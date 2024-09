V banskej šachte v Koši objavili dvoch mužov bez známok života. Uzatvorená bola už dva roky

„V tejto šachte, ktorá už bola dva roky uzatvorená, v hĺbke približne osem metrov, bola zistená nízka hladina kyslíka,“ uviedli policajti.

Za účelom zistenia presnej príčiny smrti mužov podľa nich nariadili vykonanie súdnej pitvy. „Príčiny a okolnosti tejto tragickej udalosti sú predmetom vyšetrovania,“ dodala polícia.

Riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi Stanislav Paulík pre TASR uviedol, že muži si urobili v stene šachty, ktorá bola riadne zabezpečená, dieru. Strážna služba, ktorá mužov objavila, následne kontaktovala banských záchranárov.

„Záchranári tam zlanili a objavili približne desať až 12 metrov pod povrchom dve telá. Mužov sa pokúšali oživiť, ale nejavili už známky života,“ vysvetlil Paulík. Potvrdil, že na mieste bola nízka koncentrácia kyslíka.

Paulík ozrejmil, že incident v Koši riešili aj v sobotu (14. 9.), keď tam prichytili pravdepodobne iných mužov kradnúť.

Tlačová hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Adriana Siváková spresnila, že k udalosti došlo v objekte H-jamy v banskej vetracej šachte. „Predpokladáme, že v nedeľu (15. 9.) popoludní, respektíve vo večerných hodinách, osoby násilne vnikli do uzamknutého a zazváraním zabezpečeného priestoru, vybúrali otvor do steny a vliezli do šachty. Nehybné telá našli zamestnanci na druhom leznom oddelení šachty, v hĺbke 12 metrov pod povrchom, v nevetranom priestore bane Nováky,“ priblížila s tým, že úmrtie mužov okrem polície vyšetruje i banský úrad.

Siváková potvrdila i pokus o krádež, ku ktorému došlo v sobotu popoludní. „Na základe signalizácie dverí dispečer kontaktoval strážnu službu. Polícia tu zadržala pri násilnom vniknutí dve osoby. Žiaľ, tentokrát podcenenie nebezpečného prostredia bane vyústilo do nešťastia,“ ozrejmila.

Bezpečnostná služba HBP Security podľa tlačovej hovorkyne venuje zvýšenú pozornosť ochrane areálov, v ktorých už skončil pracovný ruch. „Všetkých, ktorí by chceli neoprávnene vstúpiť do týchto objektov, upozorňujeme, že sú monitorované priemyselným kamerovým systémom a chránené zabezpečovacím systémom, vyvedeným na pult centrálnej ochrany spoločnosti,“ dodala Siváková s tým, že pri ochrane areálov firma úzko spolupracuje s príslušníkmi Policajného zboru SR.