Zrušte víkendové plány, vyzýva krízový štáb. Najhoršie počasie príde v sobotu, pripravujú sa aj evakuácie

Pre výdatné zrážky sa môže z koryta vyliať Morava, no hrozí, že stúpne aj úroveň vody v Dunaji. Najväčšiemu riziku je tak vystavené najmä Záhorie a obce, ktoré ležia v blízkosti riek. Situáciu navyše skomplikuje silný vietor, ktorý má fúkať na západnom a strednom Slovensku od piatka až do nedeľného poludnia. Vláda chystá viaceré krízové opatrenia pre blížiacu sa apokalypsu a nevylučuje ani evakuáciu obyvateľov niektorých obcí.

Krízový štáb k situácii s počasím zasadal vo štvrtok predpoludním v Malackách v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Najhoršia situácia s počasím sa očakáva práve na Záhorí, a preto sa ministerstvo vnútra rozhodlo, že všetku potrebnú techniku zhromaždí tak, aby sa dokázala rýchlo dostaviť na miesto, kde silné dažde alebo vietor spôsobia nejaké škody.

Najvyšší stupeň výstrah

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) totiž vydal výstrahy najvyššieho, tretieho stupňa pred dažďom a povodňami pre štyri západné okresy – Malacky, Myjava, Senica a Skalica. Platia od štvrtka až do pondelkového večera. Súčasne s tým platí pre Záhorie výstraha druhého stupňa pred vetrom, ktorý môže počas víkendu fúkať s rýchlosťou do 80 kilometrov za hodinu.

„Bezpečnostné a záchranné zložky sú pripravené, sekcia krízového riadenia je už odvčera v kontakte so starostami dotknutých obcí. Robíme všetko pre to, aby sme eliminovali možné riziká. Západné Slovensko a povodie rieky Morava sú najviac ohrozené, deklarujem maximálnu pripravenosť z našej strany,“ ubezpečil po zasadnutí krízového štábu minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas). Zdôraznil, že mimoriadne nepriaznivé počasie sa očakáva najmä od soboty.

Sútok Dunaja a Moravy - zatiaľ pokoj Video Zdroj: TV Pravda

„Situácia vyzerá nateraz pokojne, ale to sa veľmi rýchlo zmení. Teraz je v rieke Morava 30 kubických metrov vody za sekundu, o pár dní môže dosahovať podľa našich odhadov 1 400 kubických metrov vody za sekundu. Ak dosiahne 1 500 kubických metrov a viac, tak sa Morava vyleje,“ vysvetlil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS).

Problémom sú nielen dažde na Slovensku, ale aj to, že pršať bude aj na území našich susedov. „Predikcie sú, že v Rakúsku to môže byť až do úrovne 300 litrov na štvorcový meter (30 cm), čo sú obrovské zrážky. V Česku to môže byť podobne,“ priblížil Taraba. Tieto zrážky následne budú kumulovať v tokoch riek na Slovensku a prídu naraz z dvoch smerov. Práve táto skutočnosť môže spôsobiť povodne a záplavy v okolí Moravy. Zároveň platí, že Dunaj je odtokom pre Moravu, a problém tak môže mať celé Záhorie, zdôraznil Taraba.

Možná evakuácia

Na prípadné záplavy sa hasiči a ďalšie zložky ministerstva vnútra pripravujú v predstihu. Ešte vo štvrtok popoludní mali začať s vytypovaním miest, kde by vylievanie Moravy z koryta mohlo spôsobiť najväčšie škody. Následne by tam mali postaviť mobilné hrádze. Problémový úsek rieky má dĺžku 80 kilometrov, mobilné hrádze v takej dĺžke ale nemáme.

Šéf envirorezortu zdôraznil, že na hrozbu povodní je Slovensko relatívne dobre pripravené, pre suché počasie počas leta viaceré hrádze nie sú nasiaknuté vodou, a preto dokážu absorbovať určitú časť zrážok. Na tretinu sú vyprázdnené aj priehrady, v Gabčíkove sú pripravení na situáciu operatívne reagovať.

Problémy však môže spôsobiť silný vietor, lebo pri prudkých nárazoch bude pre hasičov náročné manipulovať so špeciálnou technikou. Vo viacerých okresoch západného a stredného Slovenska hrozí aj nebezpečenstvo pádu stromov, a preto krízový štáb odporúča zrušiť všetky aktivity v prírode počas víkendu, najmä v horských oblastiach.

„Vzhľadom na očakávaný silný vietor, ktorý môže spôsobiť pády stromov, bude za týchto podmienok možno vhodná aj evakuácia najmä starších ľudí,“ uviedol v tejto súvislosti Taraba. Sekcia krízového riadenia rezortu vnútra preto preventívne kontaktovala starostov v lokalitách, ktoré budú cez víkend extrémnym počasím ohrozené. Tie by mali následne posunúť informácie o evakuácii a opatreniach obyvateľom svojich obcí.

„Pre evakuáciu treba pripraviť základné veci, ktoré potrebujete na to, aby ste pár dní strávili mimo svojho domu. Ak tá situácia nastane, tak to bude sobota, nedeľa a pondelok. V utorok očakávame ukončenie zrážok,“ priblížil šéf rezortu vnútra. Doplnil, že v prípade potreby sú pripravené pomôcť aj Ozbrojené sily SR. V pohotovosti sú vojaci v Seredi.

Foto: Tamara Tomičová bratislava, povoden Ilustračná snímka

Ministri tiež doplnili, že sledujú predpovede počasia a spolupracujú aj s SHMÚ. Hoci sa pripravujú na najhoršie scenáre v predstihu, občanov vyzývajú, aby situáciu nebrali na ľahkú váhu. „Nechceme vzbudzovať falošný pocit, že sa nič nemôže udiať. Záhorie môže byť veľmi riziková zóna. Pokiaľ sa neudrží voda v koryte, tak to Záhorie je rovina a bol by to všeobecný problém. Situácia je zatiaľ relatívne pokojná, ale sa veľmi rýchlo a dramaticky zmení, lebo všetky predikcie to naznačujú,“ sumarizoval Taraba.

Ďalšie ochranné opatrenia má dnes prerokovať Ústredná povodňová komisia, ktorá bude zasadať od 10.00 h. Jej členmi sú okrem šéfov ministerstva vnútra a envirorezortu aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) či minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer).

SHMÚ nazval problémové lokality

Najkritickejšia situácia bude na toku Moravy a jej prítokoch, potvrdil na brífingu SHMÚ hydrológ Peter Smrtník. Podľa neho v profile Kopčany, Moravský Svätý Ján či Záhorská Ves bude hladina rieky vyššia ako tretí stupeň povodňovej aktivity. V dolnej časti Moravy, ako je Vysoká pri Morave či Devínska Nová Ves, by mali byť dosiahnuté prvé, respektíve druhé stupne povodňovej aktivity.

Najvyšší stupeň nebezpečenstva povodní však nie je možné vylúčiť ani na prítokoch Moravy ako Myjava či Chvojnica. Rovnako tak na prítokoch v povodí stredného Váhu, ktoré stekajú do Podunajskej nížiny, a zároveň aj na tokoch okresu Prievidza. „Situáciu nepretržite kontrolujeme a vyhodnocujeme,“ poznamenal Smrtník.

Situácia na slovenskom úseku Dunaja by mala byť podľa neho o niečo pokojnejšia. V Devíne by sa mohla výška hladiny dostať k druhému stupňu povodňovej aktivity, druhý stupeň sa predpokladá aj v Bratislave. Hydrológ zároveň upozorňuje aj na situáciu na Malom Dunaji, kde hrozí druhý stupeň povodňovej aktivity. Vývoj bude závisieť od toho, koľko sa doň prepustí z hlavného toku.