Nový variant covidu prelomí imunitu, počet nakazených na Slovensku prudko rastie

S návratom dovolenkárov a detí do škôl prichádza na Slovensko nová vlna covidu. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) a lekárne už niekoľko týždňov evidujú prudký nárast počtu nakazených. Podľa odborníkov treba vrchol epidémie očakávať pred Vianocami. Zdôrazňujú tiež, že nová mutácia vie „oklamať“ imunitný systém človeka, preto je načase zvážiť preočkovanie. Očkovacia látka je naďalej pre občanov bezplatná.

Letná covidová sezóna sa pomaly mení na jesennú, a s ňou prichádza aj zvýšenie počtu nakazených. Na stúpajúce počty prípadov COVID-19 ešte pred pár týždňami upozornil ÚVZ. Kým v polovici augusta hygienici evidovali desiatky nových prípadov týždenne, dnes sú počty v stovkách. V prvom septembrovom týždni počet nakazených stúpol o 35 percent. „Skutočný počet chorých osôb je pravdepodobne vyšší a vzhľadom na blížiace sa jesenné obdobie bude chorobnosť na respiračné ochorenia narastať. V súčasnosti už nie je každý pozitívny test na COVID-19 hlásený,“ upozorňujú hygienici.

Stúpajúci trend chorobnosti potvrdzujú aj dáta lekární, podľa ktorých dopyt po „domácich“ antigénových testoch na koronavírus v poslednom období prudko narástol. „Zvýšený dopyt po diagnostických antigénových testoch na COVID-19 evidujeme približne od konca júla a má rastúcu tendenciu. Pri medzimesačnom porovnaní posledných dvoch mesiacov dopyt stúpol o vyše 300 percent, pričom medziročne vidíme rozdiely najmä v tom, že dopyt po testoch v roku 2023 sa začal až v úplnom závere letnej sezóny, od septembra,“ ozrejmil hovorca Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Peter Sedláček.

Foto: Pravda, Robert Hüttner lekáreň, liek, lieky Ilustračná snímka

Aktuálne zásoby antigénových testov sú podľa jeho slov v lekárňach aj v distribučnej sieti dostatočné. „Situáciu priebežne monitorujeme a v prípade výnimočne vysokého dopytu vieme sortiment doobjednať,“ doplnil. Lekárne podľa hovorcu v súčasnosti neevidujú ďalšie kategórie liekov, pri ktorých by zaznamenali výrazný nárast dopytu. „Dokonca ani v rámci kategórie bolesť, v ktorej sa nachádzajú známe lieky na znižovanie teploty a majú protizápalové účinky,“ spresnil Sedláček.

Prečo rastie chorobnosť?

Na Slovensku sa momentálne šíri subvariant koronavírusu KP.3, ktorý je súčasťou skupiny variantov s názvom „FLiRT“, vysvetľuje ÚVZ. Konštatuje tiež, že hygienici zatiaľ nedisponujú dôkazmi, že nová mutácia spôsobuje závažnejší priebeh ochorenia ako iné kmene. Symptómy ochorenia sú podobné – horúčka, suchý kašeľ, únava, dýchavičnosť, bolesti svalov a kĺbov. Po nakazení môže trvať päť alebo viac dní, kým sa rozvinú príznaky, upozorňujú lekári. Priebeh ochorenia však závisí od zdravotného stavu pacienta a jeho veku. U nakazených detí sa napríklad častejšie vyskytujú vysoké teploty, u starších ľudí je typickým symptómom najmä pocit únavy.

Nový subvariant COVID-19 je potomkom omicron variantu, ktorý postihol Slovensko v januári a februári 2022, vysvetľuje infektológ Univerzitnej nemocnice Bratislava Peter Sabaka. „Biologicky sa od neho veľmi nelíši. Inkubačná doba je tá istá, priebeh ochorenia je ten istý. Nový subvariant sa na Slovensko dostal spolu s dovolenkármi, ktorí sa vrátili zo zahraničia, a ďalej sa bude šíriť najmä v školách a škôlkach, no a potom aj v ostatnej populácii,“ vysvetlil odborník v rozhovore pre STV.

Rozdiel je však v tom, že nová mutácia dokáže lepšie „oklamať“ imunitný systém, preto sa novým subvariantom môžu nakaziť aj tí, ktorí covid prekonali v priebehu posledného roka alebo boli zaočkovaní a preočkovaní. „A tak sa tento vírus môže ďalej šíriť v populácii,“ zdôraznil Sabaka.

Vrchol dosiahneme pred sviatkami

Podľa infektológa počet nových prípadov ochorenia na covid bude narastať. „Nachádzame sa na prahu novej vlny,“ skonštatoval s tým, že nemocnice evidujú stúpajúce počty nakazených a v nasledujúcich mesiacoch sa očakáva aj nárast hospitalizácií. „Vrchol tejto vlny môžeme očakávať začiatkom zimy, prípadne pred nástupom Vianoc, ako to býva pri epidémiách chrípky,“ doplnil odborník.

Podobný vývoj očakávajú aj hygienici. „V nasledujúcom období očakávame zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení a hospitalizácií, najmä v období tzv. chrípkovej sezóny (október až apríl), keď ľudí vo zvýšenej miere postihujú respiračné ochorenia, medzi ktoré patrí aj COVID-19,“ uvádza ÚVZ. Situácia by sa však nemala zhoršiť tak, ako to bolo počas pandémie.

„Táto jesenno-zimná vlna vyvolaná subvariantom FLiRT bude vyzerať ako tá minuloročná. To znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou nebude nutné prijímať žiadne plošné protipandemické opatrenia a drvivej väčšiny ľudí sa táto vlna výrazne nedotkne. Ak sa dotkne, bude to ako chrípková epidémia,“ prognózuje infektológ Sabaka. Zavedenie prísnych opatrení v prípade rýchleho šírenia COVID-19 zatiaľ nezvažuje ani ministerstvo zdravotníctva. „Takéto opatrenia aktuálne nie sú témou dňa,“ odpísal rezort na otázky Pravdy.

Odborníci vyzývajú na preočkovanie

Aj keď vo väčšine prípadov má ochorenie mierny priebeh, netreba ho podceňovať, upozorňujú hygienici a lekári. Počet hospitalizovaných s covidom v nemocniciach pomaly stúpa, hovorí infektológ Sabaka. „Väčšinou ide o seniorov s viacerými ochoreniami, ktorí dostali zápal pľúc a potrebujú kyslík,“ uviedol. Ohrození sú najmä pacienti s viacerými ochoreniami – kardiovaskulárnymi, cukrovkou a poruchami imunity, vysvetľuje lekár. U takýchto ľudí je vždy riziko, že v prípade nákazy môžu dostať zápal pľúc a následne budú hospitalizovaní.

Sabaka vyzýva ľudí, aby sa dali proti covidu zaočkovať, vrátane tých, ktorí sú mimo rizikových skupín. „Benefity vakcinácie prevyšujú riziká,“ zdôraznil. Sabaka tiež pripomenul, že na Slovensku už máme vakcíny „šité na mieru“ novým subvariantom, ktoré vedia zabrániť nákaze a do veľkej miery zabraňujú ťažkému priebehu ochorenia.

Očkovanie proti COVID-19 je aj naďalej plne hradené z verejného zdravotného poistenia a stále prebieha, pripomína ministerstvo zdravotníctva. „Aktuálne je možné zaočkovať sa vo vybraných nemocniciach. Miesta očkovania a podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke MZ SR. V prípade záujmu o očkovanie odporúčame registráciu prostredníctvom Národného portálu zdravia – NPZ,“ uviedol rezort pre Pravdu. Slovensko má aktuálne v skladových zásobách vakcíny pre deti a dospelých od výrobcu Pfizer–BioNTech.

Ako postupovať pri nákaze?

Ak človek pocíti prvé príznaky choroby, hygienici a lekári odporúčajú sa otestovať. Mal by stačiť aj antigénový test. Ak je výsledok negatívny, ale symptómy sú prítomné, lekár môže pacienta poslať na PCR test, ktorý je presnejší. V tomto prípade je test hradený zdravotnou poisťovňou. Ak sa ochorenie potvrdí, hlavným odporúčaním je zostať doma a „vyležať“ chorobu – teda vyhýbať sa fyzickej aktivite, viac spať a obmedziť kontakty s ďalšími ľuďmi. Pomôcť môže zinok a vitamíny.

Pri iných respiračných ochoreniach sa treba obrátiť na ošetrujúceho lekára, ktorý určí liečbu, odporúča ÚVZ. Platí to pre dospelých aj deti a najmä pre ľudí z rizikových skupín – seniorov či pacientov so závažnými chronickými ochoreniami. „Pri rizikových pacientoch v prípade pozitívneho testu treba kontaktovať svojho lekára a nechať si predpísať antivirotiká, ktoré znižujú pravdepodobnosť ťažkého priebehu. Tieto lieky fungujú, len ak sa podajú do piatich dní od začiatku ochorenia, preto je potrebné otestovať sa a vyhľadať lekársku pomoc čo najskôr,“ upozorňuje infektológ Sabaka.

ÚVZ ďalej uvádza, že ak nie je možné zostať doma, chorí musia dbať na správne nosenie respirátora, aby bol riadne prekrytý nos aj ústa. „Ochorenie si v súčasnosti nevyžaduje povinnú izoláciu pozitívnych osôb a karanténu úzkych kontaktov. Treba však dôsledne dodržiavať pokyny lekárov, teda liečiť sa doma v pokoji a brať do úvahy svoj zdravotný stav. Je dôležité ochorenie vyliečiť a „neprechodiť ho“,“ pripomenuli hygienici.