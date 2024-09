Meteorológovia SHMÚ pracujú s modelom, ktorý im dáva 100 scenárov. Čo nás podľa nich čaká?

V niektorých slovenských médiách sa objavil popis predpovedí zrážok z meteorologických modelov (napr. z modelu ICON z nemeckej meteoslužby) na nasledujúce dni. Naši meteorológovia pracujú pri predpovediach prekračujúcich prvé 3 dni s výsledkami modelu ECMWF, ktorý pokrýva obdobie na 10 a viac dní dopredu, píšu meteorológovia SHMÚ Jozef Csaplár a Miroslav Šinger.

Model ECMWF meteorológom poskytuje 100 scenárov – tie hovoria o výdatných zrážkach v strednej Európe, pričom najviac by ich mali pocítiť v Rakúsku a Česku.

„Väčšina scenárov ukazuje, že na Slovensku (zhruba 70 až 100 km od hraníc s Českou republikou) spadne od 12.9. do 17.9., teda za 5 dní, od 100 do 150, miestami 180 mm zrážok, podľa najextrémnejších scenárov ojedinele aj viac ako 200 mm, najmä v náveterných lokalitách pohorí. Smerom na východ budú zrážky menšie, na východnom okraji Slovenska by mali dosiahnuť najmenej, a to cca 40 mm,“ napísali.

V prípade povodní píšu, že sa najskôr môžu vyliať malé riečky a potoky v kopcovitej časti západného a severozápadného Slovenska. Tiež je možné vyliatie Moravy, „kde možno nebudú stačiť suché poldre, resp. vyhradené inudačné územie (žiaľ mnoho ľudí má v inudačnom území postavené stavby)“. Veľké rieky ako Váh, Hron, Dunaj sú relatívne dobre chránené priehradami a hrádzami, dodávajú.

„Pokiaľ ide o tvrdenie v médiách, že sa vyskytne 1000 ročná voda (povodeň) v Dunaji, zatiaľ to berieme s rezervou, pretože aj letnú povodeň v Nemecku a Rakúsku označovali v médiách za 1000-ročnú povodeň, ale na našom území zvýšenie hladiny Dunaja určite nezodpovedalo takémuto množstvu vody, hoci v nemeckej a rakúskej časti povodia v tom čase niekde spadlo za cca 2 dni 100 až 200 mm zrážok“.