Keby v amerických voľbách volili Česi a Slováci, výsledok by bol jasný. Miera podpory sa však líši

Ak by v amerických voľbách volili Slováci, za prezidentku by si zvolili kandidátku Demokratickej strany Kamalu Harrisovú. Od voličov by získala podporu 59 percent. Kandidáta Republikánov Donalda Trumpa by volilo 41 percent Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research, ktorý realizovala online cez Slovenský národný panel od 5. do 9. septembra na reprezentatívnej vzorke 1 001 respondentov.

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú Video

Kamala Harrisová má väčšiu podporu predovšetkým medzi ženami, obyvateľmi najväčších miest a medzi ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním. Približne sedem z desiatich Slovákov vedelo, koho by v amerických voľbách podporili. Pre jedného z desiatich Slovákov nie je ani jeden z kandidátov prijateľný a takmer pätina populácie nevie, komu by dala hlas. Trump je silný medzi národovcami, Harrisová oslovuje liberálno-demokratický tábor voličov. Podpora amerických kandidátov kopíruje rozloženie voličov medzi domácimi politickými subjektmi. Kamala Harrisová má väčšinovú podporu u voličov strany Demokrati, Kresťanskodemo­kratického hnutia, hnutia Progresívne Slovensko aj strany Sloboda a Solidarita. Trump je silný medzi podporovateľmi Smeru, Slovenskej národnej strany a Republiky. Podporovatelia koaličného Hlasu sú však menej rozhodní – polovica z nich by dala hlas Trumpovi, polovica Harrisovej. Rovnako by volili aj podporovatelia opozičného hnutia Slovensko.

Čítajte viac Nuda s Trumpom

Freedom! Harrisovej v kampani spieva Beyoncé Video

Aj v susednom Česku by si zvolili za prezidentku kandidátku Demokratickej strany Kamalu Harrisovú. Miera podpory oboch kandidátov sa však medzi Čechmi a Slovákmi mierne líši. U Čechov by bolo víťazstvo Harrisovej viac presvedčivé. Kým na Slovensku by získala 59 percent hlasov, v Čechách by ju volilo takmer 70 percent opýtaných. Trump má medzi Slovákmi väčšiu podporu – hlas by mu dalo 41 percent Slovákov, v Česku 31 percent účastníkov prieskumu.

Slovákom stačia len základné informácie o amerických voľbách. Aktívne sa o ne zaujíma 17 percent populácie, 44 percent vie, že americké voľby budú, ale o väčšie detaily sa nezaujíma. Štvrtina populácie priznáva, že ich americké voľby vôbec nezaujímajú a 15 percent populácie nevie, že v USA si čoskoro budú voliť svojho prezidenta.