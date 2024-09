Prílev vody z Čiech pocítia ako prví, pomáhajú tam vojaci aj žiaci: Reportáž z obce najviac ohrozenej vyliatím Moravy

Prudká zákruta Moravy pri Kopčanoch v minulosti už neraz spôsobila obyvateľom obce vrásky. Pri výdatnejších dažďoch hladina rieky rýchlo stúpa a vylieva sa z koryta. Pri extrémnej úrovni zrážok, ktorá sa očakáva tento víkend, možno očakávať, že sa vyleje znova. V obci sú od piatka vojaci a policajní kadeti, ktorí vrecujú piesok a spevňujú tamojšiu hrádzu. Štáb Pravdy išiel v piatok podvečer do Kopčian zistiť, ako sa miestni obyvatelia, ale aj hasiči a vojaci pripravujú na hroziace povodne.

Štáb Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru vytipoval Kopčany ako jednu z najviac ohrozených lokalít. „Vytipovali sme dve lokality, kde budeme navyšovať hrádzu, aby nedošlo k jej preliatiu a zatopeniu obce. Jeden taký úsek sme identifikovali pri obci Kopčany, kde je dosť prudká zákruta, a aj v predchádzajúcich rokoch počas povodní došlo k preliatiu hrádze,” vysvetlil pre Pravdu prvý viceprezident HaZZ Jozef Voľanský.

Na to, ako to vyzerá v obci, ktorá je najviac ohrozená vyliatím rieky, sme sa boli osobne presvedčiť. K hrádzi nás nasmerovala obyvateľka, ktorú sme stretli ako jednu z mála vo vyľudnenom centre obce. Po viac ako kilometri sme sa dostali na miesto, kde už stála zaparkovaná hasičská technika.

Najväčší ruch bol pri hromade piesku, ktorým tímy ľudí spevňovali okolie Moravy. Naplnené vrecia s pieskom vyvážali priamo na hrádzu terénne štvorkolky. Vrecia zatiaľ ukladali v jednom rade, ak bude treba, pridajú druhý alebo tretí rad. Všetko bude závisieť od toho, ako bude stúpať hladina rieky,” dodal.

Práce pokračovali až do zotmenia

„Práve v tejto chvíli prebiehajú protipovodňové opatrenia, to znamená, že spevňujeme teleso hrádze tým, že tam nosíme vrecia s pieskom. Na mieste nám pomáhajú príslušníci Policajného zboru a žiaci Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku. To je 40 ľudí a máme tu aj 40 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Plus tu máme 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a osem kusov techniky,” zhrnul pre Pravdu veliteľ zásahu Juraj Klátik z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

Hrádza by podľa Klátika mala byť spevnená v dĺžke štyri kilometre, krátko po 17. hodine, kedy sme sa tam boli pozrieť, nebola postavená ešte ani štvrtina. „Momentálne máme spravených prvých 500 metrov. Práce budú pokračovať dnes do večera 19.00, do zotmenia, a následne budú pokračovať zajtra v skorých ranných hodinách, keď už bude svetlo,” ozrejmil veliteľ zásahu.

Morava sa podľa neho v úseku ešte nevylieva. „Zatiaľ túto informáciu nemáme, zatiaľ iba spevňujeme všade hrádze,” uviedol s tým, že z korýt sa vylievajú len niektoré potoky a malé rieky. Nateraz nedošlo ani k evakuácii obyvateľov. „Obec Kopčany zatiaľ nie je ohrozená,” dodal.

Hladina Moravy dosiahla podľa informácií Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu o 19. hodine večer v Kopčanoch úroveň 184 cm. Podľa Klátika predpokladajú, že vrchol dosiahne v priebehu dvoch až troch dní.

Ľudia obavy nemajú

Z daždivého exteriéru sme sa presunuli do centra obce. Ako nám povedali tamojší obyvatelia, ktorých sme stretli neďaleko obecného úradu, vody sa zatiaľ neboja. „Na povodne sa doma nepripravujem, nie som odtiaľto,” odpovedala nám na otázku čašníčka z pohostinstva.

Starosti si zatiaľ nerobí ani zhovorčivý obyvateľ Kopčian, s ktorými sme sa dali do reči. „Zatiaľ veľké obavy nemáme. Obavy budú až v nedeľu a v pondelok, keď príde voda z Jeseníkov a Olomouca. Môže to byť fatálne aj tu, ale zatiaľ nevieme, aká veľká voda sa sem ženie,” uviedol pre Pravdu s tým, že sa sem máme prísť pozrieť cez víkend. Vrecia s pieskom ani iné protipovodňové opatrenia tiež doma nechystá.

Spolieha sa, že voda neprekročí vrecia s pieskom, a myslí si, že priestor medzi hrádzami na jednej i druhej strane je dosť široký. Ako priblížil, najbližšie k hrádzi je Marxova ulica. Ak by sa voda z koryta vyliala, tak sa domnieva, že jedine v tejto lokalite by mohla poškodiť majetok ľudí. Časť vody by však mohol pohltiť aj tvrdonický kanál.

Spomína si však na povodne, ktoré zažili v roku 2002 a 2007. Hoci sa hladina vody zdvihla, Kopčany podľa jeho slov katastrofa obišla, pretože sa tok vylial na moravskú stranu. Hovorí, že všade na hrádzi bol v minulosti asfalt, ktorý neskôr odstránili, pretože slovenská časť hrádze bola vyššia ako v susednom Česku. Aspoň tak si na to spomína. Myslí si, že je to na škodu, pretože ak by sa voda zdvihla, teraz hrádzu skôr zomelie.