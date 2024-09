Kauza Mýtnik: Brhel a spol. žiadajú zastavenie konania

Pre podozrenia z manipulácie konania v tejto kauze podali obhajcovia Brhelovcov senátu vedenom sudcom Jánom Hrubalom rozsiahly 37-stranový návrh na zastavenie konania. Prokurátor Ondrej Repa dôrazne a kategoricky odmietol manipuláciu trestného konania s tým, že proces bol podľa neho vedený v súlade so zákonom.

Ešte pred pojednávaním popísal obžalovaný Brhel ml. dôkazy o manipulácii trestného stíhania v podobe citátov z výsluchov osôb, ktoré vypovedajú, že bol využívaný na nich nátlak väzbou a vysokými trestami. Poukázal na výpoveď hlavného svedka bývalého prezidenta Finančnej správy Františka Imreczeho, ktorý v súčasnosti vypovedá, že nespáchal žiaden trestný čin a že projekty dodávané finančnej správe neboli predražené. Obhajcovia Brhelovcov preto na neho podali trestné oznámenie pre podozrenie z krivej výpovede. Brhel mladší tiež spomenul konateľku firmy Allexis Janu Rovčaninovú, ktorá dovolaním napadla dohodu o vine a treste, ktorú uzavrela pred súdom s prokurátorom. Dnes už tvrdí, že je nevinná.

Prokuratúra obžalovaných viní v rámci piatich skutkov z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, z legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo zločinu prijímania úplatku. „Škoda bola vyčíslená počas dokazovania, ktoré sa vykonalo počas vyšetrovania. V tom prvom skutku predstavuje sumu viac ako 45 miliónov eur,“ uviedol prokurátor po prečítaní obžaloby v októbri 2022. Všetci šiesti obžalovaní svoju vinu odmietajú.

Predmetom obžaloby podanej už vo februári 2022 je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne. Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít. S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.

V kauze Mýtnik už okrem iných vypovedal kľúčový spolupracujúci svedok, bývalý prezident Finančnej správy (FS) František Imrecze, ktorý popísal svoje pôsobenie v čele FS a jeho úlohu pri presadzovaní riešení od firmy Allexis podnikateľa Suchobu. Podrobne opisoval aj rolu Jozefa B. staršieho, ktorý mu na ročnej báze dorovnával plat sumou 200-tisíc eur ročne v hotovosti. Pred súdom počas štyroch pojednávacích dní hovoril aj ďalší „kajúcnik“, podnikateľ Suchoba, ktorý žije od roku 2019 aj s rodinou v Spojených arabských emirátoch. Na adresu Suchobu uviedol Jozef Brhel st., že „klamal veľa a veľakrát, a bol z toho pred súdom aj veľakrát usvedčený“. Vypovedala aj vtedajšia konateľka firmy Allexis Jana Rovčaninová a súdni znalci z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline a zo Znaleckého ústavu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorých znalecké posudky sa značne odlišujú. Rovčaninová na konci augusta 2024 spochybnila dohodu o vine a treste, ktorú uzavrela so ŠTS, pričom podala dovolanie, ktorým tento rozsudok napadla.