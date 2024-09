Voda pribúda, ľudia rozbehli povodňovú turistiku. Krízový štáb vyzýva s ňou prestať, neodporúča piť vodu zo studní

Taraba a Šutaj Eštok o aktuálnej situácii s počasím Video Zdroj: TV Pravda

Minister životného prostredia a člen krízového štábu Tomáš Taraba (nom. SNS) v nedeľu popoludní informoval, že hydrologická a povodňová situácia na Slovensku sa vyvíja podľa predpovedí. Jedinou zásadnou zmenou podľa neho je, že najväčší tlak nebude v povodí Moravy, ale Dunaja.

„Preto sme už včera súhlasili s vynechaním druhého povodňového stupňa na Dunaji a hneď vyhlásili tretí, aby sme mali dostatok času začať budovať bariéry v okolí Bratislavy na ochranu obyvateľstva, najmä centra mesta,” uviedol šéf envirorezortu. Doplnil, že zatiaľ sa nepredpokladá, že by vylievanie potokov ohrozilo obyvateľstvo.

Čítajte viac ONLINE: Mestá a obce hlásia škody, stred SR zasiahla energetická kalamita. V akcii je aj armáda

Podľa predpovedí by sa výdatné dažde na západe krajiny mali zastaviť v nedeľu večer. V tom čase však začne v Dunaji pribúdať vlna zrážok z Nemecka a Rakúska. „Zajtra začne kulminovať Dunaj, potrvá to do utorka. Tým, že stihneme dnes do 20. hodiny postaviť zátarasy a hrádze vo všetkých slabých bodoch, ochránime centrum Bratislavy. Inak by to všetko zalialo Šafárikovo námestie,” povedal Taraba.

Upozornil tiež, aby ľudia na západnom Slovensku nepoužívali vodu zo studní. „To je dôležité oznámiť. Toto sme dnes zo štábu adresovali starostom, aby to občanom komunikovali. V prípade potreby môže ministerstvo vnútra a hasičský zbor poslať do jednotlivých obcí cisterny s pitnou vodou,” uviedol.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dodal, že krízové zložky rezortu sú pripravené zabezpečiť cisterny s pitnou vodou alebo čističky. „Zároveň sme v rámci krízového riadenia informovali starostov a zriaďovateľov škôl, aby v obciach postihnutých záplavami odporučili na zajtra školské prázdniny alebo riaditeľské voľno. O tom som informoval aj ministra Druckera,” uviedol Šutaj Eštok.

Ministri Taraba a Šutaj Eštok zároveň požiadali občanov, aby sa vyhli tzv. povodňovej turistike, teda cestovaniu k hrádzam a nábrežiam vyliatych riek. Týmto nielen ohrozujú svoje životy a zdravie, ale aj komplikujú prácu záchranných zložiek. Okrem toho môžu autami poškodiť hrádze. „Keď je celé podmočené a niekto tam pôjde s veľkým autom, môže to spôsobiť narušenie hrádze a katastrofálny scenár. Toto budeme prísne monitorovať a postihovať,” zdôraznil Taraba.