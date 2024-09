Koalícia chce odvolať Šimečku. Príde líder PS o funkciu? Opozícia iného podpredsedu parlamentu nechce

Šimečka reaguje na Fica, ktorý ohlásil jeho odvolávanie Video Zdroj: ta3

Odvolanie iniciovali Smer a SNS, Hlas s podpismi pod zvolanie schôdze neprispel, no avizoval, že schôdzu pomôže otvoriť a odvolávanie Šimečku podporí.

Šimečku chcú odvolať pre podozrenia z čerpania štátnych dotácií osobami, ktoré sú mu blízke.

Mimoriadna schôdza je zvolaná na štvrtok 9.00.

8:35 V predvečer zverejnil stručný status

Šimečka zverejnil v predvečer mimoriadnej schôdze na sociálnej sieti fotografiu z parlamentu so stručným popisom: „Som pripravený“.

8:30 Šimečka hovorí o pomste

Predseda PS vníma návrh na jeho odvolanie z funkcie podpredsedu parlamentu ako pomstu a hovorí, že ide o vyfabulovanú kauzu. Jeho kolegovia z PS chcú na mimoriadnej schôdzi poukázať na neriešené problémy a zlyhania vlády.

„Akokoľvek schôdza dopadne, my budeme naďalej robiť to, čo robíme doteraz – poukazovať na to, že táto vláda neslúži ľuďom, že slúži iba sebe, a poukazovať zároveň na to, o čo by sme sa mohli mať na Slovensku lepšie, keby sme mali vládu, ktorej na tom záleží,“ poznamenal.

Nástupca Šimečku? Predčasné hovoriť, reaguje politológ

PS avizovalo, že po prípadnom odvolaní ich straníckeho lídra nebude opozícia navrhovať nové meno. Smer aj Hlas cez tlačové oddelenia v stredu pre Pravdu uviedli, že si post po Šimečkovi nárokovať nebudú a SNS sa k našim otázkam nevyjadrila. Šéf PS by mal podľa nich odstúpiť sám.

Čítajte viac Ak Šimečka padne, kto obsadí jeho kreslo? Smer ani Hlas si post nenárokujú, SNS mlčí

Nie je teda jasné, ktorý z opozičných politikov by mohol Šimečku na poste podpredsedu NR SR vymeniť. Pravda oslovila v stredu s touto otázkou všetky štyri opozičné strany a hnutia. KDH do uzávierky na otázku nereagovalo. Hnutie Slovensko uviedlo, že si počká na výsledok schôdze. SaS a PS odkázali, že o ďalšom postupe budú informovať po prípadnom hlasovaní, ak k nemu dôjde. Uviedli zároveň, že postup opozície v tejto veci bude jednotný.

O náhrade za lídra PS je podľa politológa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave príliš skoro hovoriť, no predpokladá, že funkcia by mala patriť najsilnejšej opozičnej strane, a tou je PS. Šimečka je jedným zo štvorice podpredsedov parlamentu, ako jediný zastupuje opozíciu. Zvyšné tri posty patria Hlasu – Peter Žiga, Smeru – Tibor Gašpar a SNS – Andrej Danko.