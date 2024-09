Pellegrini sa stretol s koaličnými lídrami, z paláca odišli bez vyhlásení. Zmier zrejme nenastal, hodnotí politológ

Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok privítal v Prezidentskom paláci na obede predsedov koaličných strán Roberta Fica (Smer), Matúša Šutaja Eštoka (Hlas) a Andreja Danka (SNS). Stretnutie trvalo približne 90 minút a lídri strán odišli bez vyhlásenia. Podľa politológa to svedčí o tom, že napätie vnútri koalície pokračuje a strany sú od dohody stále ďaleko.

Prezident privítal na obede lídrov koaličných strán Video Prezident Peter Pellegrini privítal vo štvrtok v Prezidentskom paláci predsedov koaličných strán Roberta Fica (Smer), Matúša Šutaja Eštoka (Hlas) a Andreja Danka (SNS). / Zdroj: Pravda

Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok privítal v paláci na obede predsedov koaličných strán Roberta Fica (Smer), Matúša Šutaja Eštoka (Hlas) a Andreja Danka (SNS). Stretnutie prebehlo bez úvodných alebo záverečných príhovorov politikov, lídri strán z paláca odišli bez vyhlásení. Pred novinármi neprehovoril ani prezident. O témach a výsledkoch spoločného obeda, ktorý trval okolo 90 minút, následne informovalo tlačové oddelenie Kancelárie prezidenta SR.

Foto: TASR, Martin Baumann SR Bratislava stretnutie predsedovia strany prezident BAX Prezident Peter Pellegrini, predseda vlády Robert Fico, podpredseda parlamentu Andrej Danko a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok pred spoločným obedom predsedov koaličných strán v prezidentskom paláci v Bratislave 12. septembra 2024.

V tlačovej správe uviedlo, že témou diskusie hlavy štátu s vládnymi politikmi bola aktuálna politická situácia. Pellegrini zdôraznil, že politický súboj sa musí vrátiť z osobnej roviny do vecnej, aby sa jeho predmetom opäť stali skutočné problémy ľudí na Slovensku. „Osobné útoky v politike zbytočne zvyšujú napätie v spoločnosti a odvádzajú pozornosť od reálnych problémov Slovenska,“ uviedol prezident.

Tiež pripomenul, že nie je v jeho kompetencii zasahovať do vnútorných pomerov v Národnej rade Slovenskej republiky. Lídrom vládnej koalície však zdôraznil, že aj po prípadnom odvolaní Michala Šimečku (PS) z postu podpredsedu parlamentu je nevyhnutné zabezpečiť také personálne obsadenie vedenia NR SR, ktoré bude rešpektovať výsledky volieb a umožní opozícii vykonávať svoju hlavnú úlohu, teda kontrolu vládnej moci.

Čítajte viac Koalícia odvoláva Šimečku. PS zverejnilo zoznam ľudí z koalície, ktorí tiež poberali dotácie

Politológ Tomáš Koziak upozorňuje, že okolnosti rokovaní hlavy štátu s koaličnými lídrami naznačujú problémy vnútri vládneho trojlístka. Dôvod je podľa politológa ťažké odhadnúť. „Máme tu viaceré náznaky, ktoré ukazujú, že predovšetkým líder Hlasu a líder SNS majú vážny problém,“ povedal Koziak pre Pravdu. Uviedol tiež, že po takomto oficiálnom stretnutí by sa žiadalo aspoň symbolické vyjadrenie, proklamácia o tom, na čom sa dohodli.

Politológ pripomenul nedávne „kritické“ vyjadrenia Andreja Danka o strane Hlas v súvislosti s voľbou predsedu NR SR. Danko podľa politológa od vládnej koalície nedostáva všetko to, čo si zaumienil a to, čo chce, a preto sa správa tak, že „začína útočiť na svojho koaličného partnera“. „To, že tá koalícia sa snaží – alebo snažila – prezentovať ako koalícia, ktorá funguje v zmieri, ktorá funguje na základe konštruktívnych kompromisov, tak tento imidž sa začal práve týmto narúšať,“ povedal politológ.

Absencia v parlamente

Koziak za zvláštnu označil aj skutočnosť, že obed v Prezidentskom paláci sa konal v čase, keď parlament rokoval o odvolaní Michala Šimečku (PS) z postu podpredsedu parlamentu. „Pri takej závažnej záležitosti, ako je odvolávanie podpredsedu NR SR z opozičného tábora, by sa minimálne očakávalo, že tam tí lídri politických strán jednoducho budú,“ povedal. Pripomenul, že práve Fico a Danko najviac útočili na Šimečku a sú podľa jeho slov ako lídri koaličných strán iniciátormi toho, aby Šimečka z tej pozície odišiel.

Čítajte viac Matoviča rozčúlil obed u prezidenta. Luxus za 2 800 eur, tvrdí. Palác zverejnil skutočný účet

„Aj z toho dôvodu jednoznačne by sa očakávalo, aby v tom parlamente boli, aby si svoj názor obhájili, aby ho verejne artikulovali aj na pôde parlamentu, nielen cez médiá,“ povedal. Debata v parlamente bude podľa jeho slov mimoriadne ostrá a lídri koaličných strán by tam mali byť práve preto, aby si obhájili svoje vyjadrenia. Ich neprítomnosť podľa politológa môže svedčiť aj o tom, že nechcú byť príliš konfrontovaní s názormi. „Strieľať cez médiá je veľmi jednoduché, obhájiť si to v diskusii je omnoho zložitejšie,“ uzavrel.

Po štvrtkovom obede s lídrami koaličných strán pozval Pellegrini na utorok 17. septembra do Prezidentského paláca aj zástupcov opozície. Predsedovia PS, SaS i KDH potvrdili pozvanie, vyjadrili zároveň sklamanie z toho, že sa neuskutoční v minulosti zamýšľaný okrúhly stôl, za ktorý by si s prezidentom sadli spoločne predstavitelia koalície i opozície.