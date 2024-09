ONLINE: Stredná Európa ešte nie je za vodou, búrka Boris ďalej vyčíňa. Obetí je už osem, v Česku štyria nezvestní

Počasie na týždeň: Po divokom víkende upokojenie. Teploty začnú rásť Video

7:16 Medzi obcami Gajary a Malými Levármi na Záhorí uzavreli most ponad rieku Rudava, informuje o tom miestna komunitná stránka na facebooku. „Hľadajú sa dobrovoľníci, ktorí by pomohli pri prácach v Malých Levároch, nakoľko sa rieka Rudava, prelieva cez hrádzu smerom na našu obec. Bezprostredne nebezpečenstvo zatiaľ nehrozí,“ uvádza sa tiež na stránke.

Povodeň v Stupave, park zaliaty vodou Video

7:00 V strednej Európe vyčíňa búrka Boris, uvádza britská BBC. Prečo bola taká zničujúca a priniesla množstvo zrážok v strednej a východnej Európe? Má to dva dôvody, píše BBC. Prvým je to, že studený vzduch zo severu sa zmiešal s vlhkosťou z neobvykle teplých vôd Stredozemného mora a Čierneho mora. Druhým, že oblasť nízkeho tlaku uviazla a zostala uväznená medzi vysokým tlakom na západe aj na východe. Po extrémnych záplavách v roku 2021 World Weather Attribution Network dospela k záveru – otepľujúca sa klíma znamená, že pravdepodobnosť a intenzita takýchto udalostí v Európe sa zvyšuje.

6:47 V stredoeurópskych krajinách, ktoré postihli rozsiahle povodne a nútené evakuácie v dôsledku silných prívalových dažďov, sa v nedeľu zvýšil počet obetí. Povodne si vyžiadali šesť obetí v Rumunsku a po jednej v Rakúsku a Poľsku. V Česku sú nezvestné štyri osoby, ktoré strhla voda, uviedla tamojšia polícia.

Poľské vrtuľníky pred vodou zachraňujú ľudí aj psov Video

„V obci Lipová-lázně v okrese Jeseník riešime pád auta do rozbúrenej rieky Staříč. Jednej osobe sa podarilo dostať na breh, ďalšie tri osoby mali zostať vo vnútri. Po vozidle aj posádke pátrame,“ uviedla v sobotu polícia na sieti X. Ďalším nezvestným je 54-ročný muž, ktorý v sobotu popoludní spadol do rozvodneného Jankovického potoka v obci Jankovice v okrese Uherské Hradiště. Podľa polície do vody spadol pri upratovaní naplavenín pri dome. Aj po ňom zatiaľ pátrajú bezvýsledne.

V Česku bola zasiahnutá veľká časť krajiny a úrady vyhlásili najvyššie výstrahy pred povodňami v približne 100 oblastiach. Najhoršia situácia panuje na severovýchode krajiny pri hraniciach s Poľskom a Slovenskom. V sliezskom meste Opava medzičasom vyzvali približne 10-tisíc ľudí z asi 56-tisícovej populácie, aby sa presunuli do vyššie položených lokalít. „Nie je dôvod čakať,“ povedal pre český verejnoprávny rozhlas primátor Opavy Tomáš Navrátil. Uviedol, že situácia je horšia ako počas posledných ničivých povodní v roku 1997, známych ako „povodeň storočia“.

„Musíme sa sústrediť na záchranu životov,“ povedal v nedeľu pre Českú televíziu premiér Petr Fiala. Jeho vláda sa mala stretnúť v pondelok, aby zhodnotila škody. To najhoršie „ešte nie je za nami“, varoval premiér. Optimistickejšie vyznieval prezident Petr Pavel, ktorý povedal, že „je zrejmé, že sme sa z predchádzajúcej krízy poučili“.

Tisíce ďalších evakuovali aj v takmer úplne zaplavených mestách Krnov a Českom Těšíne. Rieka Odra, ktorá tečie do Poľska, dosahovala v Ostrave a Bohumíne extrémne hladiny, čo si vyžiadalo evakuáciu. Mestá a dediny v Jeseníkoch, vrátane miestneho centra Jeseníka, boli zaplavené a izolované rozbúrenými vodami, ktoré premenili cesty na rieky. Armáda vyslala na pomoc pri evakuácii vrtuľník.

6:05 Na povodňovú vlnu sa v Bavorsku pripravuje hlavne mesto Passau, ktoré leží pri rakúskych hraniciach na sútoku Dunaja, Innu a Ilzu. Hladina Dunaja tam dosiahla v nedeľu popoludní 7,5 metra, zatiaľ čo bežne je okolo šiestich metrov. Prekročený bol tak druhý zo štyroch stupňov varovania. Večer začala hladina mierne klesať. Mesto sa ale napriek tomu pripravuje na záplavy, a to uzávierkami v historickom jadre a výstavbou protipovodňových bariér. Na juhovýchode Bavorska totiž bude vytrvalo pršať až do utorka.

Passau zažil povodne už v júni, kedy bolo zaplavené historické jadro. Meteorológovia ale predpokladajú, že teraz nebude situácia pre mesto taká dramatická.

Voda v Radošovciach zaliala už aj niektoré domy. Pozrite si zábery priamo odtiaľ Video

6:00 Počet mŕtvych v súvislosti so silným dažďom a záplavami v Poľsku vzrástol z dvoch na štyri. Napísal to server denníka Gazeta Wyborcza. O dvoch mŕtvych informovali v nedeľu večer miestne úrady z dvoch obcí v Dolnosliezskom vojvodstve. Už skôr médiá informovali o dvoch utopených mužoch, jeden bol z dediny Krosnowice a druhý z mesta Bielsko-Biala. Poplach proti povodniam v nedeľu večer vyhlásilo mesto Vroclav, kde žije vyše 670 000 ľudí.

O prvej obeti už ráno informoval premiér Donald Tusk. Situácia po vytrvalých dažďoch je podľa neho na mnohých miestach v krajine dramatická. Najkritickejšia je podľa denníka Gazeta Wyborcza situácia v meste Głuchołazy neďaleko českých hraníc, kde sa rieka vyliala z brehov. V neďalekom meste Strane Slonskie sa popoludní pretrhla priehrada, ulica zaplavila prívalová vlna.

Vo Varšave v pondelok ráno mimoriadne zasadne kvôli záplavám poľská vláda. Podľa médií to oznámil hovorca Ján Grabiec. Premiér Donald Tusk uviedol, že jeho kabinet sa chystá vyhlásiť stav prírodnej katastrofy, uviedla agentúra PAP. Ministri zrejme prerokujú aj finančnú pomoc postihnutým oblastiam.

Situácia je veľmi vážna predovšetkým v Dolnosliezskom vojvodstve na juhu krajiny. Na kulmináciu Odry sa pripravuje Vroclav. Dramatická situácia je však aj na niektorých menších tokoch.

Počas noci sa situácia zhoršila na Pilchowickej priehrade, ktorá bola postavená na rieke Bobr. Poľské médiá s odvolaním sa na videá zo sociálnych sietí uviedli, že voda sa začala prelievať cez hrádzu priehrady, čo ohrozuje neďaleké mesto Wleń s 2000 obyvateľmi. Na najhoršie sa podľa serveru denníka Gazeta Wybrocza začalo pripravovať aj neďaleké mesto Jelenia Góra, kde žije približne 77 000 ľudí.

Intenzívne sa pripravuje na kulmináciu Odry administratívne stredisko Dolnosliezskeho vojvodstva Vroclav, kde žije vyše 670 000 ľudí. Starosta mesta Jacek Sutryk nechal v nedeľu večer vyhlásiť protipovodňové varovanie. Podľa neho predchádzajúce predpovede podhodnotili vývoj toku Odry. Kulminácia rieky sa očakáva vo Vroclavi v stredu.

Znepokojivý je stav aj na niektorých menej významných otcoch. Napríklad rieka Kladská Nisa dosiahla v v noci z nedele na pondelok maximum svojej hladiny. Výška hladiny podľa poľského meteorologického úradu dosiahla 794 centimetrov, čo bolo o zhruba 1,5 metrov viac ako pri povodniach z roku 1997. Rozliatie Kladskej Nisy postihlo mesto Nysa, kde museli okrem iného evakuovať aj miestnu nemocnicu. Veľmi zlá je celkovo situácia v okrese Kladsko pri českých hraniciach.