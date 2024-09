Sobášiť sa nehrnú koaliční ani opoziční poslanci, Dankovu novelu pokladajú za politický marketing

Návrh novely zákona z dielne Slovenskej národnej strany (SNS), podľa ktorej by mali mať možnosť vykonávať sobáše aj poslanci Národnej rady SR, poslancov zjavne neočarila. „Sú asi aj dôležitejšie témy, vnímam to skôr ako politický marketing,“ povedal pre agentúru SITA podpredseda poslaneckého klubu Hlasu Samuel Migaľ. Poznamenal, že ak by si ho niekto vyžiadal k sobášu, asi by sa tomu nebránil.

„Ale na druhej strane, doteraz sme boli zvyknutí na to, že civilné sobáše robili zástupcovia samospráv, tak asi by im to malo zostať,“ povedal. Zároveň pripomenul, že podľa platnej koaličnej zmluve by všetky návrhy koaličných partnerov mali v prvom rade prechádzať koaličnou radou. „Keď sa návrh ukáže na koaličnej rade a zvolí sa ten ozajstný postup, potom sa môžeme o tom na klube baviť,“ dodal Migaľ.

Opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) označil návrh za hlúposť. „Ja verím, že k tejto téme bude riadna diskusia v pléne, aspoň trojdňová, treba to poriadne prebrať, čo treba hovoriť, akým spôsobom, ako sa treba obliecť, ako sa treba učesať,“ komentoval ironicky. Podľa neho to vyzerá, že v tejto krajine už máme všetko porobené, preto ideme riešiť takéto témy. „My máme najhoršie verejné financie v celej Európskej únii, máme zarobené na obrovský problém a prekrývame to totálnymi hlúposťami. Áno, aj toto je jedna z hlúpostí, a – samozrejme, každá hlúposť vyjde z dverí SNS, takže je to len ďalšia hlúposť do mozaiky,“ povedal Hlina pre agentúru SITA.

Predseda SNS Andrej Danko je, naopak, presvedčený, že novela prinesie „nový rozmer do oblasti civilných obradov na Slovensku“. „Cieľom je posilniť úlohu poslancov národnej rady v spoločnosti a umožniť im byť prítomnými pri tých najdôležitejších momentoch v životoch našich občanov. Veríme, že táto úprava zákona bude pozitívne prijatá a prispeje k prehĺbeniu dôvery a zlepšeniu vzťahu medzi poslancami a verejnosťou," uviedol.

Návrh z dielne SNS už ostro kritizoval aj trenčiansky primátor a predseda Únie miest Slovenska Richard Rybníček. Hovorí o papalášizme a je presvedčený, že existujú lepšie, efektívnejšie a zmysluplnejšie spôsoby, ako posilniť úlohu poslancov v spoločnosti a priblížiť ich k ľuďom. Pripomenul, že sobášenie je výlučne v kompetencii miest a obcí, ktoré spravujú matričné úrady. „Ak by mali možnosť poslanci NR SR ľubovoľne sobášiť v ktorejkoľvek obci, tak to prinesie iba papalášizmus a neúctu voči priamo občanmi voleným predstaviteľom samospráv. Predstavte si, že poslanec/kyňa NR SR príde na úrad a bude sa domáhať, že bude sobášiť. Bude sobášiť celý deň, prevezme službu za poslanca, starostu alebo primátora, ktorý v ten deň sobáši? ‚Vyhodí ich‘, lebo on/ona je akože niekto viac?“ vyjadril sa Rybníček na sociálnej sieti. Regionálni politici majú podľa jeho názoru oveľa väčší mandát na to, aby oddávali ľudí, keďže väčšinu poslancov Národne rady SR verejnosť nepozná a netuší, čo presne pre obyvateľov v mestách a obciach robia.