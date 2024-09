Načo diskutovať, keď môžeme vládnuť?

K zmiereniu slovenskej spoločnosti po atentáte na premiéra nedošlo, nespokojnosť sa hromadí a zmiernenie nevraživosti je v nedohľadne. Tón sa vyostruje a zdá sa, že nie je nikto, kto by sa snažil o skutočnú debatu. Protesty k diskusii vedú len zriedka, a hoci sa zhodneme, že ich nechceme obmedzovať, komplexné riešenia neponúkajú. Dokážeme nájsť fóra, kde by to šlo?