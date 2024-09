Systémy z Izraela, rakety z hornej Nitry. Kaliňák dohodol nákup protivzdušnej obrany s výraznou zľavou, strely by sa mali montovať na Slovensku

Kaliňák: Prvý systém PVO by mohol prísť koncom roka 2025 Video Zdroj: TV Pravda

Od roku 2026 by mali chrániť nebo nielen moderné stíhačky F-16, ale aj izraelské systémy Barak MX. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) koncom augusta potvrdil, že vláda sa po roku váhania nakoniec rozhodla pre nákup PVO od kabinetu Benjamina Netanjahua. Obstaranie systému Barak totiž ešte vlani odporúčala úradnícka vláda Ľudovíta Ódora, rozhodnutie o mnohomiliónovej obrannej investícii však nechala na novú garnitúru, ktorá vzišla z parlamentných volieb. Nový šéf rezortu obrany najprv hovoril o zámere kúpiť americký systém Patriot. Pre vysokú cenu však ministerstvo od zámeru ustúpilo.

Cena výrazne klesla

Jedna batéria systému Barak so strediskom riadenia streľby, s radarom a s tromi odpaľovacími zariadeniami schopnými niesť po osem rakiet stojí 128,1 milióna eur. Vyplýva to z vlani zverejnených výpočtov ministerstva obrany, ktorého odborníci na základe hodnotenia ponúk vybrali práve izraelský systém. Výrobca Israel Aerospace Industries (IAI) totiž ponúkal nielen výhodnú cenu, ale aj relatívne rýchle dodanie systémov do pár rokov. Na Patriot by sa muselo čakať najmenej štyri roky.

Ódorova vláda vlani rátala s kúpou len jednej batérie Barak MX s nákladmi do 200 miliónov eur. Značný podiel na sume nákupu tvorila investícia do rakiet. Ako už v máji informovala Pravda, minister Kaliňák sa nakoniec rozhodol pre izraelské systémy namiesto amerických. Avizoval však nákup nie jednej, ale šiestich batérií. O cene hovoriť nechcel, lebo sa o podmienkach ešte stále rokovalo.

Z informácií, ktoré predstavil šéf rezortu obrany, vyplýva, že s Izraelčanmi sa dalo dohodnúť na výraznej zľave. Namiesto 128 miliónov eur vyjde každá batéria na 92 miliónov. Došlo však aj k viacerým zmenám, čo sa týka detailov nákupu. Slovensko po novom má zaobstarať pre Baraky rakety najdlhšieho dosahu, teda s doletom až 150 kilometrov. „Šesť batérií by malo pokryť všetky základné strategické, ale aj civilné ciele v rámci protivzdušnej ochrany Slovenskej republiky,“ povedal Kaliňák s tým, že tieto systémy sú účinné aj proti balistickým raketám.

Ministerstvo obrany ďalej spresnilo, že základný rámec nákupu tvorí počet systémov, základný balík munície, balík integrovanej logistickej podpory zahŕňajúci výcvik obslúh, technikov a inštruktorov, dokumentáciu, simulátory, špeciálne náradie a kontrolno-meraciu aparatúru, náhradné dielce a záručný servis počas dvoch rokov, zapojenie domáceho priemyslu, hlavného NATO integrátora, mobilitu, dopravu a ďalšie zmluvné dojednania.

Šéf rezortu Kaliňák informoval, že dodávky protivzdušného systému sa majú začať koncom roka 2025, čo znamená, že začiatkom roka 2026 by Slovensko už mohlo mať prvé batérie v plnom nasadení. Rezort sa zatiaľ nevyjadruje k tomu, kde batérie Barakov budú umiestnené a ktoré objekty na území Slovenska by mali chrániť. Na otázky Pravdy o tejto téme ministerstvo nereagovalo.

Bývalý minister obrany a bezpečnostný expert Martin Sklenár síce rozhodnutie zaobstarať PVO víta, kritizuje však, že trvalo zbytočne dlho. Po roku vláda Roberta Fica (Smer) v podstate dospela k rozhodnutiu, ktoré jej ešte vlani odporúčal Ódorov vládny kabinet, konštatuje. Dôležitou otázkou je aj to, prečo celková cena strategického nákupu je nižšia, upozorňuje Sklenár. „Ministerstvo uvádza, že sa podarilo znížiť cenu systému, neuvádza však, čo je súčasťou ceny, o ktorej hovorí. Znížením počtu obstarávaných rakiet, náhradných dielcov alebo nezáujmom o niektoré časti výcviku mohlo MO SR významne zmeniť parametre obstarávanej zákazky a cena za systém by sa tým nedala objektívne porovnať,“ zdôvodnil odborník.

Rakety z baníckeho mesta

Ušetriť na nákupe protivzdušnej obrany sa pravdepodobne dalo aj preto, že ministerstvo obrany sa s Izraelom dohodlo na zapojení slovenského zbrojárskeho priemyslu do výroby rakiet pre Baraky. „Zapojenie slovenského priemyslu je zvýšené na 30 percent. Predbežne je dohoda na tom, že to bude zapojenie muničného charakteru,“ uviedol Kaliňák. Podľa informácií Pravdy strely pre izraelský systém by sa mali vyrábať v halách podniku VOP Nováky, ktorý patrí do portfólia spoločnosti MSM Group. Tá je súčasťou skupiny Czechoslovak Group, ktorej vlastníkom je český miliardár Jaroslav Strnad.

Foto: IAI izrael protivzdusny system BARAK MX Izraelský protivzdušný systém Barak MX.

MSM Group na žiadosť Pravdy potvrdiť alebo vyvrátiť informácie o tom, že v Novákoch sa budú vyrábať rakety pre Baraky, reagovala stručne: „Obchodné projekty v štádiu úvah alebo obchodných rokovaní nekomentujeme.“ Tretinový podiel na výrobe spravidla znamená, že izraelská firma bude na naše územie dodávať hotové súčiastky. Tie sa na slovenských výrobných linkách budú montovať, vysvetlil pre Pravdu zdroj z prostredia obrannej politiky. Tiež by sa dalo predpokladať, že ide o dodávky pohonných zmesí do motorov rakiet. Znamená to, že podstatné know-how rakiet, ako sú navádzací systém či výbušná hlavica, ostáva v Izraeli.

Podmienky, na ktorých sa Kaliňákovi podarilo dohodnúť s Izraelom, sú pre strategické obranné nákupy celkom typické. Podobnú investíciu napríklad riešili aj v Poľsku, kde severní susedia vybrali pre svoj program PVO britské strely CAMM. Plánujú ich obstarať v stovkách, a preto sa tiež s britským výrobcom dohodli na čiastočnom prenose výroby rakiet do Poľska. Podieľať sa majú na montáži a dodávkach niektorých častí striel.

Zatiaľ nás chránia susedia

Slovensko takmer pol roka nemá k dispozícii žiaden strategický protivzdušný systém. Začiatkom apríla na vojenskej základni v Malackách skončil posledný z nich – taliansky SAMP/T. Oficiálne nám ho Rím požičal na jeden rok ako náhradu za starý sovietsky systém S-300, ktorý sme darovali Ukrajine na jar 2022. Vzdušný priestor tiež dočasne chránili štyri batérie systému Patriot – dve požičalo Nemecko, jednu Holandsko a jednu USA. Časom však americké systémy zo Slovenska odišli, dve posledné batérie opustili naše územie vlani v lete.

Ministerstvo obrany zdôrazňuje, že ak by sa situácia s ochranou slovenského vzdušného priestoru neriešila, do roku 2027 by krajina stratila aj zostávajúce schopnosti ho chrániť. Ozbrojené sily SR v súčasnosti disponujú v oblasti PVO protilietadlovým raketovým kompletom 2K12 KUB zavedeným do výzbroje v rokoch 1978 až 1983. Táto technika je však už na konci životnosti a je opotrebená.

Podľa rezortu obrany je tak technika morálne a technicky zastaraná, a teda nepostačujúca na plnenie úloh súvisiacich so súčasnými hrozbami. „Nie je možné zabezpečiť dodávku náhradných dielcov z Ruskej federácie. Opravárenské kapacity na území SR nedisponujú odborným personálom na vykonanie vyšších druhov opráv podvozkov a špeciálnych nadstavieb,“ vysvetlilo ministerstvo s tým, že rakety pre tento systém sú po skončení životnosti, ktorá sa už viac ako štvornásobne prekročila.

Aktuálne je ochrana slovenského vzdušného priestoru zabezpečená dvoma systémami Mantis s krátkym dosahom, ktoré nám natrvalo a bezodplatne poskytlo Nemecko. S ochranou neba tiež pomáhajú susedné krajiny. Stíhačky z flotíl ozbrojených síl Českej republiky, Poľska a Maďarska strážia naše územie v rámci takzvaného air policingu. V lete na Slovensko prišli dve stíhačky F-16 z USA, ktoré budú zapojené do ochrany neba a postupne preberú túto úlohu od spojencov. V októbri by malo na Slovensku pristáť aj tretie bojové lietadlo. Izraelský systém Barak by mal od roku 2026 doplniť tento ochranný dáždnik.