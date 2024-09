Škody po povodniach sú veľké, vyhlásil Fico. Vláda bude ústretová pri odškodnení samospráv

Vláda bude maximálne ústretová regionálnym i miestnym samosprávam pri finančnom odškodnení po povodniach. Na situáciu bude reagovať "konkrétnymi finančnými rozhodnutiami". Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer) po mimoriadnom rokovaní vlády. Škody sú podľa neho veľké, no zo strany štátu zvládnuteľné. Doplnil, že vláda bude reagovať aj na konkrétne požiadavky samospráv v súvislosti s rozvodnením malých riek či potokov.

Starosta Devínskej Novej Vsi o povodňovej situácií 16. septembra Video Starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír o uzavretí cesty smerom na Devín a ďalších opatreniach, ktoré boli prijaté v spojitosti so záplavami. / Zdroj: TV Pravda / Robert Hüttner

„Dohodli sme sa, že príslušné samosprávne orgány v spolupráci s vládou urobia čo najrýchlejšie zoznam poškodených objektov, nehnuteľností. Budeme na to reagovať, či už cez mechanizmy, ktoré máme, napríklad na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, tak ako sme to urobili pri zemetrasení na východnom Slovensku. Máme peniaze z európskych fondov a predovšetkým vláda má vždy nejakú malú rezervu, ktorú vie použiť,“ ozrejmil premiér. Samosprávam garantoval maximálnu ústretovosť.

Malé rieky a potoky sa podľa Fica dostávajú do situácie, kde ich nikdy nevideli a vláda bude na tieto miestne pomery reagovať. V najbližšom čase budú výjazdové zasadnutia vlády v Bratislavskom aj Trnavskom kraji, kde bude vláda reagovať na konkrétne požiadavky samospráv v súvislosti s malými tokmi. „Ak môžeme, urobíme opatrenia, aby sme minimalizovali podobné udalosti, ktoré dnes vidíme,“ doplnil.

V najbližších hodinách sa očakáva kulminácia riek Morava a Dunaj, podľa premiéra je vysoko pravdepodobné, že by nemalo dôjsť k ďalšiemu ohrozeniu majetku a životov. „Máme určitú mieru ohrozenia, to najhoršie ešte nie je za nami,“ skonštatoval. Spolupráca medzi štátom a samosprávami, ako aj medzi dobrovoľnými a profesionálnymi zložkami je podľa premiéra na vysokej úrovni. Ocenil tiež, že už minulý týždeň po prvotných informáciách prijali relevantné inštitúcie rozhodnutia, ktoré umožnili naštartovať mechanizmy v boji proti povodniam.

Slovensko podľa premiéra vyjadruje hlbokú solidaritu so všetkými krajinami, ktoré si prešli a prechádzajú katastrofou. Vyjadril tiež pripravenosť pomôcť. V pondelok bude Fico hovoriť s poľským premiérom Donaldom Tuskom. „Predpokladám, že budeme hovoriť o určitej miere pružnosti pri využívaní európskych fondov. Tam, kde sú fondy stále k dispozícii štátom a nečerpajú sa, že by sme ich vedeli použiť práve na protipovodňové opatrenia alebo na náhradu škôd, ktoré boli spôsobené veľkými povodňami,“ uzavrel.

Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí vlády SR sa okrem predsedu vlády SR Roberta Fica a ministrov zúčastnili aj župani Bratislavského a Trnavského kraja a to Juraj Droba a Jozef Viskupič, ako aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok po dnešnom mimoriadnom zasadnutí vlády SR potvrdil, že všetky záchranárske zložky sú naďalej v pohotovosti. Doplnil, že komunikácia so samosprávami funguje dobre. „Urobíme všetko preto, aby sme škody po povodiach, čo najskôr zosumarizovali. Kompletný materiál aj so všetkými nákladmi, ktoré samosprávam pri odstraňovaní povodní vzniknú, chceme predložiť vláde SR v čo najkratšom čase,“ informoval Šutaj Eštok.

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba po zasadnutí vlády SR konštatoval, že rozhodnutie vyhlásiť 3. stupeň povodňovej aktivity v predstihu bolo správne rozhodnutie. „Stav rieky Dunaj, ktorý očakávame v Bratislave je na úrovni 950 cm. Dôležité však bude ako bude fungovať vodné dielo Gabčíkovo. Museli sme tiež dočasne odstaviť turbíny na VN Gabčíkovo, nakoľko bolo nevyhnutné vyčistiť priehradu od náplavového dreva. Momentálne už sú turbíny znova zapnuté. Prietok na vodnom diele odhadujeme na úrovni 3000 kubickým metrov, čo by sme mohli ustáť. Verím a dúfam, že Slovensko je vo fáze s pozitívnym koncom,“ povedal Taraba

mReportér: Záplavy v Radošovciach v okrese Skalica Video Zdroj: mReportér / Dušan Polák

Šéf envirorezortu zároveň dodal, že odhadované škody sa budú pohybovať rádovo v miliónoch eur. „Či už sú to narušené cesty, potrubia a iná infraštruktúra. Tak ako v prípade zemetrasenia na východe Slovenska, pokúsime sa niečo podobné vymyslieť aj pre západné Slovensko. Slovensko má dobrú infraštruktúru, ukazuje to aj Gabčíkovo, informoval Taraba.