Zástupca náčelníka OS SR: Armáda má pripravené vrtuľníky Black Hawk, sú schopné zachraňovať ľudí zo striech

Ozbrojené sily SR sa pripravené pomôcť pri plnení úloh v oblastiach ohrozených povodňami. Do Malaciek presúvajú vojakov i techniku a pripravené sú aj štyri vrtuľníky schopné prepravovať ľudí v podvese.

Prezident hasičov a zástupca náčelníka štábu Ozbrojených síl SR po zasadaní Ústrednej povodňovej komisie Video Prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič a zástupca náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR po zasadnutí Ústrednej povodňovej komisie. / Zdroj: Pravda

Zástupcovia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) i Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) potvrdili prípravu na eskaláciu situácie s počasím. Vo štvrtok bol vydaný rozkaz, ktorým boli uvedení do pohotovosti vojaci i špeciálna technika na okamžité nasadenie. Budú plniť úlohy v spojitosti s preventívnymi opatreniami i v prípade odstraňovania následkov vetra.

Armáda má pripravené aj štyri vrtuľníky, tri Black Hawk a jeden Mil Mi-17, s posádkou. „Všetky tieto vrtuľníky sú schopné prepravovať ľudí v podvese, čiže zachraňovať ľudí zo striech domov, prípadne z iných miest, kam sa inou technikou nedá dostať,“ spresnil pre Pravdu zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR Ľubomír Svoboda.

Čítajte viac ONLINE: Prší skoro na celom Slovensku. Bratislava vyhlásila mimoriadnu situáciu, v Česku už evakuujú

Prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič uviedol, že hasiči na konkrétne miesta presúvajú sily a techniku. „Momentálne pracujeme na zabezpečovacích opatreniach v súvislosti s navýšením koruny hrádze na vodnom toku rieky Morava,“ dodal. Momentálne je nasadených viac ako 150 príslušníkov HaZZ, dobrovoľné hasičské zbory a pracovníci obcí. Situácia podľa jeho slov závisí od prietoku rieky a situácie v Českej Republike. „Samozrejme, pripravujeme sa na ten najhorší scenár, nič nepodceňujeme a pracujeme na opatreniach, aby sme odvrátili to nebezpečenstvo,“ povedal.

„Momentálne je nasadených prvých 40 vojakov a dve tatrovky, ďalších 12 kusov špeciálnej techniky sa presúva do Malaciek k Záchrannej brigáde Hasičského a záchranného zboru, kde bude pripravených plniť úlohy podľa požiadaviek,“ dodal Svoboda. „Máme momentálne vyše 320 vojakov s technikou s pohotovosťou do jednej hodiny a ďalších 834 s pohotovosťou do troch hodín,“ dodal náčelník generálneho štábu OS SR. Vojaci sú vyslaní na Záhorie, kde podľa hrozí najväčšie nebezpečenstvo. V prípade zhoršenia situácie budú ozbrojené sily počty nasadených vojakov a techniky ešte navyšovať.

„My, vojaci, sa tradične pripravujeme na ten najhorší vývoj, čiže, všetko, čo je menej tragické nás neprekvapí. Sme pripravení asistovať všetkým, čo máme, aby sme zabránili škodám v prvom rade na ľudských životoch a potom na majetku ľudí,“ uzavrel Svoboda.

Na západe Slovenska sa výrazne ochladilo, intenzívny dážď sprevádza silný vietor. Nepriaznivé počasie dosiahne svoj vrchol cez víkend. V niektorých oblastiach hrozia povodne a krízové štáby sú v pohotovosti. Generálny riaditeľ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) Vasil Penev v piatok potvrdil, že oproti štvrtkovým projekciám sa výhľad na najbližšie dni zhoršil, dážď by mal trvať do pondelka, situáciu bude komplikovať aj nárazový vietor. Najhoršia situácia bude v povodí Moravy. „V pondelok očakávame kulmináciu hladiny rieky na úrovni 639 centimetrov,“ dodal. Výstrahy tretieho stupňa platia pre okresy Skalica, Senica, Myjava a Malacky.