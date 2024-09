Zmena paradigmy. Švédsko dramaticky zvýši granty pre imigrantov, ak sa vrátia do vlasti

Švédska vláda dramaticky zvýši granty pre prisťahovalcov, ktorí sa rozhodnú vrátiť do vlasti. Cieľom je zvýšiť ich počet na čo najvyššiu úroveň. Vláda o svojom zámere informovala vo štvrtok.

Od roku 2026 budú mať prisťahovalci, ktorí sa dobrovoľne vrátia do svojich domovských krajín, nárok na 350-tisíc švédskych korún (30 600 eur), uviedla vláda na tlačovej konferencii. Menšinový kabinet má v parlamente podporu protiimigračnej strany Švédski demokrati.

„Sme uprostred zmeny paradigmy v našej migračnej politike,“ povedal novinárom minister pre migráciu Johan Forssell.

Horúca hranica. Migranti sa snažia prejsť do Poľska z Bieloruska (Archívne video) Video

Čítajte viac Turecko zúri. Pred mešitou v Štokholme muž spálil korán, akciu úrady povolili

V súčasnosti môžu prisťahovalci pri návrate do vlasti dostať až 10-tisíc švédskych korún (874 eur) na dospelého a 5-tisíc korún (437 eur) na dieťa, maximálne 40-tisíc korún (3 500 eur) na rodinu.

„Grant existuje od roku 1984, ale je relatívne neznámy, je malý a využíva ho relatívne málo ľudí,“ povedal novinárom Ludvig Aspling zo Švédskych demokratov. Ak by o grante vedelo viac ľudí a bol by vyšší, prijalo by ho viac prisťahovalcov, povedal.

Čítajte viac Srbsko tvrdo zakročilo voči migrantom. Pri celoštátnych raziách ich polícia zadržala stovky

Švédski demokrati sa po voľbách v roku 2022 stali druhou najsilnejšou stranou v parlamente s podporou 20,5 percenta a bez jej tichej podpory by konzervatívny premiér Ulf Kristersson nedokázal vládnuť. Po vytvorení vlády preto sľúbil, že bude bojovať proti prisťahovalectvu a zločinnosti.

Švédsko od 90. rokov prijalo veľké množstvo migrantov, väčšinou z konfliktných krajín ako bývalá Juhoslávia, Sýria, Afganistan, Somálsko, Irán a Irak.