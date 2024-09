Ak Šimečka padne, kto obsadí jeho kreslo? Smer ani Hlas si post nenárokujú, SNS mlčí

Šimečka reaguje na Fica, ktorý ohlásil jeho odvolávanie Video Zdroj: TV Pravda

Otvorenie schôdze bolo otázne, návrh na jej zvolanie podpísali len dve z troch koaličných strán – Smer a SNS. Hlas na začiatku váhal, v utorok (10. 9.) však šéf strany Matúš Šutaj Eštok vyhlásil, že za otvorenie schôdze bude hlasovať spolu s koaličnými partnermi. „Ak dôjde k hlasovaniu o odvolaní podpredsedu NR SR Šimečku, Hlas jeho odvolanie podporí,” doplnil.

Podľa koaličných strán by Šimečka pre pochybenia pri dotáciách, ktoré mali dostať jeho rodinní príslušníci, mal odstúpiť z postu sám, ešte predtým, ako dôjde k hlasovaniu o jeho odvolaní. „Mal možnosť ukázať, že je iný a lepší. Neurobil to. Naopak, štýlom svojej obhajoby dokázal, že Progresívne Slovensko ani on osobne nie sú žiadnou reálnou alternatívou voči dnešnej vláde,” argumentuje šéf Hlasu.

Predseda poslaneckého klubu Smer Ján Richter v relácii TA3 Téma naznačil, že mimoriadna schôdza k odvolaniu je pre Šimečku akousi šancou obhájiť sa alebo sa dobrovoľne vzdať funkcie. „Môže sa stať, že v priebehu rozpravy sa pán Šimečka postu vzdá, a v tom prípade by sa nehlasovalo. Lebo by nebolo o čom,” uviedol Richter. Ak by k hlasovaniu došlo, za odvolanie Šimečku sú pripravení hlasovať poslanci všetkých troch koaličných strán. Líder PS reagoval na zvolanie schôdze ironicky. „Teším sa na mimoriadnu schôdzu, ktorú vládna koalícia zvolala pod zámienkou vyfabulovanej kauzy. Je to skvelá príležitosť poukázať na všetky zlyhania, ktoré sa vláda odvolávaním lídra opozície snaží prekryť,” uviedol.

O post nie je záujem

Čísla teda hovoria jasne – Šimečkovi sa nepodarí post podpredsedu udržať. Smer aj Hlas cez tlačové oddelenia pre Pravdu uviedli, že si post po Šimečkovi nárokovať nebudú. Tri zo štyroch podpredsedníckych funkcií totiž zastávajú koaliční politici – Tibor Gašpar zo Smeru, Peter Žiga (Hlas), ktorý je dočasne povereným šéfom NR SR, a Andrej Danko (SNS), ktorý má záujem o post predsedu parlamentu. Štvrtá podpredsednícka stolička patrí opozícii, jednoznačne odkázali Smer a Hlas. SNS sa k otázkam Pravdy k tejto téme nevyjadrila.

Nie je však jasné, ktorý z opozičných politikov by mohol Šimečku na poste podpredsedu NR SR vymeniť. Pravda oslovila s touto otázkou všetky štyri opozičné strany a hnutia. KDH do uzávierky na otázku nereagovalo. Hnutie Slovensko uviedlo, že si počká na výsledok schôdze. SaS a PS odkázali, že o ďalšom postupe budú informovať po prípadnom hlasovaní, ak k nemu dôjde. Uviedli zároveň, že postup opozície v tejto veci bude jednotný.

Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík zdôrazňuje, že zatiaľ je predčasné hovoriť o tom, kto by mohol byť Šimečkovým nástupcom. Predpokladá však, že post by mal naďalej patriť niektorému z poslancov za PS. „Toto miesto býva obsadené spravidla niekým z najsilnejšej opozičnej strany. Tou je momentálne Progresívne Slovensko. Táto strana má vo svojich radoch viacero osobností so schopnosťami zastávať túto funkciu. Ak to totiž zvláda Andrej Danko, musí to zvládnuť aj vrece zemiakov,” uviedol. Politológ zároveň pripomenul, že PS nedávno avizovalo, že po prípadnom odvolaní nebude opozícia navrhovať nové meno.

Odborník tiež si myslí, že síce post podpredsedu parlamentu nedáva politikom veľký priestor na zvýšenie popularity či presadzovanie straníckeho programu, no Šimečka funkciu doteraz zvládal na jednotku. „Bolo ho vidieť a keďže PS dýcha v prieskumoch verejnej mienky na krk Smeru, tak si svoju opozičnú politiku zrejme robí veľmi dobre,” zhodnotil.

Pripomenul, že post podpredsedu parlamentu má pre chod NR SR dôležitý význam. „Podpredseda tak ako predseda parlamentu má právo kedykoľvek vystúpiť v rozprave. Dôležité je, že zastupuje predsedu parlamentu, má prístup k informáciám, pretože sa môže zúčastňovať na poslaneckých grémiách,” zdôraznil Štefančík.