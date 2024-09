Pellegrini: Extrémizmus hľadá spôsoby, ako opäť nadobudnúť vplyv v spoločnosti

Extrémistické prúdy hľadajú spôsoby, ako by opäť mohli nadobudnúť vplyv v spoločnosti a preniknúť do verejného priestoru. V súčasnosti sa stretávame s recidívou ľudskej zloby vrátane toxických ideológií, akou je aj fašizmus. Na pietnej spomienke v Bratislave to pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini.