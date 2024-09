Populárna politická relácia ta3 Král na ťahu sa vracia. Nové sú pravidlá aj vysielací čas

Relácia Král na ťahu sa od prvej časti zaradila medzi TOP 3 najsledovanejšie diskusné relácie, ktorá v premiére aj repríze zasiahne priemerne 242 tisíc divákov, doteraz bolo odvysielaných 33 častí.

Toto sú hlavné zmeny:

Relácia bude mať premiéru každý štvrtok o 21:00 hod. a reprízu v piatok o 12:30 hod. Ručne vyrobenú Královu čašu, pozlátenú 24 karátovým zlatom, v prémiovom balení s logom a podpisom moderátora už nevyhrá politik, ale divák, ktorého vyžrebujeme na konci relácie. Hlasovať bude možné prostredníctvom mobilu cez SMS počas relácie, na číslo 6663 vždy vo štvrok od 21:00 do 21:50hod. Cena za jednu SMS je 0,5 eur s DPH Hlasovať sa nebude za konkrétneho politika, ale za politickú stranu, alebo za koalíciu alebo za opozíciu, podľa toho či v relácii budú proti sebe politické strany, alebo koalícia proti opozícii.

Najatraktívnejšie časti relácie – otázky publika a divákov, na ktoré musia politici odpovedať v časovom limite jednej minúty, zostávajú nezmenené. O tom, ktorá politická strana vyhrá, či to bude koalícia alebo opozícia rozhodnú diváci. Jeden z nich, ktorý sa zapojí do hlasovania, vyhrá zlatú Královu čašu v hodnote 150 eur. Žrebovanie ráta s každým, kto svoj hlas prostredníctvom SMS odovzdá, to znamená, že víťazom sa môže stať nielen ten, kto hlasoval za víťaznú stranu, ale aj ten, kto hlasoval za stranu, čo presvedčila menej hlasujúcich.

Vo štvrtok 12. septembra bude súboj politikov Hlasu a KDH. Za Hlas prídu Zuzana Dolinková, ministerka zdravotníctva a Tomáš Drucker, minister školstva. Oponovať im budú poslanci KDH Peter Stachura a exminister školstva Ján Horecký.

Témy: odvolávanie ministerky, kauza Trenčianske kardiocentrum, ako sa Hlas postaví k odvolávaniu Michala Šimečku (PS) z postu podpredsedu NR SR, či je reálna hrozba, že pre zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry príde Slovensko o európske peniaze.