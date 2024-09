Rezort obrany plánuje národnú brigádu, aktívne zálohy by sa mohli viac otvoriť ľuďom

V rámci Ozbrojených síl SR by mohla vzniknúť národná brigáda. Ministerstvo obrany (MO) SR by týmto krokom chcelo otvoriť aktívne zálohy väčšiemu okruhu ľudí. Pripomienkové konanie k novele zákona o brannej povinnosti by rezort chcel začať ešte v septembri. Vyplýva to z predbežnej informácie o pripravovanej legislatívnej zmene, ktorú rezort obrany zverejnil.