za každú cenu a chce prekryť to, že jej blízki ľudia, trestne stíhaní za korupciu, unikajú pred spravodlivosťou,“ zdôraznila.