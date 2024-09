Ministerstvo cestovného ruchu hovorí o úspešnej letnej sezóne. Turistov zo zahraničia však prišlo menej

Zamerať sa však chcú viac na prilákanie zahraničných návštevníkov, ich počty podľa štatistík z júla 2024 totiž klesli. Menej bolo najmä turistov z Českej republiky. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii počas stretnutia zástupcov krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu (KOCR a OOCR) v Šamoríne štátny tajomník MCRŠ SR Marek Harbuľák.

„Prvých šesť mesiacov to ťahali zahraniční návštevníci, čiže tempo rastu tam bolo výrazne vyššie. V prvom letnom mesiaci sa to obrátilo a zaznamenali sme vyšší nárast domácich návštevníkov a trošku nám klesli zahraniční, hlavne z Českej republiky,“ vysvetlil Harbuľák.

Pokles zahraničných turistov je podľa štátneho tajomníka jedným z dôvodov, aby si na spoločnom stretnutí so zástupcami KOCR a OOCR vysvetlili možné príčiny a nastavili do budúcna marketingové aktivity. „Cieľom je prilákať ešte viacej zahraničných návštevníkov aj z nových trhov, aby sme takéto riziká, ako sa stalo v júli, eliminovali,“ doplnil Harbuľák.

Na podporu cestovného ruchu zriadilo ministerstvo fond na podporu cestovného ruchu, z ktorého v budúcom roku pôjde na projekty v cestovnom ruchu 20 miliónov eur. Ďalších 10 miliónov eur má priniesť príspevok na rozvoj cestovného ruchu, ktorý vláda schválila v rámci novely zákona o podpore cestovného ruchu. Oba zákony majú na stole poslanci parlamentu.

Podľa ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho (nominant SNS) pôjde do fondu 20 miliónov eur, z ktorého budú financované konkrétne infraštruktúrne projekty, ktoré sa budú musieť zrealizovať v priebehu jedného roka. Organizácie cestovného ruchu z neho budú môcť zafinancovať napríklad osvetlenia hradov a zámkov, prípravu parkovísk či inštaláciu prístrojov na sčítavanie turistov.

Príspevok na rozvoj cestovného ruchu bude rozdelený do dvoch kategórií. „Jedna je navýšenie rozpočtov na konkrétne projekty pri spájaní oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, tzn. medziregionálne. Ak budú projekty, ktoré dokážu zabezpečiť transfer turistov medzi dvoma regiónmi alebo podporia prílev nových turistov, tak budú podporené až do výšky plus 50 %. A tých druhých 5 miliónov eur je na konkrétne projekty digitalizácie, pasportizácie a podpory incomingového cestovného ruchu,“ vysvetlil minister.