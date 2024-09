Šutaj Eštok v Ide o pravdu: K pozadiu atentátu na Fica sa zrejme vyjadrí aj SIS. Šimečka sám neodstúpil, musíme ho odvolať

Ak Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) nie je pripravený vyvodiť politickú zodpovednosť voči sebe, my ako koalícia ho budeme musieť odvolať z postu podpredsedu parlamentu, uviedol šéf Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v relácii Ide o pravdu.

Vyzval som pána Šimečku, keď vyšlo najavo, že si jeho rodina „vycucala“ od štátu 1,2 milióna eur, aby vyvodil politickú zodpovednosť a vzdal sa pozície podpredsedu NR SR, povedal Šutaj Eštok. Keď sa ukázalo, že nebol na to pripravený, odkázali sme mu, že ak neodstúpi, v takom prípade budú poslanci Hlasu hlasovať za jeho odvolanie, dodal. Podľa neho opozícia chcela odvolať podpredsedu Ľuboša Blahu z podpredsedníckej stoličky len za to, že vymenil obraz prezidentky Zuzany Čaputovej vo svojej poslaneckej kancelárii za obrázok Che Guevaru. Pripomenul aj svoje odvolávanie z postu ministra vnútra, ktoré sa konalo len dva dni po tom, ako Ficova vláda získala dôveru, podľa neho len pre akési domnienky.

„Ozaj som veril, ak má nejako nastavenú latku, čo morálne je a politicky akceptovateľné pri pánovi Blahovi, tak musí mať rovnakú latku aj pri sebe,“ uviedol.

V prípade atentátu na premiéra Roberta Fica uviedol Šutaj Eštok exkluzívnu informáciu, ktorú má od prezidenta Petra Pellegriniho, a ktorý v tomto smere komunikuje so šéfom Slovenskej informačnej služby (SIS), že „pravdepodobne budeme informovaný v nejakom režime aj zo strany SIS o tom, čo sa udialo v rámci atentátu. Nebude to správa o vyšetrovaní, ale správa o celej bezpečnostnej situácii, ktorá smerovala až do vyústenia, ktorým bol útok na pána premiéra“.

