Smršť a „paseka“. Na Záhorí úraduje voda. Ako to vyzerá v Stupave a Marianke? Od evakuácie nás delili dve hodiny dažďa, hovorí primátor

Vybrežené potoky, zaplavené pivnice, strhnuté cesty, zosuv pôdy aj evakuovaní klienti domova sociálnych služieb. Permanentné zrážky, ktoré trvajú od minulého týždňa, si v obciach a mestách na Záhorí vypýtali svoju daň. I keď mnohé samosprávy už hlásia stabilizovanú situáciu, obyvatelia stále odčerpávajú vodu z príbytkov a začínajú počítať škody, ktoré im živel spôsobil. Na to, ako to vyzeralo začiatkom týždňa v Stupave, ktorú od evakuačnej situácie delili dve hodiny, a Marianke, kde voda zatopila pútnické miesto, sme sa boli pozrieť osobne.

Primátor Stupavy Peter Novisedlák o povodni v meste Video Zdroj: TV Pravda

Mesto Stupava vyhlásilo tretí stupeň povodňovej aktivity v sobotu večer, najhoršia situácia nastala v noci na nedeľu medzi treťou a šiestou hodinou ráno, keď začali prichádzať do mesta obrovské prívaly vody z Malých Karpát.

„Tie nám začali vybrežovať potoky, trhať brehy, začali zaplavovať ulice, zaplavili celý kaštieľsky park, domov sociálnych služieb. Zaplavených sme mali zhruba 14 ulíc, čiže sme sa už začali pripravovať na evakuáciu. Ak by dážď s takou intenzitou pokračoval ešte dve hodiny, tak nastane reálna evakuačná situácia,“ zhrnul udalosti v Stupave primátor Peter Novisedlák. „Situáciu momentálne považujeme za stabilizovanú,“ zhrnul s tým, že by to už mali zvládnuť.

K mostu volali statika

Novisedlák už teraz vie, že škody v meste budú značné. Urobiť musia statické posudky siedmich mostov, zhruba na jednej tretine vypadlo v meste osvetlenie, škody sú aj na cestných komunikáciách, mestských budovách, škôlkach, v mestskom kultúrnom centre. Obávali sa aj o statiku mosta neďaleko mestského úradu, ktorý sa na konci 90. rokov už raz odtrhol a pod náporom bol aj teraz – a to aj napriek neďalekému stavidlu. „Príval vody bol až taký vážny, že ani stavidlo ho už nevládalo brať. Voda sa tam rútila z rôznych smerov. Došlo tam k podmývaniu, preto sme tu mali včera večer aj dnes statika. Musíme urobiť v krátkej dobe statické posudky,“ zhodnotil primátor.

V uplynulých dňoch museli evakuovať na prvé poschodie klientov domova sociálnych služieb, ktorý sa nachádza v miestnom kaštieli a patrí do pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Žijú v ňom psychiatrickí a ležiaci pacienti. „Došlo tam v zaplaveniu kuchyne a jedálne, zatiaľ ho zásobujeme my a hasiči na člnoch. Nosíme tam jedlo, vodu, vymieňame tam aj personál, ktorý sa obmieňa,“ ozrejmil s tým, že v kaštieli je ubytovaných asi 160 klientov.

V pondelok odčerpávali vodu najmä na ulici Záhradná, kde ľuďom zaplavilo pivnice a dvory. „Sú tam škody, našťastie, skôr na vonkajšom mobiliári, do domov sa voda nedostala. Je to staršia časť Stupavy, tie domy sa stavali na takých „päťschodíkoch“ – vyvyšovali sa,“ zhrnul.

Povodňová situácia v zatopenej Stupave Video Zdroj: TV Pravda

Vytopilo pivnicu s kotlom

Aká je situácia v uliciach Stupavy, sme sa boli presvedčiť osobne. Na rohu Agátovej a Záhradnej ulice sme stretli pracovníkov technických služieb, ktorí práve odvádzali vodu z vozovky do kanalizácie. Zápasí s ňou aj Stupavčan Jaroslav Maroš, ktorému sa dostala do pivnice v pondelok nad ránom.

„Plynový kotol je vo vode, to je najhoršie, čo môže byť,“ uviedol pre Pravdu. Škody bude vedieť rátať až vtedy, keď bude všetka voda z pivnice preč. V meste žije takmer 54 rokov, naposledy podľa neho voda v Stupave takto „úradovala“ pred 27 rokmi. Zo skúsenosti vie, že ak je jej veľa, nepomôžu ani vrecia s pieskom.

„Keď je vody veľa, spodná voda vyrazí hore. Teraz preto čerpáme aj studňu a odčerpávame aj pivnicu, aby sme to trošku uvoľnili,“ pokračoval. „Je to nevyspytateľná vec,“ dodal. Ako načrtol Stupavčan Maroš, no aj jeho susedia, povodne ukázali na nedostatky v riešení mestskej kanalizácie a odhalili aj neprepojené odvodňovacie žľaby s kanálom.

Jaroslav Maroš zo Stupavy: Plynový kotol je vo vode. Keď je vody veľa, ani vrecia nepomôžu Video Zdroj: TV Pravda

Od štvrtka minulého týždňa slúži popri práci policajta s krátkymi prestávkami miestny dobrovoľný hasič. Hoci pomáha odvádzať vodu z pivníc a pozemkov iným ľuďom, jemu samému zaplavilo viacero nehnuteľností. Na rovnakej ulici žije aj Milan Škrovan. Voda sa mu do obytnej časti domu síce nedostala, do výšky 1,80 metra mu však zatopila pivnicu, kde mal uloženú kosačku, čerpadlo a synove dokumenty.

Keďže obdobnú povodeň zažil naposledy na konci 90. rokov, nerátal s tým, že sa situácia zopakuje, a predmety z pivnice nestihol povynášať. „Začalo sa to z ničoho nič. Prišiel dážď, utrhol sa potok pri kaštieľskom parku. Nebola nádej. Išiel som autom, po pás som bol vo vode, tak som sa na to vykašľal,“ spomína. „Bola plná pivnica. Škody tam bude dosť,“ skonštatoval.

Milan Škrovan zo Stupavy: Voda dosiahla meter osemdesiat, škody tam bude dosť Video Zdroj: TV Pravda

Novisedlák hovorí, že aktuálne povodne ukázali, že samospráva bude musieť myslieť aj do budúcna. „Budeme musieť riešiť najmä celú tú vodovodnú situáciu, respektíve situácie s odvodnením potokov,“ vysvetlil s tým, že v mnohých úsekoch potok preteká cez súkromné pozemky, kde si ľudia cez tok nainštalovali mostíky. Tie sú však pre prívalovú vodu bariérou a voda sa začala vylievať na všetky strany.

Primátor hovorí, že situáciu zvládajú vďaka obrovskej obetavosti ľudí a zamestnancov. „Musím povedať, že zo soboty na nedeľu sme spali zhruba dve hodiny, ale zvládli sme. Teraz je to už výrazne lepšie. Veľmi nám pomohli dobrovoľníci, za čo by som sa chcel veľmi pekne poďakovať,“ priblížil.

Pomoc prišla až z Gabčíkova

Zo Stupavy sa presúvame do obce Marianka. „Včera sme boli svedkami jednej veľkej smršti,“ uviedol pre Pravdu poslanec a zastupujúci starosta Marianky Mário Bubnič s tým, že podľa informácií zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu už majú to najhoršie za sebou. Najkritickejšia situácia bola v posledných dňoch podľa jeho slov na Potočnej ulici. „Netečie tam potôčik, je tam jedna veľká rieka,“ opísal.

Poslanec a zastupujúci starosta Marianky Mário Bubnič: Včera sme boli svedkami jednej veľkej smršti Video Zdroj: TV Pravda

Druhý kritický úsek je potok medzi ulicou Karpatská a Partizánskou, ktorý tečie z lesa. „Spravil nám takisto veľkú paseku, vytopil vrchnú časť,“ priblížil s tým, že v lokalite hrozí zosuv pôdy. Aj preto obyvateľov lokality požiadali, aby sa dočasne presunuli inam. V budúcnosti budú musieť úsek spevniť. Obec Marianka je tiež známa svojím pútnickom miestom, ktoré bolo v nedeľu kompletne vytopené. Svätú studňu budú musieť podľa Bubniča vyčistiť.

Podobne ako v Stupave aj v Marianke sa zomkla tamojšia komunita, čo ocenil aj vicestarosta. S vrecovaním piesku pomáhali desiatky ľudí. Pre nekontrolovateľnú silu vody však museli požiadať o pomoc, ktorá k nim prišla až z Gabčíkova. Ako uviedol pre Pravdu príslušník z Komplexnej záchrannej centrálnej služby Dominik Culka, do obce boli privolaní na základe žiadosti operačného strediska a slúžia tam od nedele rána. Do Marianky ich prišlo viac ako 20.