Brhelovi obhajcovia dali trestné oznámenie na Imreczeho za krivú prísahu v kauze Mýtnik

Tvrdia, že Imrecze zamlčal svoj kontakt s vyšetrovateľkou kauzy Mýtnik Monikou Barčákovou, keď tento rok 14. júna vypovedal na Úrade inšpekčnej služby.

„Trestné oznámenie súvisí s udalosťami z 8. až 10. júna 2021, keď bol Ing. František Imrecze v kolúznej väzbe pre trestné stíhanie v kauze Mýtnik. Vtedajší vyšetrovateľ NAKA JUDr. Ľubomír Daňko si vyžiadal Ing. Františka Imreczeho z väzby ‚za účelom vykonania procesných úkonov‘ do takzvaného technického spisu číslo 154. V utorok a stredu 8. a 9. júna 2021 do neho Ing. František Imrecze skutočne vypovedal, ale v spise sa nenachádza žiadna jeho výpoveď zo štvrtka 10. júna 2021. Rovnako sa v tomto tzv. technickom spise číslo 154 nenachádza ani iný záznam, ktorý by objasňoval, čo sa s Ing. Františkom Imreczem dialo potom, čo ho príslušníci NAKA vyzdvihli v bratislavskej väznici na základe žiadosti, že ide do tohto spisu vypovedať,“ uviedol obhajca Michal Mandzák.

„Pre kauzu Mýtnik ide o podstatnú udalosť, pretože na druhý deň, v piatok 11. júna 2021, sa uskutočnil prvý procesný výsluch Ing. Františka Imreczeho potom, čo tento začal s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracovať. Práve v piatok 11. júna 2021 prvýkrát vypovedal aj proti môjmu klientovi. Existuje pritom dôvodné podozrenie, že práve na túto výpoveď sa vo štvrtok 10. júna pripravoval v budove NAKA za dodnes nevyjasnených okolností,“ uviedol Mandzák.

Úrad inšpekčnej služby MV SR od 24. apríla 2024 vedie trestné stíhanie pre podozrenie, že takzvané technické spisy sa používali aj „na prípravu osôb na výsluchu v iných trestných konaniach, minimálne v trestnom konaní ‚Mýtnik‘,“ uvádza sa v uznesení o začatí trestného stíhania.