ONLINE: Dažde sa presunuli na východ, západ Slovenska má pauzu. Vrátia sa. V Česku voda zaplavuje prvé domy

Príprava vriec s pieskom v Kopčanoch Video

8:00 Tlaková níž Boris priniesla na územie Českej republiky výdatný a trvalý dážď, ktorý dvíha hladiny vodných tokov. V súvislosti s počasím prichádza k výpadkom dodávok prúdu alebo k problémom v doprave. V Prahe voda presakuje do stanice metra.

„Z dôvodu priesaku vody do priestoru stanice je dočasne uzavretý vstup a výstup do/zo stanice linky C – Muzeum,“ uviedol Dopravný podnik hlavného mesta Prahy na svojom webe.

V sobotu doobeda bude v Prahe pokračovať výstavba protipovodňových zábran. Zastavená má byť plavba po Vltave a niektoré lode sa premiestnia do ochranných prístavov. Po piatkovom večernom rokovaní pražskej povodňovej komisie to uviedol hovorca magistrátu Tadeáš Provazník.

V českom hlavnom meste bol v súvislosti s povodňami vyhlásený najvyšší stupeň ohrozenia. Výdatné zrážky sú sprevádzané silným vetrom. Pražskí hasiči zasahovali v desiatkach prípadov spojených s dažďom a vetrom. Väčšinou išlo o popadané a polámané vetvy a stromy. „Preventívne tiež monitorujeme vodné toky v Prahe,“ dodali hasiči na sociálnej sieti X.

Časť mesta Pardubice na východe Čiech sa chystá na evakuáciu. Magistrát očakáva okolo siedmej hodiny ráno zvýšenie povodňového stupňa na rieke Chrudimke na tretí. Technické služby mesta začali s výstavbou protipovodňových zábran.

Praha zatvorila povodňové vráta, extrémne záplavy hrozia takmer všade Video

Krátko pred polnocou platil niektorý z povodňových stupňov na 80 miestach Českej republiky.

Meteorológovia očakávajú vysoké zrážkové úhrny a povodne až do pondelka. Povodňové modely však ukazujú, že niektoré toky by mali kulminovať s nižšími prietokmi oproti odhadom zverejneným v piatok poobede. Týka sa to napríklad riek Otava a Volyňka v oblasti Strakonicka a hlavne ostro sledovanej rieky Svratka pred prítokom do moravskej metropoly Brna. Tá by mala kulminovať na úrovni 300 centimetrov, zatiaľ čo predchádzajúca prognóza počítala so 406 centimetrami.

Na Česko sa valí voda. Hasiči bojujú s časom a pripravujú vrecia s pieskom Video

7:36 Dopravné spravodajstvo Zelená vlna STVR hlási, že cesta I/51 na celom úseku Senica – hranica s Českou republikou je zaplavená vodou a bahnom na viacerých úsekoch, prejazd len s výraznými problémami. Aj cesta II/501 na úseku Plavecký Peter – Prievaly je pod vodou. Na vozovku steká voda a bahno.

7:45 Z poľskej dediny Glucholazy v Opoľskom vojvodstve, blízko hranice s Českom, bolo kvôli povodni evakuovaných 400 ľudí. Z brehov sa tam vyliala rieka Biala Glucholaska, informovala agentúra DPA. Miesto navštívil aj poľský minister vnútra Tomasz Siemoniak. Uviedol, že starosta obce pred 3. hodinou rozhodol o evakuácii obyvateľov niekoľkých ulíc priľahlých k rieke. „Do akcie vyrazí 60 policajtov, mesto a rieku aktuálne chráni 100 hasičov,“ napísal Siemoniak na sieti X.

Časť obyvateľov musela byť evakuovaná tiež z dediny Morów ďalej na severe, pretože sa tu v koryte neudržala miestna riečka Mora. Spolu mali hasiči v regióne približne 400 výjazdov. Poľský meteorologický ústav predpovedá vytrvalé dažďové zrážky. Na 35 staniciach prekročila úroveň hladiny tokov stupeň pohotovosti.

7:22 Správa Tatranského národného parku (TANAP) upozorňuje na možné riziko zvýšenia hladiny riek a potokov počas víkendu. Na nadchádzajúce dni boli totiž vydané meteorologické a hydrologické výstrahy. Prudké a náhle dažde môžu so sebou priniesť mimoriadne silné zrážky a situácia sa tak môže rýchlo meniť aj v horách. Správa TANAP-u v tejto súvislosti uviedla, že aj z malého horského potoka sa v krátkom čase stáva neprekonateľná bariéra, či dokonca život ohrozujúca riava divokej vody, ktorá strhne i okolitý terén, konáre, skaly a pôdu.

Správca turistickej infraštruktúry preto upozorňuje návštevníkov, aby pri plánovaní svojich túr a výletov mali na zreteli, že je vždy potrebné vyhodnotiť predpoveď počasia, dĺžku a náročnosť trasy i vlastné schopnosti. „V prípade výstrah je lepšie zvoliť menej náročnú trasu, bezpečnú a kratšiu, z ktorej sa dá rýchlo vrátiť do bezpečia, ako vystavovať sa priamemu riziku,“ uviedla Správa TANAP-u.

Nešťastie v Monkovej doline z júla tohto roku, pri ktorom vyhasli dva ľudské životy, by malo byť podľa ochranárov výstrahou. Aj preto odporúčajú turistom zvážiť, či sa v týchto dňoch vydať do hôr a obzvlášť do svahovitého terénu, kde môže dôjsť k zosuvom, ktoré vznikajú náhle a únik pred nimi môže byť komplikovaný. Vyzýva v tejto súvislosti na ostražitosť a plánovanie si výletov zodpovedne, aby sa návštevníci zbytočne nevystavovali riziku.

7:00 V celom Česku prší, uviedol český server idenes.cz. Rieky najrýchlejšie stúpajú na Jesenicku, kde predpoveď stále očakáva najhoršiu situáciu. Rieka Belá v Mikulovicích predbehla predpoveď, dostala sa na 3. povodňový stupeň s 250 centimetrami o deň skôr, ako mala. Začala tiež zaplavovať prvé domy, stúpa k mostom, napísal sever. Meracie stanice v neďalekých Zlatých Horách hlásia 169,9 milimetrov zrážok na meter štvorcový, ide o najvyššie hodnoty v celom Česku. Aktuálna predpoveď meteorológov navyše predpovedá, že v horách na severe, ako sú práve Jeseníky, môže počas dňa napršať ďalších viac ako 100 milimetrov zrážok, dodáva idnes.cz.

6:45 Výstrahy prvého až tretieho stupňa pred dažďom platia na väčšine Slovenska celý víkend. Predbežne potrvajú do pondelka večera. Na západe treba počítať aj so silnejším vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

Výstrahy tretieho stupňa pred dažďom platia pre okresy Malacky, Senica, Skalica a Myjava. Počas intenzívneho dažďa tam môže spadnúť okolo 230 milimetrov (mm) zrážok.

Výstrahy druhého stupňa platia pre okresy Bratislava, Pezinok, Senec, Trnava, Hlohovec, Piešťany, Topoľčany, Trenčín, Púchov, Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Bánovce nad Bebravou, Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Bytča. Meteorológovia tam miestami očakávajú úhrn zrážok 120 až 180 mm.

Výstrahy prvého stupňa platia pre celý Banskobystrický kraj, väčšinu Nitrianskeho a Žilinského kraja, niektoré okresy Trnavského, Trenčianskeho, Prešovského a Košického kraja. Úhrn zrážok tam môže byť 70 až 120 mm.

Silnejší vietor má podľa meteorológov byť v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji a v niektorých okresoch Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Môže podľa nich dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu (km/h), v nárazoch 65 až 85 km/h.

Vydané sú naďalej aj hydrologické výstrahy. Výstrahy tretieho stupňa platia pre okresy Skalica, Senica, Myjava a Malacky. Výstrahy druhého stupňa platia pre okresy Bratislava, Trnava, Pezinok, Hlohovec, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina – sever, Žilina – Rajčanka, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Zlaté Moravce, Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Krupina, Levice – západ a Levice – východ.

Hydrologické výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Senec, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky – juh, Galanta, Šaľa, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Nové Zámky – sever, Nitra, Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Gelnica, Levoča a Bardejov.