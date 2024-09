Škody po povodniach budú vysoké. Desivý odhad pre Bratislavský kraj: Bude to viac ako milión eur, hovorí Droba

Slovensko a okolité krajiny sužujú povodne. Situácia je v mnohých okresoch dramatická, prebieha evakuácia a hladina Dunaja aj Moravy stále stúpa. Vrchol pritom má ešte len prísť. Na odhad škôd je ešte skoro, no predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba odhalil koľko bude potrebné investovať do opráv budov či parkov. Podľa jeho odhadu to bude milión eur a suma bude narastať.