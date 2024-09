Rúti sa sem extrémne počasie, na hlavu sa nám vylejú stovky litrov vody. Hrozí tisícročná povodeň?

Úhrny zrážok od štvrtka do utorka v Európe z výpočtov modelu ICON.

Meteorológ Alexander König na serveri wetter.com vysvetľuje, aká je situácia: „Nad severným Talianskom sa tvorí níž, ktorá sa cez víkend presunie smerom k Balkánu a spojí sa s ďalšou nížou nad východnou Európou. Doslova nasáva vodu a produkuje enormné množstvo zrážok.“

Poveternostné modely vypočítali na niektorých miestach od piatku do nedele množstvo od 100 do 200 litrov zrážok za deň, uviedol König v utorok ráno. „Za všetky dni dohromady by na veľmi veľkej ploche mohlo spadnúť okolo 150 až 300 litrov zrážok, v špičke dokonca až 500 litrov (500 mm na meter štvorcový). V častiach východného Rakúska, Českej republiky, Slovenska a Poľska možno preto očakávať záplavy, ktoré môžu lokálne nabrať katastrofálny rozmer,“ uviedol meteorológ.

Aj slovenskí meteorológovia varujú pred vysokým úhrnom zrážok. Od štvrtka až do nedele čaká Slovensko ďalšia a tentoraz dlhotrvajúca vlna zrážok.

„Hoci v konkrétnych úhrnoch pre jednotlivé lokality je stále vysoká neistota, je možné odhadovať, že najviac zrážok opäť spadne na západe a severe územia,“ doplnili meteorológovia.

Českí meteorológovia tiež očakávajú veľa vody. Česko zasiahnu od štvrtka do nedele mohutné zrážky, píše český server idnes.cz. Na veľkej časti územia môže napršať cez 100 milimetrov. V exponovaných lokalitách, ako je napríklad náveterná strana Jeseníkov, potom jeden z modelov ukazuje až 400 milimetrov za štyri dni.