Šutaj Eštok: Predpovede sú horšie ako včera. Štát sa pripravuje na riadené otvorenie koryta Moravy

„Aktuálne je situácia pokojná. My sme mali pred chvíľou Ústredný povodňový štáb, kde sme sa informovali o tom, že predpovede Slovenského meteorologického a hydrologického ústavu sú horšie ako boli včera. Očakáva sa, že k tej väčšej kulminácii na rieke Morava dôjde zajtra pravdepodobne o desiatej hodine,“ uviedol pre Pravdu v piatok na poludnie minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas).

Problémom je Morava

Krízový povodňový štáb bude pokračovať podľa jeho slov aj v sobotu, zísť sa má o deviatej hodine ráno. Najdramatickejší stav očakávajú na 80-kilometrovom úseku v povodí Moravy, ovplyvňuje ju totiž aj stav vodných tokov v Českej republike. Už teraz sa ráta s tým, že sa rieka vyleje.

„Bratislava by mala byť v poriadku, Dunaj by sa nemal vyliať, ale je vysoká pravdepodobnosť podľa predpovedí, že dôjde k vyliatiu Moravy,“ priblížil Šutaj Eštok s tým, že v prípade potreby sú pripravené zasiahnuť všetky zložky.

Ak by hrozilo nekontrolované pretrhnutie protipovodňových hrádzí a preliatie vody, štát sa pripravuje na riadené otvorenie koryta Moravy. Miesta, kde by mohlo k regulovanému vypusteniu rieky mimo obývaných oblastí prísť určili vodohospodári.

Na iných riekach podľa Šutaja Eštoka podobný scenár nehrozí. „Nie. Problém je iba na rieke Morava. Dunaj je dnes iba prvý stupeň povodňového ohrozenia, Morava je v druhom stupni. Zajtra o desiatej by malo dôjsť k navýšeniu hladiny, vstúpi do pohotovosti tretí stupeň. V tomto prípade budeme koordinovane narúšať jednu zo zábran tak, aby sme vedeli vodu vyliať na územie, kde neohrozí žiadne z dotknutých obcí,“ priblížil minister vnútra.

Seniorov pripravili na možnú evakuáciu

Ešte pred poludním šéf envirorezrotu Tomáš Taraba hovoril, že ministerstvo vnútra detegovalo seniorov a zdravotne ťažko postihnutých ľudí, aby zostali v kontaktnej linke s vedeniami obcí, kde žijú.

„Sekcia Krízového riadenia Ministerstva vnútra komunikuje s jednotlivými starostami obcí, ktoré sú dotknuté a došlo k preventívnej komunikácii tak, aby aj osoby zdravotne ťažko postihnuté, ale aj seniori mali informáciu, že k niečomu podobnému počas víkendu môže dôjsť, aby nedošlo k panike a aby sme eliminovali chaos,“ zhrnul šéf vnútra. Priestory na prípadnú evakuáciu sú podľa neho pripravené v obciach aj spádových oblastiach.

Ak by došlo k najhoršiemu, evakuáciu bude koordinovať ministerstvo vnútra. „V rámci protokolov sú do toho zapojené aj obce, Hasičský a záchranný zbor, Policajný zbor. Rovnako sme komunikovali aj s príslušníkmi armády, kde je už dnes vyčlenených 40 vojakov, ďalších 12 je na ceste. Ich úloha je primárne prijať opatrenia, aby eliminovali možné záplavy,“ priblížil.

V pohotovosti sú aktivovaní všetci policajti v rámci Bratislavského aj Trnavského kraja. „Rovnako boli do pohotovosti daní naši hasiči a dobrovoľní hasiči v rámci celého Slovenska nakoľko dnes je to najmä o ľudskej sile, ktorá pripraví všetky bariéry potrebné na to povodie rieky Morava umiestniť, rovnako na pieskovanie vriec,“ zhrnul.

Dôležité je teraz zachovať pokoj a nešíriť paniku. „Situáciu pravidelne monitorujeme, budeme komunikovať so starostami, ktorí potom tú informáciu posunú ďalej,“ dodal.