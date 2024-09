Zničené budovy, cesty aj polia. Koľko budú stáť opravy? Slovensko čaká, kým odznie povodňová vlna

Slovensko a okolité krajiny sužujú povodne už niekoľko dní. Napriek tomu, že situácia sa má postupne dostávať do normálu, so škodami sa budú mestá a obce vyrovnávať ešte niekoľko dní. Poškodené sú budovy, niektoré cesty a mosty, no škody spôsobia suchá a následné silné dažde aj poľnohospodárom. Na odhad škôd je však ešte podľa kompetentných priskoro. Všetci čakajú, kým povodňová vlna odznie. Najhoršie sú na tom okresy v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK), ktorý bude zatiaľ potrebovať na opravy takmer tri milióny eur. Trnavský kraj odhaduje škody na niekoľko desiatok tisíc eur.