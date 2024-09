Žilinka informoval o vyšetrovaní atentátu na Fica: 18 znaleckých posudkov aj 5 žiadostí o právnu pomoc do USA

Žilinka ďalej informoval, že v doterajšom priebehu trestného konania boli zo strany OČTK vykonané tieto procesné úkony: jeden výsluch zadržaného, dva výsluchy obvineného, dva výsluchy poškodených, 111 výsluchov svedkov a jeden výsluch znalca.

Čítajte viac Cintula už atentát na Fica neľutuje. Sudca: Terorizmus musí polícia dokázať, hrozba pomsty a útoku trvá

Čítajte viac Fico o svojom zdraví: Guľka vám spôsobí v tele neuveriteľnú šarapatu. Pracovať môžem, ale závažia nie som schopný zdvíhať

Vyšetrovatelia zabezpečili obhliadku miesta činu a obhliadku iných priestorov, dve domové prehliadky, 24 zaisťovacích úkonov (vydanie veci podľa § 89a Trestného poriadku), úkony podľa V. hlavy Trestného poriadku (zabezpečovanie informácií), jedno zadržanie a otvorenie zásielky, štyri prehliadky tela, 31 úkonov k previerkam podaní od občanov.

Ako atentátnik vystrelil na premiéra Fica Video Zdroj: TV Prievidza

K vyšetrovaniu bolo potrebných osem pribratí znalca, 18 znaleckých posudkov a odborných vyjadrení a štyri žiadosti o doplnenie znaleckých posudkov.

Generálny prokurátor informoval aj o desiatich návrhoch na príkaz na oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke, šesť žiadostí o urýchlené uchovanie počítačových údajov, päť žiadostí o právnu pomoc do USA, Českej republiky (EVP) a Švédskeho kráľovstva (EVP).

Počas vyšetrovania bolo podaných aj 54 žiadostí o bankové údaje, dve žiadosti o vyčíslenie škody, 33 žiadostí o poskytnutie súčinnosti (§ 3 Trestného poriadku), informoval Žilinka.

Fico navštívil Handlovú, po prvý raz od atentátu. Mám traumu, uviedol Video

Výpočet úkonov uzavrel informáciou o dvoch žiadostiach o ustanovenie obhajcu, jednom návrh na vzatie do väzby, jednom návrh na zmenu dôvodov väzby, dvoch návrhoch na vykonanie domovej prehliadky, dvoch príkazoch na vydanie zásielok a jedno pribratie prekladateľa.

Súčasťou vyšetrovania je aj komplexná a rozsiahla analýza a vyhodnocovanie zadovážených dôkazov a informácií, uzavrel Žilinka.

Premiéra Roberta Fica (Smer) postrelil 15. mája v Handlovej atentátnik Juraj C. Zaútočil pred domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Juraja C. obvinila Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, čoho sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.